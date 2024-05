Agost Carreño: "La concejal El Sukaria hizo un acuerdo con el PJ"

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (HCF) afirmó que no renunciará la presidencia del PRO Córdoba y formuló duras críticas a la concejala Soher El Sukaria.

"Decidí pasarme a este bloque por varios motivos. Creo que esto requiere tener la valentía de posicionarse dentro de un bloque que tiene diputados del PRO", expresó al justificar su traspaso a la bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto.

Además argumentó que tenía diferencias políticas y legislativas con la bancada del PRO en la Cámara Baja.

Críticas

Agost Carreño rechazó los cuestionamientos de Soher El Sukaria y formuló duras críticas contra la concejala del PRO.

"Los equipos de ella forman parte o tienen contratos o están dentro de la estructura del peronismo. Y eso es un tema que lo resolverá ella con su conciencia", sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

"La concejal El Sukaria hizo un acuerdo con el PJ y su mano derecha, que es su abogado personal, es el actual director de Defensa del Consumidor de la provincia. Ella acordó en la Municipalidad varios cargos para gente de su equipo con el gobierno del PJ", agregó en tono crítico.

Finalmente aseguró que acatará la decisión del tribunal de disciplina del PRO, aunque manifestó que no tiene intención de renunciar.



"Yo soy el presidente, porque así lo han decidido los afiliados. Que un grupo minoritario quiera aprovechar una interna política, que hay en otro distrito, y presente una denuncia, no es motivo suficiente para que yo me aparte de las obligaciones que tengo para con mi partido", concluyó.

Comunicado

Intendentes, dirigentes y afiliados del PRO reclamaron ayer a través de un comunicado que el Tribunal de Disciplina partidario destituya al actual presidente de la Junta Ejecutiva y apoderado del partido, Oscar Agost Carreño.

El documento fue firmado por la senadora Carmen Álvarez Rivero, los intendentes Pablo Cornet (Villa Allende), Adela Arning (Mendiolaza) y Sara Majorel (Marcos Juárez) y la concejal Soher El Sukaría, entre otros dirigentes.