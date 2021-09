A De Loredo no lo dejaron hablar…

Semana movida la del radical Rodrigo de Loredo. Y la de los dirigentes del partido, en general. Porque en el arranque de la misma hubo un encuentro con sus socios en Buenos Aires para definir la estrategia a seguir en los distintos distritos; y porque, también en Capital Federal, hubo un encuentro en el Comité Nacional para analizar los movimientos dentro del partido, hablar del rol en la coalición y todo lo que la UCR viene debatiendo hace rato. Hasta ahí, todo normal. Hasta que… algunos padrinos del De Loredo creyeron que era el momento ideal y adecuado para que el ganador de la disputa del centenario partido, dijera unas palabras. Derecho que, finalmente, no le otorgaron y esto desató un fuerte enojo del senador y aliado nacional del cordobés, Martín Lousteau, con el presidente del partido, el mendocino Alfredo Cornejo. Un radical que siguió las alternativas de lo sucedido en Buenos Aires no perdió el tiempo y el jueves dio detalles de lo ocurrido contando varios pormenores: “a (Mario) Negri no le ganás tan fácil. No es ‘listo, le gané, ahora el radicalismo de Córdoba soy yo’. No es así. Y eso por varios motivos, pero principalmente, porque Mario cultivó una relación de varios años y que, pese a las idas y vueltas con el resto de la Vieja Guardia, ellos todavía lo consideran un propio”. En fin… parece que hay que rendir un par de materias antes para pasar ese filtro.

Igual, la revancha la tuvo acá

De todas maneras, y al margen del sinsabor que le dejó a Rodrigo de Loredo la gira de esta semana por Buenos Aires. Donde no pudo hablar en el Comité Nacional, y quedó lejos de la foto del resto de Juntos por el Cambio, con los otros socios, en Córdoba hubo desquite. Sobre todo, por lo que ocurrió el viernes por la noche con el acto en la Casa Radical y donde sí pudo hablar. En sus redes, el concejal y candidato a diputado nacional, publicó un video con una versión del tema Cambia, todo cambia interpretado por La Beriso en el que se vio cómo la imagen retrataba los rostros de quienes estaban sentados en primera fila viendo su discurso en modo ganador. Y allí estaban Mario Negri, Ramón Mestre, Dante Rossi y Oscar Aguad. En fin, varios de aquellos con los que tuvo diferencia en el último tiempo. “A esa la tenía guardada y se la cobró”, dijo un radical que se quedó hasta el final en la vieja casona de Nueva Córdoba el viernes por la noche.

El Frente de Todos cambia estrategia y referentes

Se sabe, el resultado de las Primarias para el oficialismo a nivel nacional no fue bueno. Y está claro también que en Córdoba el mal trago aún no fue digerido, por la opaca elección de albertistas y cristinistas cordobeses del pasado 12 de septiembre. Con esto sobre la mesa, en Casa Rosada cuentan que hay descontento con el senador Carlos Caserio y que más de uno le aconsejó al presidente Alberto Fernández cambiar de interlocutor, referente y estratega para lo que viene. “El hombre de Alberto en Córdoba no es más Caserio. Eso era antes y todo cambió: el referente de ahora en más y para lo que viene es (Martín) Gill. Por eso lo llamaron a él a uno de los primeros actos en Almirante Brown (provincia de Buenos Aires) y no a Carlos”, contó un hombre cercano al Presidente. Ah, cuentan también desde Balcarce 50 que el tucumano Juan Manzur, flamante jefe de Gabinete de la Nación, está con ganas de hacer una escala en Córdoba. “Manzur va a hablar de las obras que llegan a Córdoba también. Y que lo haga, un tipo que viene de la gestión, que es par de (Juan) Schiaretti, no es poco. Al contrario, va a ser difícil discutirle. Y ojo que Manzur no es (Santiago) Cafiero, eh…”, lanzó un peronista.

Un mensaje fuerte para el peronismo en Capital

Hacemos por Córdoba continúa analizando qué faltó para obtener un mejor resultado en las Paso. Porque, si bien hubo alivio por lo conseguido en las Primarias, siguen las reuniones en los comandos de Capital e interior para “ajustar detalles” –como le gusta decir a un responsable de la campaña- de cara a noviembre. En el marco de ello, esta semana se produjo una reunión en las seccionales 6ª y 8ª con presencia de la candidata al Senado, Alejandra Vigo. Ahí, más de un peronista que asistió a la cita cuenta que el tono, por momentos, fue acalorado y que sobre el final una voz importante del oficialismo provincial cerró con un “después no vengan a pedir contratos para el 2023”. Fuerte…

Massa hace pie en Córdoba

En medio de la tensión que se vivió en el seno del Gobierno nacional, el silencio del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se llamó a silencio, aunque decidió hacer varios movimientos por lo bajo. Entre ellos, un paso que en Córdoba no pasó desapercibido, y estuvo relacionado con el pie que hizo el tigrense con fuerza ante la incertidumbre que vivieron algunos en la cúpula del Frente de Todos. El viernes se lanzó la mesa promotora del Frente Renovador en Córdoba que será conducida por Fernando Caubet como presidente y Marcelo Reynoso como secretario, y que tiene además, el respaldo del sindicalista Pablo Chacón, el titular de Agec, que se reconoce schiarettista en la provincia y massista a nivel nacional. El dato: en el lanzamiento también buscaron apuntalar a Diego Heredia, como candidato a intendente en Marcos Juárez el año próximo, ciudad que en el 2013 fue el ‘kilómetro 0’ de Cambiemos.

El cambio en las 62 Organizaciones que celebró el schiarettismo

El último apunte sindical que dejó la semana fue la reestructuración de las 62 Organizaciones, la central gremial que tuvo algunas modificaciones que terminaron celebrando en el schiarettismo. Sucede que Horacio Valdéz, el hombre fuerte del sindicato del vidrio a nivel nacional, y quien hasta hace unos días conducía las 62 Organizaciones en todo el país, decidió dar un paso al costado. ¿El motivo? Simple. El sindicalista optó por jugar fuerte con el peronista Guillermo Moreno en las Paso y la jugada le salió mal, ya que el exfuncionario kirchnerista no pudo superar las Primarias y quedó fuera de competencia. Por eso, Valdéz decidió replegarse en el gremio, dejar de lado la central sindical y esto le abrió una puerta al cordobés Sergio Fittipaldi, de buena relación con El Panal. Por este triunfo de las 62 Organizaciones en Córdoba, y el ascenso de quien era el adjunto, en el schiarettismo algunos festejaron.