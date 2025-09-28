Pasan otras cosas, como el Foro Global contra la desinformación

Como ya saben los lectores por columnas anteriores, este texto dominical es redactado el miércoles previo a su publicación. Una vez más, lo fluido de los acontecimientos, en particular los que tienen que ver con la situación económica y la novedad de la semana –la reunión Milei-Trump y los incompletos anuncios de ayuda monetaria en medio de la crisis– no demandarán espacio porque se trata de noticias en desarrollo. Algunas reacciones en medios locales ya se han producido, pero hablar sobre ellas sería imprudente, poco responsable.

Así, queda margen entonces para tratar otros temas. El más importante, a juicio de este ombudsman, es la realización, entre los días miércoles 17 y jueves 18, de la Cumbre Global sobre Desinformación 2025, encuentro virtual en el que participaron 2.500 investigadores, periodistas, académicos y líderes de opinión de 118 países y más de 35 entidades globalmente reconocidas, incluyendo organizaciones como las Naciones Unidas, Unesco, European Fact-Checking Standards Network (Efcsn), European Journalism Centre (EJC), y también argentinas como Chequeado.

La Cumbre se consolidó como un espacio único por la diversidad y la calidad de sus perspectivas. Participaron laboratorios de periodismo, organizaciones de fact-checking, universidades, medios independientes y proyectos innovadores, que trabajan en distintas regiones del mundo para enfrentar la desinformación desde la intersección entre tecnología, periodismo y democracia.

El objetivo central fue generar un espacio global de reflexión y acción frente al fenómeno de la desinformación, sumando tanto la experiencia de instituciones consolidadas como la energía transformadora de proyectos emergentes.

Para no intentar un abordaje imposible de concretar –fueron más de 200 los proyectos presentados–, se seleccionaron siete sobre inteligencia artificial, operaciones de influencia extranjera, narrativas digitales emergentes y desafíos éticos del periodismo en la era de la desinformación.

Las principales conclusiones de los distintos paneles de discusión y las conferencias de personalidades vinculadas con el tratamiento de la desinformación se darán a conocer en los próximos días, una vez sistematizadas en un documento que servirá a los periodistas de todo el mundo para hacer su trabajo más efectivo y cercano a la verdad.

Algunos breves tramos y temas de las conferencias más destacables:

* “La desinformación es un problema sistémico que exige respuestas combinadas” (Charlotte Scaddan, asesora principal sobre integridad de la información de las Naciones Unidas.

*Guilherme Canella (Unesco), junto a Science Feedback y Climate Action Against Disinformation, abordó los retos de la desinformación climática.

*“La idea es abrir un espacio de discusión entre quienes estamos observando y quienes investigan, para construir respuestas más íntegras y conectadas con el futuro.” (Cristina Tardáguila de Agência Lupa, organización brasileña similar a Chequeado de Argentina.

*Sandra Mallo, de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, destacó el rol del periodismo científico contra la desinformación.

*Maldita.es, Newtral, Chequeado (Argentina), Bolivia Verifica, Estadao Verifica, Armando.Info y Comprova, todas ellas dedicadas a verificar la veracidad o no de hechos y declaraciones públicas, mostraron experiencias de fact-checking y verificación electoral en distintos contextos.

La Cumbre Global sobre Desinformación 2025 reafirmó su papel como foro internacional clave para promover la integridad informativa. No solo dejó diagnósticos, sino también propuestas concretas, redes de colaboración y un mensaje compartido: la desinformación sólo puede enfrentarse con alianzas sólidas y compromisos sostenidos.

También destacaron el inicio de acciones para la creación de un Fondo dedicado a la investigación sobre la desinformación y su impacto en la región que impulsa la Cumbre.

En próximas entregas, este ombudsman promete ampliar las principales conclusiones de este foro mundial.