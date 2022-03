“Hay una situación discrecional, irresponsable y unitaria de Aerolíneas Argentinas con Córdoba”

A partir de abril, Córdoba se quedará sin vuelos internacionales operados por Aerolíneas Argentinas. Las frecuencias que la aerolínea de bandera mantuvo con algunas ciudades de Brasil durante la temporada de verano, dejarán de volar desde el Aeropuerto Taravella a fines de marzo.

La medida se da en el marco de un incremento de las operaciones de AR con Brasil en otros puntos del país.En las últimas semanas, directivos de la empresa anunciaron nuevos vuelos con Brasil, entre ellos tres vuelos semanales que unirán Salta con San Pablo; cuatro frecuencias semanales para otro vuelo entre Bariloche y San Pablo, y una serie de nuevas conexiones desde Buenos Aires con distintas ciudades de Brasil entre ellas Curitiba, Brasilia y Porto Alegre. Sin embargo, en el nuevo plan no aparece mencionada Córdoba.

Desde este medio se elevó una consulta sobre esta situación a la gerencia de la aerolínea sin obtener respuesta.

La falta de vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas en Córdoba se da en el marco de una exigua oferta internacional del Taravella, que solo tiene conexiones con tres destinos: Panamá, Santiago de Chile y Asunción, este último vuelo con destino final Madrid. Razones políticas.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, no ocultó su malestar ni su preocupación por un tema que, según su visión, afecta a varios sectores de la economía provincial: “No hay un fundamento objetivo, ni sanitario, ni de oferta y demanda para esta situación. No hay ninguna lógica en que el aeropuerto más importante del interior del país no tenga conectividad con Brasil. A medida que avanza en el tiempo se va transparentando la decisión política sobre este tema”, analizó el funcionario y agregó: “El hub cordobés era el segundo en importancia en materia de conectividad en Argentina. Hay 11 provincias que dependían de la conectividad estratégica del Aeropuerto Taravella. Hay una mirada discrecional hacia Córdoba y no hay ninguna medida que justifique esta situación. El hub más relevante del interior ha sido totalmente dejado de lado”, expresó con dureza Avilés.

Capacidad instalada. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo subrayó que por parte de Aerolíneas Argentinas, “no ha habido una sola política acertada respecto al hub Córdoba”.

Además, remarcó el hecho de que Córdoba cuenta con toda la capacidad y la logística instalada para transformarse en un punto estratégico en materia de conectividad: “El aeropuerto de Córdoba ha demostrado ser un ejemplo a seguir, reconocido por todos los que pasaron por aquí y esto lo digo para aclarar que no es una situación específica de nuestro aeropuerto. Tampoco hay una razón económica o de costos, porque todos los aviones que salen de Córdoba salen completos, con el 100% de ocupación. No hay ningún fundamento lógico con el que se pueda argumentar cuál es la estrategia de conectividad”, señaló y sumó: “La política de conectividad de Aerolíneas debió trazarse teniendo en cuenta los dos lugares de conectividad estratégica que tiene el país: Buenos Aires y Córdoba. Las herramientas que ya tenemos y que han sido exitosas deben aprovecharse. Hay toda una logística armada, está todo el andamiaje. Antes de la pandemia teníamos un hub con un esquema muy importante. Con el mejoramiento de la situación sanitaria, otros aeropuertos se han ido acomodando, pero aquí no. Es muy grave lo que pasa en materia de hub aéreo y ahora nos dejan sin conectividad con Brasil, el país más grande de Latinoamérica”.

Decisiones irresponsables. Para Avilés, “hay decisiones irresponsables por parte de Aerolíneas Argentinas.” “Tomar decisiones que no tienen que ver ni con el proceso sanitario, ni con una lógica operativa, ni con la oferta y la demanda, es muy grave. El daño se sigue profundizando y no vemos ninguna medida que cambie esta política unitaria. Acá nos aislaron. Somos una provincia mediterránea, y la conectividad terrestre está atada a la frecuencia del cabotaje. Hay una situación discrecional, irracional y unitaria con Córdoba”, completó el funcionario.







“Mientras más reclamamos, menos situaciones positivas recibimos”



Consultado respecto a si elevaron este tipo de reclamos a Aerolíneas Argentinas y a las autoridades en materia aeroportuaria que tiene la Nación, Avilés contó que se hicieron los planteos no solo desde la Agencia Córdoba Turismo, sino a través de distintos ministerios afectados por la falta de conectividad aérea de la provincia. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados: “Cuando más se reclama y más se pide sentido común para Córdoba, recibimos menos situaciones positivas. Los anuncios que han hecho, han sido en épocas electorales y de hub temporal o estacional”, resaltó. “El último vuelo que perdemos es el de Río de Janeiro, el cual estuvo solo en verano. Además, perdimos vuelos a Punta del Este, Punta Cana, San Pablo. Cualquiera que conozca el mapa mundial de hub aéreos entiende que el que no esté conectado con San Pablo pierde una conectividad muy importante con Brasil y el mundo entero. Tenemos cero conectividad aérea con Brasil y no hay lógica para esta decisión”, cerró Avilés.