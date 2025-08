Peronismo, masa y conducción

Los cambios productivos que genera el agotamiento del modelo agroexportador, allá por los años 30 del siglo pasado, tuvo, entre otras consecuencias, la expulsión de campesinos que debieron abandonar las zonas rurales por falta de empleo, para establecerse en la periferia de las grandes ciudades, en particular del conurbano bonaerense. Migraciones que serán la base de un nuevo actor de la política: el movimiento obrero.

Cambio de modelo productivo que influye también en la inestabilidad política durante la década del 30, la que termina con el golpe de Estado de 1943, a partir del cual los militares asumen el gobierno. Entre ellos, el general Perón, quien en tanto encargado de los temas sociales teje una buena relación con el movimiento obrero, la que despierta preocupación en el resto de los militares, que disponen su encarcelamiento en Martín García. Medida que lleva a la movilización del 17 de octubre de 1945, que marca el comienzo del movimiento peronista como fuerza política, la que llegará al poder por primera vez en1946.

Una particularidad del peronismo es la de haber llegado al poder con diferentes propuestas económicas (incluso contrapuestas). Particularidad que comienza con el mismo Perón, quien después de una primera presidencia con políticas distribucionistas poco rigurosas que llevan a una crisis insostenible, en su segundo mandato organiza un Congreso de la Productividad que dispone medidas “antiobreras” como, por ejemplo, condicionar los salarios a la productividad y una condena del ausentismo, junto con un llamado a capitales privados, nacionales y extranjeros, para invertir en el país. Programa riguroso que, pese a contradecir conquistas anteriores, recibe el apoyo total e incondicional de la central obrera. Lo que muestra que la relación entre la masa y su conductor va más allá de su programa de gobierno, para convertirse en una relación emocional de confianza.

Derrocado en 1955, Perón vuelve en 1973 y desaloja del poder a su delegado Cámpora para luego expulsar de la Plaza de Mayo a los Montoneros, quienes propiciaban una “patria socialista”. Su muerte no le permite terminar el mandato.

El siguiente conductor del peronismo que llega al poder será Carlos Menem, quien bajo las banderas de la revolución productiva achica el Estado y privatiza varios servicios públicos, pese a lo cual conserva el apoyo de los ciudadanos y es reelecto para un segundo mandato.

A partir de la crisis de 2001 y de la mano de Duhalde, la masa peronista votará por el kirchnerismo, cuyo programa de gobierno estará en las antípodas del menemismo. Y aun cuando esa fuerza pierde las elecciones de 2015, lo será por una mínima diferencia de votos, lo que prueba que su apoyo se mantiene, el que vuelve a expresarse en 2019, cuando es consagrado presidente Alberto Fernández, dada la orden impartida por Cristina, en tanto “jefa” del movimiento.

Sin embargo, los desmanejos de Alberto Fernández parecen haber llevado a una ruptura de ese apoyo automático de la masa peronista con el conductor de turno. El balotaje de 2023 registra el triunfo de una fuerza política nueva, con un 55,69% de los votos, frente a un 44,30% del peronismo. Resultado que no significaría, necesariamente, que el peronismo habría conservado su caudal de votos, ya que entre los votos de Massa hay muchos no peronistas preocupados por el posible triunfo de Milei, así como entre los de Milei habría votos de una parte de la masa peronista, desencantada con su conducción. Hipótesis que hablaría de una doble migración de votos: no peronistas que votan por Massa y peronistas que votan por Milei.

De confirmarse esas hipótesis, y sumado el poco atractivo que presenta una triple conducción que se disputa el apoyo de la masa peronista, las próximas elecciones podrían mostrar resultados poco favorables para el peronismo.

*Sociólogo.