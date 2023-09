Se exhiben a partir del miércoles objetos y pinturas del escritor Osvaldo Lamborghini

El próximo martes 13 de septiembre se inaugura la exhibición Osvaldo Lamborghini. Copista material, en la sala 502 del CCK, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Con entrada libre, gratuita y sin obligación de reservas para el ingreso del público, disponible de miércoles a domingo de 14 a 20, la muestra finaliza el 12 de noviembre de este año.

Esta propuesta contiene material desconocido para el público argentino que pertenece al Fondo Osvaldo Lamborghini. El mismo se encuentra en guarda en el Archivo IIAC (Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, cedido por Elvira Lamborghini, hija del escritor, quien lo trajo de regreso al país hacia 2015 –sin ningún apoyo institucional– desde la ciudad de Barcelona, España, lugar donde Osvaldo residió entre 1980 y 1985, año de su muerte.

El Fondo Osvaldo Lamborghini (visible en la web: archivoiiac.untref.edu.ar/fondo-osvaldo-lamborghini), contiene más de ochocientas piezas que incluyen collages, pinturas, dibujos y diversos objetos intervenidos, más cuadernos, cajitas y cigarreras. Es decir, el producido del escritor en su departamento-taller, donde se recluyó en los dos últimos años de su vida.

La exhibición es un ejemplo de la producción visual y objetual, más borradores y hojas mecanografiadas que aspiran a la materialidad del libro, junto a dibujos que apuntan al cuadro; conjunto de piezas cuya mutación permanente va del manuscrito al boceto, que no es ni libro ni pintura, pero provoca esa visión final inestable como experiencia estética del conjunto.

Algo que el texto curatorial define como forcejeo de lenguajes que, a su vez, produce brutales acoplamientos entre visualidad y escritura. La curaduría es responsabilidad de Paola Cortes Rocca y Agustina Pérez, con producción del equipo del CCK y diseño expositivo a cargo de Melina Raed.

Osvaldo Lamborghini (1940-1985) publicó en vida El fiord (1969), Sebregondi retrocede (1973) y Poemas (1980), una totalidad inferior a cien páginas que lo inscribió como escritor de culto, y cuya lectura marcó para siempre la literatura argentina del siglo XX, por fuera de la presencia decisiva de Jorge Luis Borges. Durante la década del 70, guionó el cómic ¡Marc!, además de diversas historietas. Junto con Germán García y Luis Gusmán fundó la revista Literal.

La sala de exposición está dividida en tres espacios: Escritor, escribiente, caligrafista (1969-1981); Leerlo es verlo (1982-1985) y Pictionario (1940-∞). Contará con páginas manuscritas de los relatos “El pibe Barulo”, “La causa justa” y “Sebregondi se excede”; una vitrina con el dispositivo escrito-visual-objetual Teatro Proletario de Cámara (TPC); un mural con dibujos, pinturas, collages e imágenes anteriores y posteriores a Lamborghini (de Goya a las puestas en escena de Carri y Lang), concebido por Cortes Roca; más una pantalla gigante donde se proyecta material documental sobre el TPC, realizado por Pérez.

Si bien el reciclado va de revistas pornográficas viejas a textos y materiales escolares, indican las curadoras que el conjunto cumple una apuesta: “como sostenía Oscar Masotta con su ‘nosotros desmaterializamos’, las vanguardias de los 60 y 70 preferían dar lugar a experiencias tan únicas como efímeras, en lugar de producir objetos llamados obras. Lamborghini se suma a ese proyecto, pero optando por el camino opuesto. En su caso, se trata de un plus de materialidad, una apuesta por ese grado cero de la materia verbal y visual que subraya un proceso creativo que no encuentra su forma definitiva en el libro o el cuadro.”

Para Agustina Pérez: “Aquel que ayer nomás escribía obras como Sebregondi retrocede deserta de la concepción aséptica de la página, concepción que no solo había sido puesta en cuestión ya mucho antes por Stéphane Mallarmé, sino que, además, no constituye ninguna “esencia” de lo literario, como muestran los manuscritos iluminados medievales. Su producción, que al mismo tiempo que avanza hacia la web, se retrotrae al Medievo, no comulga con la autonomía higienista de las prácticas que siguen imperando. En la obra del autor hay un continuo exasperado en ese “solo texto” que atraviesa diversas obras, artes, soportes, herramientas y materiales. Una escritura enchastrada, desbocada y desesperada que se vale de cualquier medio para realizarse.”

Pérez, que tiene a cargo la transcripción y notas de la inminente publicación facsimilar de Teatro Proletario de Cámara en cuatro tomos, a cargo de Editorial Nudista, Río Tercero, Córdoba, vuelve sobre que en “los dos últimos años de su vida, Lamborghini ya no escribe, entendiendo la escritura en términos clásicos, y se vuelca a la producción de más de mil piezas artísticas en otros formatos. No obstante, creo que hay que ser literales cuando, en el Teatro Proletario de Cámara, el autor se refiere al carácter de ‘mueca’ de su abandono de la escritura. Mueca, gesto, mohín: en cualquier caso, es más un hacer de cuenta que ya no se escribe, cuando en verdad se sigue escribiendo, solo que por otros medios.”

Como un juego del pasado en el presente, y señalando la vigencia de la obra de Lamborghini, entre las carpetas del TPC, una de ellas se encuentra abierta donde aparece la foto color de una pareja política célebre, en la parte superior lucen pegadas rosas impresas recortadas, y lleva por título, mecanografiado: El general Perón e Isabel (La Caótica). Tal vez el público asocie el malentendido para esta Pampa que ya no admite chistes, y piense: aquí el presente, llegó Mi Ley, la reencarnación de Isabel La Caótica, pero sin pompa fúnebre.