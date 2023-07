Advierten por el riesgoso uso de los encajes de depósitos que haría el BCRA

El pago de US$2.700 millones que hizo el gobierno al FMI se concretó, según informó el Ministerio de Economía, sin usar reservas del Banco Central. En contraparte, se emplearon US$ 1.780 millones de Derechos Especiales de Giro y US$ 921 millones en yuanes de libre disponibilidad del swap de monedas con el Banco Popular de China.

El mensaje que intenta dar la gestión de Sergio Massa y Gabriel Rubinstein es que se está preservando el nivel de reservas, uno de los requisitos del acuerdo firmado con el FMI y que está en proceso de revisión y de renegociación para que se produzcan nuevos desembolsos. De hecho, Télam apuntó que una misión técnica liderada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, viajará a Washington DC para ultimar los detalles del cierre del acuerdo "que viene muy bien".

Pero economistas, empresarios vinculados al sector financiero y analistas de la city creen que la situación de las reservas y de las reservas netas en particular sigue siendo muy delicada.

Parte de esto planteó el expresidente del Banco Central y actual director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Guido Sandleris. En un almuerzo con empresarios esta semana el exfuncionario de la gestión Macri señaló que “los números de reservas internacionales siguen siendo muy preocupantes”.

“El Banco Central tiene reservas netas negativas en US$2.400 millones y es una situación que no ocurrió en la historia reciente argentina. El Banco Central está endeudado y esta es una situación muy preocupante, es un gobierno que ha jugado al límite y está en un límite extremo tomando mucho riesgo con estas cosas. En los próximos meses van a volverse más negativas. Va a seguir habiendo ventas del Banco Central para sostener el tipo de cambio por la falta de divisas y vemos un agosto y un octubre con menos US$5.600 millones de reservas netas”, dijo Sandlertis.

Y detalló las tres fuentes con las que el gobierno puede afrontar sus compromisos en dólares, ante la falta de reservas líquidas: “se activó de forma más veloz el swap de yuanes con China y que dio una fuente de divisas que permitió financiar estas reservas negativas; además seguramente vamos a ver nuevas restricciones a las importaciones; y la fuente alternativa de recursos a la que tal vez el gobierno eche mano son los encajes de los depósitos en dólares. Eso ya lo advertimos muchas veces, es peligroso, es muy riesgoso y dado lo que vamos viendo en términos de medidas parece que parte de la historia va a venir por ahí”.

Riesgos. Si bien desde el IIE se plantea el uso de encajes de depósitos como una posibilidad, para analistas y ejecutivos de la comunidad bursátil es algo en lo que el gobierno ya está encaminado.

“Para entender esto primero hay que diferenciar las reservas líquidas de la parte no líquida como el oro, DEG, etc. Todavía el oro no ha sido utilizado, pero sí sabemos por la cuenta matemática, que se estarían utilizando los depósitos de la gente para ser cubiertos, porque son líquidos. El día que el Banco Central tenga que devolverlos saldría a vender el oro y pudría cubrir esos depósitos de la gente”.

“Cuando el banco recibe un depósito trata de prestar ese dinero. Y tiene la obligación de mantener una cantidad de dinero de los depósitos que tiene sin prestar por si la gente va a retirar el dinero. Es un encaje prudencial, eso no se debería prestar. Y hacer eso es peligroso”, advierte una ejecutiva y consultora local que pidió reserva de su identidad.

“Es una locura lo que están haciendo porque están usando esos depósitos en dólares para darle dólar barato a los importadores o para mantener el tipo de cambio. Pero no son dólares del gobierno. Están bajo recaudo del gobierno, que no es lo mismo”, apuntó.

Otro consultor que opera de cerca con el sistema bancario y también pidió reserva de identidad definió: “venían usando dólares de los depósitos, pero los cubrían con oro o con DEG´s. Con el pago de hoy al Fondo empezaron a usar dólares de los depósitos pero sin cubrirlos con nada. El riesgo de usar muchos dólares de los encajes que respaldan los depósitos es que los depositantes se asusten y retiren sus depósitos. Pero no creo que haya una confiscación de depósitos. Me parece que no van a usar tantos dólares de los encajes y que en consecuencia va a ser algo manejable. Y el respaldo líquido de los depósitos en dólares, por ahora, sigue siendo muy alto”.

En tanto, un directivo de la banca local detalló cómo está siendo la operatoria de entrega de dólares físicos a los bancos. “Por ahora el Banco Central está teniendo un sistema de muy bueno de entregas. Con los camiones de caudales están entregando US$50 millones, US$60 millones físicos por día al sistema. A Córdoba creo que envían dos o tres camiones”.