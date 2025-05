Mayo 2025: un mes caliente aquí y en el mundo

Mayo de este año es un mes cargado de hechos, la mayoría, preocupantes y pocos buenos, con muchas decisiones importantes que se tomarán en Argentina y el mundo, por sus consecuencias en la población. En Argentina es muy difícil seguir y conocer todas ellas, pero las elecciones de medio término son las que junto a la elección del nuevo Papa llevan la delantera en la opinión pública.

Las elecciones de medio término son determinantes del futuro inmediato en la constitución del próximo Congreso, algo que puede cambiar el panorama legal en que se basan la mayoría de los programas y actividades relativas a la vigencia de los derechos humanos, por eso afecta a toda la ciudadanía. A su vez, se están tratando en el Congreso temas claves, e incluso algunos como el régimen penal juvenil largamente esperados.

Sobre este último, digamos que se está logrando un texto que supera el proyecto enviado por el Ejecutivo y que no se limita a la baja de la edad, sino a cómo debe ser este régimen. Es urgente se acuerde porque no podemos seguir con un sistema penal que deja a los niños bajo el régimen penal general, una grave violación de sus derechos. Además, ignora lo que alimenta la existencia y persistencia de niños en la delincuencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La iglesia católica está apoyando una visión integral, que es clave. Y esto nos lleva a considerar la importancia de la elección del nuevo Papa, porque allí se juega la continuidad de los cambios iniciados por Francisco, que sin ser un progresista ni revolucionario encontró la forma de ampliar las posiciones rígidas y en muchos casos, incoherentes.

Entre los temas de mayo la pobreza, el acceso al trabajo y la protección social son claves en una Argentina que no logra reflejar los “éxitos” económicos con la mejora del nivel de vida de la población. Estamos en medio de una discusión si la pobreza bajó o no, y esto depende de con qué período de tiempo se compara y además, cómo se evalúa el índice de pobreza. Es evidente que en diciembre de 2023 el Gobierno aplicó una devaluación que aumentó inmediatamente la pobreza. Pero luego siguieron medidas que en el 2024 que no fueron gratis, como el aumento de los servicios públicos y el transporte, algo que continúa y el achicamiento del Estado nacional y también del Provincial, con el desempleo que no se compensó con el aumento del empleo privado que no aparece. A esto se agrega la congelación del aumento de las jubilaciones que ya se registraban y el aumento de los medicamentos, mucho mayor que el de la inflación y seguimos con aumento de los alimentos, los alquileres y otros. Quiere decir que la pobreza está subvaluada y por eso el Indec está estudiando un cambio de la clasificación, nada nuevo.

Pero algo que no es tan percibido es la propuesta del cambio del sistema tributario que el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario, simplificar el sistema con la creación de un nuevo IVA. Simplificar el sistema tributario es bueno, pero si se basa en el método más inequitativo que es el IVA, que lo pagamos todos y pesa mucho más en los de bajos ingresos que en los con ingresos altos. Se debe tratar que no aumente la desigualdad ya muy grande entre ricos y pobres. Con el achicamiento de la clase media a expensas del crecimiento de los pobres. Mientras no se puede avanzar en el Congreso en una Comisión Investigadora del @libra para analizar la responsabilidad del Presidente, su hermana, y otros actores, ni en definir la ley de ficha limpia, algo increíble porque es solo especificar lo que ya existe, pero no se aplica, es otra ley para asegurar que quienes tienen sanciones legales no puedan participar en elecciones, pero deja por fuera a los con causas por violaciones. Inadmisible. Esperemos se sancione e incluya todos los delitos. Luego que se cumpla, se debe involucrar la ciudadanía, porque al igual que la ley de paridad y otras, si no la Justicia permite resquicios para sortearla.

A nivel mundial hay muchos desafíos, la elección del nuevo Papa, el final de la guerra en Ucrania y en Medio Oriente es lo más importante. La aparición de nuevos conflictos bélicos y la persistencia de conflictos bélicos y guerras mantienen alto el gasto en armamentos de todos los países. Esto atenta contra la disponibilidad de fondos para los gastos sociales que se requieren con urgencia. Gran dilema que se tratará en dos reuniones internacionales de las que nos ocuparemos próximamente.