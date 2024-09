Para qué sirven las selecciones juveniles

Es un recuerdo vago el que tengo, pero significativo. Creo que el club era Independiente y el técnico Menotti. Pero no importa tanto la precisión y sí que la anécdota sea ejemplar, que permita plantear una reflexión más general, como creo que es el caso con lo que sigue a continuación. Creo entonces que era el Independiente de Menotti cuando no permitió que Esteban Cambiasso jugara en la selección juvenil, porque Independiente se había clasificado a un campeonato importante (¿la Libertadores?) y Menotti consideraba que allí Cambiasso iba a aprender más que en la juvenil. En la juvenil de nuevo. Porque Cambiasso fue el jugador más joven del equipo, en el Mundial juvenil de 1997, en la que marcó el primer gol en la final, que terminaron ganando. Y ahora lo estaban citando de nuevo para la edición del 99. Y Menotti no quería que fuera, ya había jugado el anterior, no era necesario repetir, mejor quedarse a jugar en Independiente. Si mis recuerdos no me fallan (¡pero me fallan todo el tiempo!), al final terminó yendo al Mundial y recuerdo también que, curiosamente, yo estaba de acuerdo con Menotti. Hay jugadores a los que ir a la selección sub 20 no les suma demasiado.

Todo esto viene a cuenta de lo siguiente: ahora que estamos entre medio de la fecha FIFA, con la selección mayor jugando las eliminatorias, es tal vez una buena oportunidad para preguntarse para qué sirve una selección sub 20. ¿Tiene que salir campeón? ¿Tienen que ir aclimatando jugadores a una mayor responsabilidad? ¿Tiene que formar futbolistas para que luego lleguen a la mayor? ¿Sirve para mejorar su cotización para una posible venta? En la época virtuosa de Pekerman servía para todo eso a la vez. Ganaban y se formaban. Asumían responsabilidades y se mostraban para futuras ventas. Eso, ya lo sabemos, fueron los años dorados de las selecciones juveniles. ¿Y ahora, en la actualidad? ¿Qué logró Mascherano? Ganar, claro que no. ¿Jugar bien? Muy poco. ¿Potenciar jugadores? Argentinos Juniors vendió a Gondou al Zenit de San Petersburgo por cerca de 13 millones de euros (la venta más alta en la historia de Argentinos). Antes, en la sub 17 (que no dirige Mascherano) Echeverri le hizo tres a Brasil y lo lanzó hasta ser también vendido (de hecho, por la presión popular y mediática, Demichelis lo puso en Primera, pera mí totalmente antes de tiempo). Pero no hay muchos otros casos. El sub 23 olímpico no sirvió más que para desarmarle el mediocampo a Boca. No dejó ningún recuerdo, la intrascendencia fue su horizonte futbolero, más allá de que Scaloni (hombre metódico formado en esos años dorados de las juveniles) llamó a algunos de los pibes (no tan pibes, son sub 23) para ir mechándolos con la mayor. Veremos cómo les va, si les da minutos o solo entrenamientos.

Fuera de eso, ¿Mascherano debe seguir? Escuché que probablemente lo confirmen en su cargo. Sería un error. Pero mayor error es la sensación de falta de rumbo y de proyecto para la sub 20. Si los chicos a esa edad ya están jugando en Primera y muchos ya fueron vendidos, las juveniles tienen que tomar en cuenta ese nuevo escenario. Hay que repensar qué es una selección juvenil de un modo acorde con los nuevos tiempos.