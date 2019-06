Acuerdo con Berti

Redacción Perfil

La dirigencia de Belgrano arregló ayer la contratación de Alfredo Jesús Berti como nuevo entrenador para la temporada 2019/2020 de la Primera B Nacional.

Con experiencias anteriores en Newell`s Old Boys de Rosario, Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors, Berti (47 años) –quien también sonaba en América de Cali, donde ya tuvo una etapa como jugador- llegará acompañado por el ayudante de campo Iván Gabrich y el preparador físico Adrián Castelli.

La foja de servicios del entrenador oriundo de Empalme Villa Constitución, ciudad santafesina ubicada a 50 kilómetros de Rosario, registra 103 partidos dirigidos, con una cosecha de 38 victorias, 33 empates y 32 derrotas y una eficacia del 47 por ciento.

El club de barrio Alberdi ya había anunciado entresemana la incorporación de Pablo Vegetti, ex goleador de Instituto. Con nuevo sponsor (DirecTV), el Pirata aguarda novedades por la venta de Renzo Saravia al Porto de Portugal, lo que le permitirá un importante ingreso de dinero por la mitad de los derechos económicos que mantiene sobre el pase del lateral.

Pérez anda...

Armando Pérez, actual director ejecutivo de Belgrano, aseguró que actualmente tiene "poca relación" con el presidente Jorge Franceschi y los vicepresidentes Sergio Villella, Ramón de la Rúa y Juan Colomé, y que su participación en el club es "mínima" por "respeto a las autoridades electas".

En diálogo con el programa "Tercer Tiempo" de Radio Mitre Córdoba, el ex gerenciador y ex presidente del Pirata justificó su ausencia en la última asamblea de socios "porque los ánimos estaban caldeados" y respecto al presente deportivo de la "B" expresó que "todos tenemos un poco de culpa".

"Los hinchas están enojados por el descenso y tienen razón, pero no pueden desconocer un trabajo de muchos años. No creo estar considerado como un villano", aseguró Pérez cuando fue consultado sobre una posible candidatura para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. "Yo siempre estoy dispuesto para ayudar a Belgrano y no tengo dudas de que, si estamos todos unidos, vamos a salir adelante y volver a Primera", destacó el empresario.

Se arma "La Gloria"

Tras la confirmación de César Zabala como entrenador del equipo, “la Gloria” inicia esta semana su pretemporada con miras a la disputa de la Primera B Nacional 2019/2010.

Maximiliano López, mediocampista proveniente de Villa Mitre de Bahía Blanca, se sumó a la lista de refuerzos que inauguró el arquero Germán Salort, ex Agropecuario, y que podría agregar más nombres en los próximos días.

Ya arregló su continuidad Franco Canever y la intención es que extender los vínculos de Facundo Affranchino y Sebastián Navarro.