La situación se produjo en una charla casi al paso. Ni siquiera hubo tiempo para un café. Lo cierto es que el disparador de uno de los dos habilitó una conversación un poco más larga en el estacionamiento de la Legislatura y terminó ahí; en ese comentario. La pregunta que lanzó uno fue si había posibilidad de un acuerdo entre el schiarettismo y el Frente de Todos para las elecciones legislativas de este año y la respuesta fue: “70/30, como el fernet. Tenemos un setenta que no quiere y un treinta que no descarta”, se despachó uno los referentes del PJ cordobés. Y agregó más, dio algunos hombres que no rechazan un acuerdo y que lo llegaron a hacer público, como es el caso del legislador provincial y presidente del PJ cordobés, Oscar González. “Oscar es uno de los que está trabajando, también algunos sectores del delasotismo… hay que esperar un poco”, respondió. Sin embargo, antes de que pusiera primera para agarrar la Costanera, le recordaron que hay algunos integrantes del gabinete schiarettista que lo descartan por completo, y le mencionaron al ministro de Agricultura, Sergio Busso. “Y, hay que pensar que está en diálogo permanente con un sector que no es afín al Gobierno nacional. Obvio que no puede decir que hay, ni siquiera, una mínima chance de acuerdo”. Por ahora, 70/30…

La discusión de la BAE se metió en el bloque UCR

Hubo algunas miradas de reojo en los últimos días en el bloque radical de la Unicameral. Sucede que, el proyecto del legislador Marcelo Cossar, para que los trabajadores de Epec no perciban este año la BAE (bonificación anual por eficiencia) y destinar ese dinero a un fondo sanitario, ocasionó repercusiones de todo tipo en el radicalismo que recién se atemperaron sobre el final de la semana. En primer lugar, las diferencias existieron porque la OTR (Organización de Trabajadores Radicales) emitió hace unos días un durísimo comunicado en contra del legislador. “Manifestamos nuestro absoluto rechazo al proyecto presentado por Cossar y nos oponemos a la actitud de querer sacarle a los trabajadores para darle a otros trabajadores”, se leyó en uno de los párrafos que escribió el titular de la OTR, Javier Varetto. Y en cuya organización hay trabajadores estatales con peso, de distintas dependencias y mucha presencia alfonsinista. Lo cierto es que esto originó una nueva fricción dentro del bloque, donde está instalada desde hace semanas la carrera por la presidencia del bloque. Finalmente, hubo tensa calma el jueves, después del escrache que sufrió Cossar por parte de trabajadores de Luz y Fuerza en la puerta de su domicilio particular y terminó originando el respaldo de todos los sectores de la UCR cordobesa.

Teléfono para Baldassi y Juez…

Las fricciones en Juntos por el Cambio continúan. Reuniones, asados, llamados, mensajes de WhatsApp, charlas por Zoom con infieles… hay de todo en el variopinto mundo de radicales, macristas, juecistas y lilitos. Y en los últimos días, mientras los radicales ultimaban detalles para el congreso partidario de ayer, se preocupaban para que los congresales en el interior tuviesen wifi o paquete de datos, surgieron versiones acerca de lo que pasa puertas afuera del partido. Y algunos empezaron a rumorear acerca de llamados del entorno del diputado nacional Mario Negri a sus dos compañeros de interbloque, Héctor Baldassi y Luis Juez. Se sabe, los dos tienen intereses en los comicios legislativos que vienen: el hombre del PRO aspira a renovar su banca y Juez no se baja de sus aspiraciones al Senado. Y al margen de si habrá o no un acercamiento concreto, el futuro de Baldassi está en la mira de varios. De hecho, más de uno en el espacio amarillo reconoce que se hicieron gestiones para una salida elegante del ex árbitro que por estas horas está en Brasil al aguardo del comienzo de la Copa América. ¿Juez? Parece difícil que se baje dicen en el Frente Cívico después de la reunión de fiscales de esta semana.

Olga tuitera

La concejala Olga Riutort reactivó desde hace algunas semanas y con mucha intensidad su cuenta de Twitter. En su carrera personal para tratar de ocupar el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos, la excandidata a intendenta levantó el perfil en la red social del pájaro azul y está disparando contra todos. Hace unos días, después de una reunión virtual con sindicalistas y referentes del albertismo en Córdoba, cuestionó al gobernador Juan Schiaretti, días más tarde, le dedicó varias publicaciones al expresidente Mauricio Macri por el vaciamiento del frigorífico Estancias del Sur y esta semana cruzó a otros dos opositores en el Concejo: los radicales Juan Negri y Rodrigo de Loredo. Al primero, por una crítica que había hecho de los servidores urbanos; al segundo, por la educación y con un archivo de Juan D. Perón. En el medio, también hubo algo para el secretario de Ambiente del Municipio, Jorge Folloni, y también, un retweet del que muchos tomaron nota: a su hija, la titular del Coys, Victoria Flores. A la funcionaria municipal le replicó una foto que ella había publicado por el aniversario del movimiento Ni Una Menos, la concejala escribió “falta mucho, ¡a no bajar los brazos!” y entre los likes que aparecieron en el tweet de Riutort, estaba además su otra hija, Gabriela Flores, que también forma parte de la planta de funcionarios municipales.

Una ratificación que quedó ahí…

Hace unas semanas en esta sección contamos que el fallo del juez con competencia electoral, Ricardo Bustos Fierro, acerca de la ratificación o no de Javier Pretto como presidente del PRO, había quedado en pausa. En realidad, habían pedido un gesto para que no coincidiera con la llegada del expresidente Mauricio Macri y se alteraran aún más los ánimos en el PRO. Lo cierto es que esta semana se conoció la decisión del juez federal y, si bien hubo un pulgar arriba para Pretto, la sensación que sobrevuela es que no hubo contundencia. Porque si bien no dio lugar a los dos pedidos de impugnación que había a su candidatura por el momento en que se terminaron presentando, sí puso la lupa en los 12 años ininterrumpidos de Pretto al frente del partido. Algunos no quedaron tranquilos, sobre todo aquellos que deben resolver varias cuestiones a futuro; como, por ejemplo, buscar un nuevo búnker para el espacio amarillo y dejar atrás la sede de calle Deán Funes.