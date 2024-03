Lo que muchos querían escuchar

“No nos dejes caer en la tentación de escribir sobre el discurso de Javier Milei”, rezaba un periodista, harto de incluir al mandatario en todas sus notas de los últimos dos meses y medio. Propósito imposible: la aparición del Presidente en el Congreso agrando su centralidad como si fuera la final de un Mundial de fútbol y, por primera vez, rompió su cuidada cortesía con exgobernantes y figurones de la pasada administración: castigó con nombre y apellido a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa, a Pablo Moyano, Juan Grabois y a Máximo Kirchner. No aludió personalmente a Alberto Fernández –con quien habla cada tanto, al parecer–, aunque advirtió sobre trapisondas a investigar en seguros que comprometen al ex y afectan al “peor gobierno de la historia”. Una mancha más, indeleble.

La alocución por la apertura de sesiones exhibió una rara cualidad, de acuerdo con una encuesta inmediata: es lo que mucha gente en su crisis deseaba escuchar, sea por expectativa previa o por la conclusión del contenido. Acierto del GPS del mensajero en su triada: la enumeración de “curros” o negociados, el lamentable saldo económico de la administración anterior y la invitación a constituir un acuerdo sobre diez puntos de dudosa convergencia. Aunque hay muchos ítems vitales para el rebelde interior, apremiado –hasta la Capital Federal– por imposibilidad de vida si debe continuar, como ahora, asistido por el Presupuesto del año pasado. Entonces, Ganancias, cuarta categoría, seguramente un blanqueo, se han vuelto imprescindibles. Además, en la lista de intocables ahora devueltos a la superficie, como Cristina o Massa, no incluyó en la mención a ningún empresario. Siempre a nosotros, alegan los sindicalistas. Reflexión del mandatario al respecto: los poderosos del “círculo rojo” no me conocen, para mí no hay preferidos, no se quedarán afuera los corruptos. Habrá que ver: por el momento, hasta se conoce la felicidad de la otrora cámara de la construcción por el discurso.

Como todos ya conocen el mensaje presidencial, se propone el remiso cronista a un ejercicio sobre el resultado: