Tan distintos e iguales

Normalmente se asocia a Horacio Rodríguez Larreta con Sergio Massa pero desde otra perspectiva son muchos más parecidos Patricia Bullrich y Sergio Massa. Ambos son nómades partidarios, híbridos y mutantes, pasaron de un partido a otro, de una ideología a la opuesta con una plasticidad que los distingue y les permitió alcanzar sus precandidaturas presidenciales.

Patricia Bullrich fue montonera en los 70; peronista de la renovación de Antonio Cafiero en los 80, quien representaba la moderación; ministra de Trabajo de la Alianza con Fernando de la Rúa en los 90; competidora de Macri como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad por su propio partido en 2007; diputada de la Coalición Cívica junto a Elisa Carrió; ministra de Seguridad de Mauricio Macri en Cambiemos; presidenta del PRO y ahora competidora a la candidatura a la presidencia de Juntos por el Cambio.

Sergio Massa, una década y media menor que ella, fue de la Udecé de Alvaro Alsogaray en los 90 cooptada luego por Carlos Menem; funcionario de la Ansés de Duhalde y luego de Néstor Kirchner; intendente de Tigre por el Frente para la Victoria; jefe de Gabinete de Cristina Kirchner; fundador del Frente Renovador que derrotó en las elecciones de 2013 al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires; competidor de Mauricio Macri y de Daniel Scioli en las elecciones de 2015; por su posicionamiento antikirchnerista fue aliado del gobierno de Macri al comienzo de su mandato y en 2019 regresó al kirchnerismo integrando el Frente de Todos, de cuya continuación como Unión por la Patria es candidato a presidente 2023.

Son nómades partidarios, pasaron de una ideología a la opuesta

Patricia Bullrich y Sergio Massa pasan sin pudores de un campo político al opuesto pero esa misma “versatilidad” que es apreciada como un valor en la candidata de Juntos por el Cambio es denostada como un defecto en el candidato de Unión por la Patria.

Desde la derecha, que Bullrich haya sido montonera constituye “una confirmación de que tiene valentía en los enfrentamientos que serían necesarios para aplicar el plan de ajuste que requeriría la economía”, mientras que el hecho de que Massa haya sido de la Ucedé y K demostraría que es “un falso”.

La mutabilidad a Massa lo etiqueta como ventajita, advenedizo, mentiroso, hipócrita, tramposo, falso y fullero, como le dijo Cristina Kirchner en público.

Mientras que la transformación de Bullrich es vista como una evolución, un corregirse siguiendo aquello de que “quien de joven no fue de izquierda no tiene corazón y quien de adulto no es conservador no tiene cerebro”.

Uno se reforma, el otro se deforma. Uno progresa, el otro se transfigura. Que la misma metamorfosis sea decodificada de manera tan dispar es un síntoma de un ethos que los trasciende y representa al campo político más ampliamente. El peronismo es visto como decisionista, heterodoxo, ecléctico, mientras que al antiperonismo se lo caracteriza como congruencia, decencia, probidad, seriedad.

Otra paradoja es que ambos provienen del amplio campo panperonista.

Acomodaticio, oportunista, vividor, camaleón, especulador, por un lado. Enérgica, activa, pragmática, intrépida, determinada, por otro. Lo que en uno es armonía en el otro es incoherencia. En un caso lo distinto que amalgamado suma, y en el otro lo distinto que amontonado resta.

Obviamente, hay diferencias sustanciales entre ellos: como es obvio y reconocido, Massa se parece a Larreta en muchos aspectos: construyeron desde la gestión, ambos, como administraciones territoriales de una ciudad o partido, su posicionamiento ideológico es de centro y buscan entenderse con el campo político con el que compiten.

Todo UxP prefiere que a Massa le toque competir con Bullrich después de las PASO

Mientras que Bullrich nunca fue electa para un cargo ejecutivo, nunca construyó su base desde un territorio, su pensamiento ideológico al comienzo de su carrera y hoy fue de extremos, tanto de izquierda como de derecha porque, siendo de Montoneros o de Juntos por Cambio hoy, nunca buscó soluciones por la vía del diálogo e, impaciente, siempre prefirió imponer su verdad por el camino más corto.

Elegir quién se parece a quién cuando se trata de un candidato a presidente es una posición política y, en sí misma, una determinación de preferencia por el tercero excluido como diferente.

Si hay tres candidatos que hoy tienen posibilidades de ganar las elecciones, uno de ellos no compite en la interna con los otros dos, y quien termine siendo presidente se decidirá en un ballottage; tendrá más posibilidades de ganar el que se descuenta que ganará la interna: Massa, si el ganador de la interna opositora resulta el más distinto. Todo Unión por la Patria prefiere que a Massa le toque competir después de las PASO con Patricia Bullrich, con quien podrán confrontar ideológicamente, que con Rodríguez Larreta, con quien es percibido como más parecido.

Plantear que en otros campos los parecidos sean entre Bullrich y Massa permite deconstruir el pensamiento obvio y adentrarse en las complejidades de todo, que nunca son binarias.