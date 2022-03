Luego de que el expresidente Mauricio Macri reinstalara el debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el diputado del PRO Cristian Ritondo y el presidente de la línea aérea de bandera, Pablo Ceriani, protagonizaron un fuerte cruce en Twitter. "Verso populista" y "negociado" fueron algunas de las acusaciones que intercambiaron.

La discusión surge luego de que el expresidente, lejos de la promesa de campaña de 2015 de mantener la aerolínea de bandera en manos del Estado, propuso que pase a manos privadas como ocurrió entre 1990 y 2008. "¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? Si no es sustentable, tiene que privatizarse”, advirtió Macri este lunes.

"Evidentemente Mauricio Macri está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país", fue la chicana con la que respondió al día siguiente Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

La política aerocomercial de Mauricio Macri, en el centro de la polémica.

Cristian Ritondo recogió el guante este miércoles 23 de marzo y lo cruzó en redes sociales: "Con este verso populista quieren ocultar que hicieron de Aerolíneas un club privado de negocios entre sindicalistas, militancia y empresas proveedoras. Una fiesta obscena que le cuesta a los argentinos dos millones de dólares por día", tuiteó el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

Con este verso populista quieren ocultar que hicieron de Aerolíneas un club privado de negocios entre sindicalistas, militancia y empresas proveedoras. Una fiesta obscena que le cuesta a los argentinos dos millones de dólares por día. https://t.co/j7OYZLcxCU — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 23, 2022

"En solo dos años arruinaron el mercado aerocomercial, redujeron los vuelos a las provincias y aumentaron el costo de volar. Destruyeron Palomar y sus miles de empleos para montar un negocio con los recursos de todos. No tienen cara ni les importa la gente", completó el diputado.

A continuación, el actual titular de Aerolíneas salió a defender su gestión y retrucó con una acusación hacia Ritondo y todos los que conforman Juntos por el Cambio: "Nosotros no tenemos aviones que vendamos bajo promesa de entregar rutas comerciales (Mc Air-Avianca), tampoco tenemos funcionarios con socios en el negocio de las low cost (Quintana-Richard Gluzman-FlyBondi), mucho menos hacemos negociados con bancos privados regalando millas".

Nosotros no tenemos aviones que vendamos bajo promesa de entregar rutas comerciales (Mc Air-Avianca), tampoco tenemos funcionarios con socios en el negocio de las low cost (Quintana-Richard Gluzman-FlyBondi), mucho menos hacemos negociados con bancos privados regalando millas. https://t.co/qBu1W4nLXD — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) March 24, 2022

Además, Ceriani celebró la recuperación de la industria aérea tras el impacto de la crisis del coronavirus en el sector, y sostuvo que Aerolíneas superó los niveles de pasajeros previos a la pandemia. También afirmó que las low cost que "sobrevivieron" a la guerra tarifaria, que aseguró que los funcionarios de Cambiemos habilitaron, "hoy incrementan su flota e inauguran rutas".

"Resulta hasta coherente que desde su visión centralista del país desprecien una herramienta de desarrollo federal como Aerolíneas. Nosotros vamos a seguir conectando al país, llevando turistas e inversiones, trabajando de manera coordinada con todas las provincias", concluyó.

Aerolíneas Argentinas prevé su recuperación para mediados de 2022

Ceriani cruzó a Macri por sus dichos en LN+

Todo sucedió a raíz de las declaraciones sobre la aerolínea del expresidente Mauricio Macri en LN+: “¿Hasta cuándo nos van a seguir robando? ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? Si no es sustentable, Aerolíneas Argentina tiene que privatizarse”, había cuestionado.

El expresidente además había hecho una particular comparación: "Un avión comercial es un taxi que vuela. Si los taxis que van por la calle son privados, ¿por qué los 'taxis que vuelan' no son privados?". También había afirmado que durante su gestión “podía haber líneas aéreas que conecten el país con un buen servicio a tarifas más baratas que le costaban cero pesos al argentino y a la argentina que no usaba el avión".

En ese contexto, Ceriani le respondió a Macri en un extenso hilo de Twitter que abrió así: "Evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias".

A continuación agregó: "El modelo de industria que propone Macri es tan inviable que ni siquiera logró que funcione para su aerolínea familiar. Avianca, luego de comprar la empresa de aviones del grupo Macri y recibir la autorización para operar 16 rutas, canceló sus operaciones en junio de 2019".

Ceriani sobre Macri: "Evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país".

"Latam dejó el país durante la pandemia, luego de perder 300 millones de dólares por año durante 2018 y 2019. Andes, durante el macrismo, redujo su flota a la mitad y a los pocos meses dejó de operar. Norwegian voló poco más de un año y en diciembre de 2019 cerró sus operaciones", añadió.

En cuanto a las low-cost, aclaró: "Flybondi y JetSmart, las únicas sobrevivientes de la ‘revolución de los aviones’, hoy representan casi el 30% del mercado de cabotaje, aumentaron exponencialmente su cantidad de pasajeros, operan desde el mejor aeropuerto del país y ambas anunciaron crecimiento de su flota".

Por último, el titular de Aerolíneas aseguró que les parece "saludable la discusión sobre el déficit de Aerolíneas" pero que "achicarla, privatizarla, despreciarla no es una opción posible" para ellos.