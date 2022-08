A dos meses del final del torneo, Belgrano, Instituto y Estudiantes se aferran a la ilusión del ascenso

El 8 de octubre puede ser un gran día para el fútbol cordobés. Para esa fecha está prevista la finalización de la edición 2022 de la Primera Nacional, torneo que después de mucho tiempo tiene como protagonistas, y no como meros actores de reparto, a todos los representantes de nuestra provincia. En este caso, Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto.

El Pirata y la Gloria, los capitalinos, van por el premio mayor. El equipo de Alberdi lleva 21 fechas en la cima de la tabla de posiciones y el elenco de Alta Córdoba es uno de sus más férreos perseguidores en la recta final de la competencia, a la que le faltan por disputarse 10 jornadas. San Martín de Tucumán, otro histórico del interior del país, es el tercero en discordia.

El duelo que Celestes y Albirrojos protagonizarán dentro de dos semanas por la 30° fecha, y que tendrá como escenario el estadio Julio César Villagra, puede marcar un punto de inflexión, teniendo en cuenta la aspiración común de alcanzar el ascenso directo. Será un clásico para alquilar balcones. En el caso de salir airosos y lograr tomar distancia de sus “primos”, allí no terminará la cosa para los dirigidos por Guillermo Farré, que en la agenda de sus compromisos inmediatos tienen anotada otra prueba de fuego: la visita al Santo tucumano en el capítulo 33.

INSTITUTO. La Gloria se hace fuerte en Alta Córdoba, donde suma 10 triunfos y tres empates en el torneo. /// PRENSA INSTITUTO

Por la vuelta

Belgrano encara el último tramo del certamen con más aire que el resto pero sin la eficacia de sus mejores momentos. La trilogía previa al partido de hoy ante Mitre de Santiago del Estero -suspensión ante Quilmes, empate con Independiente Rivadavia y derrota frente a Ferro- le opacó un poco el halo de candidato indiscutido. Así y todo, de mantener la actual diferencia con sus perseguidores, la “B” tiene la chance de asegurarse la vuelta olímpica antes del epílogo del certamen. La obtención del certamen de Segunda División sería un hecho inédito en la historia del conjunto celeste, que dos veces obtuvo un segundo ascenso (1990/91 contra Banfield y 1997/98 ante Aldosivi) y en igual cantidad de ocasiones subió a través de una Reválida (2005/2006 con Olimpo y 2010/2011 frente a River).

FECHA 28 Hoy a las 20, en el Gigante de Alberdi, el líder Belgrano enfrenta a Mitre de Santiago del Estero, que ocupa el 24° puesto y acumula tres partidos sin derrotas.

Mañana a las 18.10, Instituto visitará a Güemes, el otro equipo santiagueño, en el Estadio Madre de Ciudades y con presencia de hinchas “neutrales”.

Estudiantes de Río Cuarto tiene fecha libre.

Instituto sí sabe de qué se trata. Fue campeón en 1998/99, ganándole la final a Chacarita, y en 2003/2004, venciendo en la definición a Almagro. Hoy se ilusiona con repetir y cortar una incómoda racha de 16 temporadas consecutivas en el ascenso. Si no llega al máximo objetivo, el Plan B es mantenerse en el podio para llegar mejor posicionado al Reducido.

Estudiantes de Río Cuarto viene corriendo desde atrás, pero a paso firme. Desde el retorno como entrenador de Jorge Vázquez, en la sexta fecha, logró subir 15 peldaños, desde el puesto 22 hasta el séptimo lugar. En el Imperio del Sur también se entusiasman con poder discutir el ascenso hasta último momento, como sucedió el año pasado, cuando ‘el León’ perdió dos definiciones consecutivas, primero ante Sarmiento y luego con Platense.

ESTUDIANTES. Enderezó el rumbo con la vuelta del DT Vázquez y tiene al goleador del certamen: Luis Silba. /// PRENSA ESTUDIANTES

Dos lugares

En la Primera Nacional no hay misterios. El primero asciende, del segundo al decimotercero juegan por el segundo ascenso, los dos últimos pierden la categoría y los otros 22 se van de vacaciones hasta el año que viene. Nada que ver con la Liga Profesional, donde hay que mirar en simultáneo la grilla del campeonato, la tabla anual y el escalafón de los promedios.

El Reducido prolongará la competencia hasta el 19 de noviembre, dos días antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar. En los primeros cruces quedarán “de sombrero” el segundo y el tercero, y se medirán 4° vs. 13°, 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°. Se jugará a un solo partido y el mejor ubicado en la tabla final de posiciones tendrá la posibilidad de oficiar de anfitrión y de avanzar a la siguiente instancia en caso de empate.

Los cinco ganadores clasificarán a la Segunda Fase, que también incluirá al tercero del campeonato y se llevará a cabo con el mismo sistema que en la fase anterior, ordenados los participantes del 1 al 6, según la tabla final.

A los tres vencedores se agregará el subcampeón para la disputa de las semifinales, que serán a dos encuentros, con localía en el segundo y ventaja deportiva para el mejor clasificado de la etapa regular (clasifica en caso de igualdad de puntos y diferencia de goles). También será a partido y revancha, y con la misma lógica de definición, la llave final que otorgará el segundo salvoconducto para la Liga Profesional del año próximo.

AGENDA BELGRANO

28°) Mitre de Santiago del Estero (L)

29°) Sacachispas (V)

30°) Instituto (L)

31°) Agropecuario (V)

32°) Tristán Suárez (L)

33°) San Martín de Tucumán (V)

34°) Defensores de Belgrano (L)

35°) Brown de Adrogué (V)

36°) Chacarita (L)

37°) Brown de Puerto Madryn (V)

(*) Tiene pendiente el partido con Quilmes (V) de la 25° fecha

AGENDA INSTITUTO

28°) Güemes de Santiago del Estero (V)

29°) Deportivo Riestra (L)

30°) Belgrano (V)

31°) Villa Dálmine (L)

32°) Almirante Brown (V)

33°) Gimnasia de Jujuy (L)

34°) Flandria (V)

35°) Temperley (L)

36°) Deportivo Morón (V)

37°) Deportivo Madryn (L)

AGENDA ESTUDIANTES

28°) Libre

29°) Alvarado de Mar del Plata (V)

30°) Almagro (L)

31°) Nueva Chicago (V)

32°) Maipú de Mendoza (L)

33°) Quilmes (V)

34°) Independiente Rivadavia (L)

35°) Ferro Carril Oeste (V)

36°) Mitre de Santiago del Estero (L)

37°) Sacachispas (V)