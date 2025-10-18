“Patria sí, colonia no” RELOADED V. 2025

Menos mal que San Martin cruzó los Andes, que el Congreso de Tucumán declaró nuestra Independencia en 1816, que el movimiento estudiantil promovió la reforma universitaria en pos de una educación popular y no elitista, que el peronismo instauró los derechos a los trabajadores, así como el voto femenino. Menos mal que en nuestros logros patrios, contamos con personas que se animaron a mirar para adelante, romper el status quo y no mirar hacía atrás; en definitiva, menos mal que no tenían el perfil del gobierno del actual presidente, Javier Milei, que muy por el contrario de lo expuesto, consiste en extinguir o menguar derechos, soberanía política, libertad económica, identidad nacional, memoria y tantas cosas más.

Lamentablemente, las políticas de Milei tienen como objetivo la subordinación económica hacia el presidente de EE.UU. Donald Trump, lo que implica una renuncia a la autonomía monetaria y una entrega de los recursos estratégicos a intereses extranjeros. Implica, básicamente, menos industria y más importaciones; menos trabajo y más especulación, limitando a la Argentina a ser una simple proveedora de materias primas para las potencias extranjeras.

Al mismo tiempo, persigue la entrega del patrimonio nacional con la privatización de empresas públicas a manos privadas (y a veces amigas, que suelen dar peores resultados que cuando eran estatales) y la flexibilización laboral, llevando a un desmantelamiento del Estado y una vulneración de los derechos de los trabajadores, así como una gran pérdida de su poder adquisitivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También, genera un debilitamiento de la soberanía política al alinearse incondicionalmente con potencias extranjeras, cediendo la capacidad de tomar decisiones soberanas en política exterior, social y económica. Ya hemos visto que Milei es un admirador de la ex Primer Ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher y su escaso compromiso con la causa Malvinas.

Por el contrario, a lo que considera el gobierno actual, Argentina es un país joven que debe buscar profundizar su soberanía en todas sus dimensiones: económica, política y territorial con ejes en la industrialización, defensa del empleo nacional y protección de los recursos estratégicos.

Claramente, los desafíos que tenemos como país son muchos. Urge recuperar nuestra identidad y memoria histórica, la importancia de la defensa del ser argentino y sus tradiciones, a volver a generar una movilidad social ascendente a través de la cultura del esfuerzo, que fue posible con un Estado que dio oportunidades desde el trabajo, la producción, la salud y la educación para vivir con dignidad. También, es imprescindible la autocrítica para aprender de los errores del pasado y adaptarse a los nuevos tiempos; más escucha activa a la gente, más políticos que vivan, sientan y se manejen como sus representados, básicamente más empatía genuina.

A su vez, urge repensar un rol presente y eficiente del Estado como herramienta de desarrollo y defensa de la justicia social, capaz de proteger a los más vulnerables y de promover el crecimiento equitativo. Básicamente, implica el desafío de no olvidarse quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como país libre y autónomo. Nadie se independiza ni logra tantas conquistas para volver a ser colonia, no permitamos que Argentina sea la excepción.

De cara a las próximas elecciones del 26 de octubre, son momentos en los cuales como ciudadanos debemos reflexionar sobre lo que queremos para nuestro país. Si buscamos el camino de la dependencia de los intereses extranjeros, o el camino de la soberanía y la autodeterminación nacional. Hoy se vuelve más vigente que nunca la consigna histórica del peronismo, “Patria sí, colonia no”.

*Abogado. Coordinador del Observatorio de Ciberseguridad de Fundación Metropolitana.