Aerolíneas Argentinas asegura que los vuelos internacionales volverían en diciembre

En su edición del pasado domingo, PERFIL CÓRDOBA dio cuenta de una situación que se dará a partir del mes de abril, momento en el que el aeropuerto Ambrosio Taravella dejará de contar con vuelos internacionales operados por Aerolíneas Argentinas.

Frente a este panorama aerocomercial, este medio dialogó con Fabián Lombardo, director Comercial de Aerolíneas Argentinas, quien brindó su mirada respecto al panorama de la compañía en esta provincia. El ejecutivo descartó cualquier tipo de animosidad fundada en razones políticas y aseguró que para la empresa “Córdoba es un punto estratégico”.

—¿Cuál es la situación actual de Aerolíneas en el Aeropuerto Córdoba?

—Estamos operando hoy 16 destinos domésticos. En 2019 operábamos 15 destinos domésticos. Reestablecimos el hub Córdoba. O sea que hoy, después de la pandemia, ya superamos los vuelos prepandemia y a partir de la temporada invernal vamos a estar con el destino número 17, que es Chapelco. Comparado con la prepandemia estaremos con dos destinos más: estamos creciendo en Córdoba, algo que no ocurre en todo el mercado nacional. El otro punto que quiero destacar es que a partir de abril vamos a reestablecer cinco vuelos semanales de Córdoba a Ezeiza, porque la demanda internacional está creciendo y nosotros desde Ezeiza tenemos una oferta que contempla Roma, Madrid, Miami, Nueva York y Caribe.

—Este crecimiento en materia de vuelos locales no se ve reflejado en las opciones internacionales. ¿A qué se debe esta falta de oferta internacional desde Córdoba, un aeropuerto con una ubicación estratégica?

—En la etapa prepandemia la compañía operaba en cin co destinos internacionales: Florianopolis, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Punta del Este y Porto Seguro. Esta temporada fue el único destino que tuvo vuelos internacionales: operamos Florianopolis y Río, pero fueron estacionales. Hicimos el esfuerzo de poner vuelos internacionales en Córdoba aun cuando en Buenos Aires no habíamos retomado la cantidad de frecuencias que teníamos en el pasado. Hay que ser precisos: nosotros siempre operamos en Córdoba estacionalmente, o sea en las temporadas altas. Es importante que se entienda la prioridad que Córdoba tiene para la compañía. Hemos vuelto a basar aviones en Córdoba. Tenemos tres aviones que hacen base en Córdoba para atender el hub. Además, estamos pasando de 36 frecuencias semanales en marzo a 54 en abril y en julio serán 56 frecuencias, con lo cual recuperaremos el 74% de los vuelos a la provincia. Y no se recupera más porque el tráfico corporativo a nivel mundial está muy flojo, hay una recuperación incipiente pero aún es un sector que no se está recuperando. El mayor tráfico es turístico. Córdoba tiene un componente corporativo muy alto, pero eso aún no está respondiendo.

—¿O sea que para Aerolíneas la lenta recuperación del tráfico corporativo es la razón por la que Córdoba se queda sin vuelos a Brasil?

—Aerolíneas nunca operó en baja temporada destinos internacionales. Excepcionalmente se operó Salvador de Bahía un vuelo semanal porque existía ese tráfico. Hoy el tráfico turístico a Brasil no está tan fuerte. El vuelo a Florianópolis lo can celamos en febrero porque había más pasajeros. Con la pandemia se sumaron controles de PCR y una serie de cosas que afectó a los vuelos a Brasil. Antes nosotros teníamos siete vuelos semanales a Salvador desde Buenos Aires, ahora no tenemos ni siquiera dos. Lo que está pasando es que bajó todo. El tráfico regional está al 50%.

—Sin embargo, en paralelo, se anuncian varias frecuencias semanales entre Salta y Bariloche hacia Brasil.

—Estos son vuelos con un perfil netamente receptivo. Son rutas para fomentar el ingreso de brasileros al país y son rutas que forman parte de un corredor ya que habrá un vuelo directo de Salta a Bariloche. Es una estrategia para recibir turistas en el país. Hay una apuesta de Aerolíneas de fomentar el turismo receptivo porque lo necesita el país. Fueron rutas que nos sugirieron operadores turísticos brasileros.

—Los referentes turísticos que operan en Córdoba aseguran que hay una demanda que no es solo local sino de todo el centro - norte del país, que prefiere partir desde Córdoba sin tener que ir a Aeroparque o Ezeiza.

—La explicación para esto es coyuntural. Voy a tomar como referencia a la competencia. Antes de la pandemia había seis destinos internacionales desde Córdoba y hoy la oferta internacional del resto de las compañías cayó un 70% en el mercado de Córdoba, porque todavía no está reaccionando el mercado internacional. Los mercados internacionales se han recuperado en un 50%, es una situación coyuntural, de pandemia, no es de Aerolíneas. Gol no recuperó sus vuelos desde Córdoba porque no hay demanda. Hay que mirar el total de las salidas de los vuelos, no solo los del fin de semana. El de Río de Janeiro salió muy bien, pero en abril eso desciende porque es la temporada baja. La explicación está en la coyuntura internacional.

—De cara al futuro, ¿se analizan nuevos vuelos nacionales e internacionales para Córdoba?

—Nosotros trabajamos hasta julio. En la próxima temporada alta seguramente Córdoba tendrá los vuelos que tuvo en la temporada alta anterior, sin ningún tipo de dudas. Esto es tan volátil que hay que seguir analizando cómo se mueven los mercados. Yo no podría decir que habrá un San Pablo – Córdoba, pero tampoco puedo descartar que lo vaya a haber. Si mejora el turismo, empieza a haber intercambio de negocios, las automotrices comienzan a aumentar sus necesidades corporativas y hay que poner un vuelo Córdoba – San Pablo. Córdoba está siempre bajo el análisis que hace la compañía y está siempre considerada.





“Hoy el hub doméstico de Córdoba es más grande que el de prepandemia”

Durante la semana que pasó varias voces cordobesas esgrimieron razones políticas para la falta de vuelos internacionales en el Taravella. Sin embargo, desde la compañía negaron esta versión y ratificaron enfáticamente la importancia que tiene Córdoba para Aerolíneas Argentinas: “No hay ningún tipo de tema político ni nada que se le parezca. Descarto absolutamente esa versión. Como gerente Comercial aseguro que estamos creciendo mucho en el mercado doméstico y el hub de Córdoba lo recuperamos. Nos decían que el hub Córdoba lo íbamos a dejar de lado y hoy es más grande que el de prepandemia”, señaló Lombardo. “Córdoba es un punto estratégico, en cuanto a facturación de ventas: es el segundo después de Buenos Aires. Al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, le dimos en un Zoom los mismos argumentos y de ser necesario habrá que trabajar más en equipo”, completó.