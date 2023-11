“A quién no le hubiese gustado jugar en esta Selección”

Mauro Rosales es oriundo de Villa María y sabe lo que es jugar el clásico de selecciones más importante del mundo: Argentina-Brasil. Le tocó jugarlo por Eliminatorias en tierras brasileras y en una final de Copa América. Por ese motivo, por estas horas, en la previa a un nuevo enfrentamiento entre ambos combinados, el exdelantero dialogó con PERFIL CÓRDOBA sobre lo que significa este duelo.

Rosales, que se desempeña como scouting del Vancouver Whitecaps, de la MLS de Estados Unidos, remarca que disfruta como hincha de la Selección y como excompañero del actual DT, Lionel Scaloni. “Jugar un Argentina-Brasil es fenomenal”, sentencia Rosales, al tiempo que agrega: “Representar a la Selección siempre tiene una carga de responsabilidad muy fuerte, por todo lo que significa y más en el fútbol, por la pasión con que lo vivimos. Mi debut en

Eliminatorias fue ante Brasil, allá. En ese equipo tenían a Roberto Carlos, Cafú, Ronaldo, jugadores impresionantes.

Fue anecdótico, porque Ronaldo ese día hizo tres goles de penal”, relata el villamariense surgido de Newell’s y con pasos por Ajax y River, entre otros.

El partido al que hace referencia fue en el Morumbí, el 2 de junio de 2004, y fue 1-3 en favor de la ‘Verdeamarelha’. “No le podíamos encontrar la vuelta, hubo muchas modificaciones tácticas de Marcelo (Bielsa) para tratar de sacarlo adelante, de conseguir sumar, pero no hubo caso”, recuerda, aunque destaca: “La experiencia fue muy buena por el hecho de jugar un clásico, a estadio lleno, ante una selección espectacular. Lo disfruté mucho, más allá del resultado que no fue el esperado”. La anécdota para recordar es que al término del juego se llevó de souvenir la camiseta del ‘Fenómeno’. “La tengo encuadrada en mi casa a esa camiseta, con la de Lionel Messi. Las atesoro a las dos, porque fueron experiencias muy lindas. Y también tengo las dos camisetas que usé ese día”, explica.

—¿Es especial jugar estos partidos en tierras brasileras?

—Sentís una presión extra jugar en Brasil, en el sentido de que jugás contra su gente, los estadios que eligen son inmensos. Depende del carácter de cada uno. En mi caso era muy motivante jugar así, porque pensás que si sacás un resultado positivo en un lugar así tiene extrema relevancia. Además, ese día se juntaron dos selecciones que venían muy bien. Creo que venían primero y segundo. Jugar ante Brasil siempre es difícil, por la jerarquía que ellos tienen.

En la piel. Rosales jugó siete partidos con la selección mayor e hizo un gol. Además, participó de varias selecciones juveniles y fue campeón del Mundial Sub-20 en el 2001 y del preolímpico Sub-23 en Chile 2004 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. “Representar a la Argentina fue siempre un honor para mí. Me tocó hacerlo desde chico y que Bielsa me haya dado la oportunidad de estar en la mayor fue impresionante. Me tocó también sufrir a Brasil en la final de la Copa América (Perú 2004). Hicimos un partidazo, pero perdimos por penales. El fútbol no es justo y nos quedamos con las ganas.

—¿Te hubiese gustado jugar en esta Selección?

—A quién no le hubiese gustado. Este equipo tiene jugadores que no solamente juegan muy bien al fútbol, se potencian entre ellos. Esa es la máxima virtud de esta selección: se hacen mejores entre ellos. Es inevitable no nombrar a Lionel Messi, por todo lo que hizo. Uno como ex futbolista sabe lo difícil que es. Messi se encargó siempre de dejarnos bien parados, de ser referente, junto a Di María. Hicieron un gran grupo para sostener este equipo que hace mucho juega muy bien a la pelota y que nos genera expectativas para verlos jugar.

—¿Jugaste con Scaloni?

—Sí, fui compañero de Lionel. Compartimos el último partido de Bielsa en la Selección, que fue en Lima. Cuando regresamos, como él es de Pujato, me trajo a Rosario en auto desde Buenos Aires. Teníamos una relación cercana por el hecho de que los dos salimos de Newell’s.

—¿Y qué te genera verlo ahora?

—No lo imaginaba como entrenador, pero supo rodearse de los mejores, de buena gente, de trabajadores con experiencia como Ayala, Samuel y Aimar que se codearon con los mejores. Son personas que aman lo que hacen, que están todo el día tratando de mejorar, que piensan en lo grupal. Lionel siempre fue una persona espectacular, muy buena con todos, que levantaba los grupos con su actitud positiva, inteligente. Desde chiquito que visita ese predio y siempre estuvo en los radares por su mentalidad ganadora, que es la que lo llevó a conseguir lo que logró.

SCOUTING. Ahora trabaja para Vancouver Whitecaps, de la MLS.