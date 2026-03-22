Similitudes y diferencias, por Mabel Bianco

Nuestro país está totalmente identificado con la política de Estados Unidos y esa identificación se expresa muy claramente en la política exterior, llegando a extremos como aspirar a acompañarlos en sus aventuras bélicas incluso con Irán, hasta ofrecer enviar apoyo militar, a pesar de la pobreza de nuestras fuerzas armadas en comparación con las de ellos y del alto riesgo de padecer otro atentado como ya vivimos hace algunos años. Esa identificación se observa aún más nítidamente en la posición de nuestro país en Naciones Unidas, donde el acompañamiento es total. Por eso Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud (OMS) inmediatamente después que lo hiciera EE.UU., luego rechazó el reconocimiento de la Agenda 2030, a la que adhirió el país en 2015, y del Pacto del Futuro. Esto se sustenta en la negación de conceptos reconocidos mundialmente desde hace décadas y que ahora se niegan como el concepto de género. El desprecio y la jactancia con que el presidente Milei se refiere a la justicia social, a la igualdad de género y al concepto de género, que ahora solo comprende a hombre y mujer, según el concepto biológico. es algo que resulta difícil de entender en el siglo XXI. Sin embargo, ,junto al gobierno de Trump así lo planteó la delegación argentina en la 70° reunión de la Comisión de la Condición de la Mujer que culmino el jueves pasado en Nueva York, conocida como CSW70. Allí el país representado por el embajador en la representación ante ONU, acompañado por la asesora del Ministerio de Justicia, Sra. Úrsula Baset y una numerosa representación que incluyó organizaciones no gubernamentales que acompañaron esta y todas las posiciones opuestas a los derechos sexuales y reproductivos, que no quieren se los mencionen y que llegaron a plantear el acceso a la Justicia para los niños por nacer, fueron los puntos principales a los que se refirieron en todas las intervenciones, siempre acompañando las posiciones de Estados Unidos.

Cabe aclarar que Estados Unidos este año integró la comisión de la CSW, por lo tanto, tuvo voz y voto, no Argentina, que este año no la integra. Como integrante de la comisión EE.UU., presentó el día de la apertura una moción para revisar el documento que se había discutido desde hacía tres meses y que había sido acordado después de múltiples negociaciones, sugiriendo que había que continuar negociando a fin de lograr el consenso porque su país y algunos otros pocos países tenían objeciones. Frente a esto la presidenta de la comisión planteó que esto no era posible porque se habían agotado las negociaciones que incluyeron hasta la discusión de las diferencias entre los países que ostentaban posiciones diferentes. Esto fue entonces puesto a votación, y allí el único voto a favor fue el de EE.UU., primer fracaso. El último día se consideró una resolución sobre mujeres y niñas frente al VIH/SIDA, resolución que también había sido muy discutida previamente, EE.UU. la objetó por uso de términos no aceptables como referencias al género y a la población Lgbtqi. Frente a esta posición nuevamente se procedió a votar y allí EE.UU. perdió por segunda vez la votación en soledad. Lo último fue que unos días antes de la finalización presentó una resolución para cambiar la consideración de género para solo considerar hombre y mujer, que implicaba incorporar a último momento una discusión cuando normalmente esto se hace durante las negociaciones, esto era extemporáneamente. Se votó si se daba lugar a esta discusión y nuevamente EE.UU. perdió solo acompañado por Chile. Esto significó que fue tres veces rechazada su posición, fracaso que alcanzó a Argentina que acompañaba todas estas propuestas. pero al no integrar la comisión no tenía derecho a votar, sin embargo, expresó su apoyo. Esto demuestra que estas ideas no son compartidas por la mayoría de los países y son retrocesos que se rechazan.

Pero también hay otras similitudes que comparten el gobierno Milei con el de Trump, como el aumento de la pobreza, algo que es silenciado en nuestro país. Por eso es interesante difundir que hay escuelas publicas en Nueva York en áreas de bajos ingresos donde se reparte mensualmente a los niños bolsas de verduras y de frutas frescas porque las familias no pueden comprar por el alto costo, entonces el municipio les da gratuitamente para que puedan comer y así balancear sus dietas así no son pobres en estos alimentos. Este es un indicador que las carencias en ese país que el gobierno argentino considera su ideal tienen también graves desigualdades y que no todo es tan ideal como parece. Además, el descontento de la población frente a esta guerra en la que está tan interesado el gobierno, no es algo que la población acompaña, por el contrario el malestar no es solo por el aumento de la nafta y por ende del costo de vida, sino porque no parece que el gobierno tiene un plan y que la inversión resulta excesiva y no es compartida por la mayoría de la población. Esto es lo que está empezando a expresarse en los resultados de las elecciones de parlamentarios que están teniendo lugar en varios estados de EE.UU., algo que Milei debería considerar. Las derechas autoritarias empiezan a perder apoyo. Lamentablemente esto aumenta el autoritarismo de estos gobiernos elegidos por el voto, pero que se convierten en dictaduras para sobrevivir. Mientras tanto Milei sigue asistiendo a las reuniones de la extrema derecha en todo el mundo, viajes que son pagados por el presupuesto nacional, pero que alimentan su ego porque lo halagan, aunque también le está empezando a expresar rechazo la población de esos países que se congrega en la entrada de esos exclusivos eventos. El comienzo de la decadencia de la extrema derecha debería empezar a preocupar al presidente Milei, porque va a crecer el rechazo afuera y disminuirá el interés y la generosidad al interior de esas reuniones. También debería empezar a atender al impacto en nuestro país. El 2027 está muy cerca…