Trabajo remunerado y no remunerado de mujeres hoy

Las mujeres durante todo el curso de sus vidas concentran la realización de las tareas de cuidados en sus hogares en Argentina, como en la mayoría de los países. Desde hace décadas insistimos en la necesidad que estas tareas no remuneradas sean compartidas dentro de la familia y también con el Gobierno y el sector privado. Hubo épocas en la Argentina en las que el gobierno nacional, provincial y/o local asumía en parte esto, existían ámbitos gubernamentales para apoyar el cuidado de la niñez, adultos mayores y/o enfermos. Esto fue eliminado en los 90 cuando se implementó la política de Ajuste estructural, en base a lo que promovía el Banco Mundial. Desde entonces esto no se recuperó, excepto en cortos períodos focalizados y limitados donde se reconstruyeron estos apoyos y algunos sobreviven. La participación del sector privado, limitado al cuidado de la primera infancia, se incorporó por ley a través de la responsabilidad que se fija a las empresas, según el número de trabajadores de contar con guarderías para el cuidado en la primera infancia de los hijos de sus empleados.

Desde hace años se empezaron a desarrollar encuestas del uso del tiempo de las personas y así se pudo medir el peso que estas tareas tienen en la vida cotidiana de las personas. Estos estudios son un indicador de la necesidad de las políticas de cuidados que la Organización Internacional del Trabajo –OIT– promueve e incluso regula. En Argentina la primera encuesta se realizó en el 2021 y evidenció algo que se suponía: las mujeres destinan el doble del tiempo a las tareas de cuidados no remunerados que los varones. A partir de esto se iniciaron acciones para identificar las necesidades y también la oferta existente, el ex-Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a través de una comisión designada elaboró un mapa, a partir del cual se generaron propuestas para el gobierno nacional, los provinciales y los locales. Solo el aumento de la licencia parental ante nacimiento de un hijo, que en Argentina es muy baja: solo dos días, fue propuesta como un cambio legal en el Parlamento Nacional, pero no logró ser aprobado. El cierre del Ministerio en diciembre 2023 significó la eliminación de todas las actividades para promover e implementar políticas de cuidados en el país. Las necesidades no desaparecieron, pero ahora no se atienden ni menos aún regulan a nivel nacional, cada provincia y localidad hace lo que puede o cree que es la respuesta que debe dar, resultando en una diversidad de respuestas, desde la ausencia hasta a algunas formas posibles, pero muy insuficientes.

Un tema muy relacionado es: ¿cómo se insertan las mujeres argentinas en el mercado laboral? Como en toda la región, se insertan fundamentalmente en el mercado informal, donde no tienen beneficios de la seguridad social y tampoco en la mayoría de los países de la protección social. Por eso ni siquiera tienen el beneficio que por ley las empresas dan a sus empleados como las guarderías. Todos los apoyos a los cuidados deben ser cubiertos a través de las mujeres de la familia, y a veces los hombres, o pagando. A su vez la mayoría de las personas que brindan esos servicios a las familias/personas cuidadas, son trabajadoras independientes que carecen de cobertura de protección social. Estos son fundamentalmente mujeres y la pandemia de covid-19 permitió ver la caída de sus ingresos y fueron uno de los grupos que rompieron el aislamiento para sobrevivir y salieron a trabajar con los riesgos para su salud y la de las personas cuidadas. Fue difícil que las consideraran prioritarias para ser vacunadas por su condición de trabajadoras informales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la Conferencia Regional de la Mujer realizada recientemente en la ciudad de México, se aprobó un documento para guiar a los países en reconocer el cuidado como un derecho humano de toda la ciudadanía de ser cuidada y brindar cuidados, reconociendo el derecho de estos trabajadores a ser reconocidos legalmente y por lo tanto, genera la responsabilidad de los Estados de crear estos trabajos y también de desarrollar la infraestructura necesaria para brindar dichos cuidados. Esto significa un estímulo al desarrollo económico de los países que requiere decisión política de los gobiernos y también económica. Argentina está lejos de esto, el gobierno nacional, no participó en la conferencia regional. Sin embargo, el Parlamento al rechazar el veto del Gobierno a las leyes de protección de la discapacidad, de la niñez y el intento fallido de mejorar la condición de los jubilados, reconoció esta responsabilidad que el gobierno nacional rechaza. Es urgente que reclamemos que estas políticas de cuidados sean implementadas en el país.