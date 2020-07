42 años de viaje en Submarino

Muchos antes que los Barros Schelotto y los paraguayos Romero el fútbol argentino tuvo a sus gemelos cordobeses. Hugo y Carlos Vaca irrumpieron con la camiseta de Belgrano en los viejos Nacionales de la década del ’70. Nacidos en Balnearia y radicados desde pequeños en Córdoba habían llegado juntos al Pirata desde Las Rosas, un tradicional club del barrio Villa Cabrera. Sus destinos deportivos se separarían luego del Mundial ’78.

GEMELOS. LOS HERMANOS CARLOS Y HUGO VACA JUGARON JUNTOS EN BELGRANO EN LOS ALBORES DE LA DÉCADA DEL '70.

Hugo, que por entonces jugaba a préstamo en Huracán de barrio La France y evaluaba colgar los botines (“estaba un poquito decepcionado porque no había hecho una diferencia económica”) recibió una oferta para seguir su carrera en España. Ni lo dudó. En menos de siete días completó la papelería, armó las valijas y debutó en su nuevo equipo, el Cádiz, visitando al Castilla -la filial del Real Madrid- en el Estadio Santiago Bernabéu.

De aquel primer partido recuerda: “Mi puesto original era volante central, aunque venía de tener un `temporadón’ jugando por derecha en Huracán. Pero ese día el técnico, el argentino Roque Olsen, me hizo jugar con la ‘10’, la camiseta de los elegidos. Tuve a un rival pegado a mí durante todo el partido y en un momento le dije ‘¿no te das cuenta de que yo te tengo que marcar a vos?’. Tuve la suerte de hacer un gol. Le pegué medio mordido a la pelota y casi ni me di cuenta de que había entrado al arco”.

Cuarenta y dos años después, Hugo Vaca celebra el regreso del Cádiz a la Primera División del fútbol español luego de 14 temporadas en el ascenso. “Debido al confinamiento hubo menos festejos porque aquí hay que usar mascarilla hasta para ir a la playa, pero están todos alborotados”, comenta desde su casa ubicada a 20 metros del Estadio Ramón de Carranza.

Allí brilló como jugador hasta 1983 y después se desempeñó como ayudante de campo, secretario técnico, director deportivo y hasta entrenador. “Me tocó estar en el banquillo en el campeonato 1983/1984. Fueron siete partidos y no ganamos ni uno, pero me sentí muy bien”, comenta.

“Estuve en todos los puestos, así que al club lo conozco muy bien por dentro. Eso me permite tener mi propia perspectiva de las cosas”, señala al hablar de su actual labor de conductor en el programa “El Submarino Amarillo”, que todas las noches, en el horario central de la cadena televisiva Onda Cádiz, cuenta las novedades de la institución.

“Siempre aclaro que no soy periodista”, refiere sobre su incursión en los medios, que suma dos décadas e incluye varios emprendimientos y hasta colaboraciones con el diario As.

Equipo ascensor

“Va a ser complicado, ya que es un salto de categoría muy grande”, opina Vaca en alusión al futuro del Cádiz en la Liga. “Aunque también hay que tener en cuenta que subir a Primera le permitirá al club quintuplicar sus ingresos televisivos, que alcanzarán los 40 ó 50 millones de euros”, añade. El cordobés tiene plena confianza en la administración que encabeza el presidente Manuel Vizcaíno, al que define como “un bocho”. También en el DT Álvaro Cervera: “el hombre dio vuelta al equipo como un calcetín”.

Hugo también fue partícipe de un ascenso del Cádiz en sus tiempos de jugador, en la temporada 1981/1982. “Aquel logro hizo que la afición nos tomara como ídolos. Realmente éramos Gardel. Había muy buenos valores en la plantilla, incluido ‘el Mágico’ González, el jugador salvadoreño que fue una figura espectacular a nivel mundial”, rememora.

EQUIPO IDEAL. EL CORDOBÉS VACA FUE ELEGIDO ENTRE LOS MEJORES JUGADORES DE LA ÉPOCA DORADA DEL CÁDIZ

“Fuimos un equipo ascensor, que subía y bajaba porque el club no tenía mucha estructura, pero dejamos huella”, enfatiza. Una reciente encuesta entre hinchas del Cádiz incluyó a Vaca en “El equipo ideal de los ’80”, la década gloriosa de la entidad que representa a la ciudad más antigua de Europa.

“Cádiz me encantó desde que llegué y logró que no me arrepintiera de la decisión de cruzar el charco. Hice mi vida aquí y todo salió 10 puntos, aunque siempre digo que perdí a mis padres (Nilo Rodolfo y Nelba Teresa) en el momento en que me fui de mi ciudad natal”, afirma el exBelgrano.

En el Submarino Amarillo también jugaron los cordobeses Oscar Dertycia y Eduardo Berizzo, y el actual DT de Talleres Alexander Medina: “Muy buen chico. Recuerdo que le hizo un gol a ‘Los Galácticos’ en el Bernabéu en el campeonato 2005/2006, justo el último que jugó el Cádiz en la Liga. Hace poco lo encontró a mi hermano en Córdoba y le dijo ‘¡Hugo, qué estás haciendo aquí!’, y Carlos le tuvo que explicar que es mi gemelo”.

¡Messi, quédate!



La Liga 2020/2021 comenzará el 12 de setiembre y el Cádiz ya palpita su vuelta a la elite del fútbol español y también el regreso al Estadio Ramón de Carranza de Lionel Messi. “Para mí es Dios”, refiere Hugo Vaca sobre la estrella del Barcelona y recuerda una historia poco conocida en nuestro país: cuando “la Pulga” pudo haber sido jugador del Submarino Amarillo.



“En 2005 Barcelona pensaba cederlo para que agarrara continuidad, ya que tenía muchos jugadores de ataque. Hubo tratativas para que viniera pero la respuesta se demoró y el pase se cayó”, cuenta el cordobés. En medio de aquella negociación “el Barsa” viajó a Cádiz para jugar un tradicional torneo veraniego y luego de la final entre los catalanes y el elenco anfitrión el público local ovacionó al argentino al grito de “¡Messi, quédate!”.