Melconian en Córdoba: "este plan es para sacar a la Argentina de la postración"

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presenta en Córdoba a quien será su ministro de Economía si logra ser presidenta de la Nación. En el Hotel Quinto Centenario, el economista Carlos Melconian explica ahora cuál será su plan para afrontar la crisis económica si le toca gestionar en un eventual gobierno.

En el inicio del acto, la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, repasó las investigaciones económicas que se llevan a cabo en la entidad. "Son de manera apartidaria, pero están a disposición de cualquier partido", sostuvo. Luego, habló sobre la incorporación de Melconian a la Mediterránea.

"Se diseñó un plan que se les presentó a todos los candidatos. Después de las PASO, Patricia Bullrich y su equipo eligieron el trabajo de Carlos y estamos muy agradecidos por ello. Porque creemos en Melconian y su equipo, estamos convencidos de que es el mejor programa que existe para el país. Les deseamos éxito a Patricia y le agradecemos a todos los candidatos que nos escucharon", precisó Astori.

Por su parte, Carlos Melconian destacó que desde el comienzo de la elaboración del plan se habló de "cambio de régimen. Pensábamos en un plan de estabilidad, pero siempre lo pensamos como un plan que devuelva la estabilidad, una verdadera reforma para sacar de la frustración a los compatriotas que lo están padeciendo. Algo disruptivo pero dentro del sistema".

Las principales frases de Melconian:

-"Hay que poner en marcha una transformación disruptiva, que cambie sus incentivos, que a partir del respeto de la propiedad privada y que quienes se pongan al frente del país sean intachables".

-"El plan tiene que seguir el típico patrón mediterráneo: tiene que tener aplicabilidad. De allí su contacto con la realidad, con su sentido federal, se siguió una hoja de ruta donde aparece un formato federal".

-"Esta hoja de ruta va a transitar cuando al Ieral le tocó hacerse cargo hace 30 años: se levantan otras banderas, la gente tiene otras preocupaciones".

-"Estamos listos para implementar un plan, al que le faltaba un liderazgo político, que ahora lo tiene, para sacar a la Argentina de la postración".

-"Hay un plan, hay un programa, es implementable, es prácitco y no es dogmático. Tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío y eso es importante que se entienda".

-"Limpieza, transparencia y austeridad: son las claves del programa porque se trata de fondos públicos".

-"En este equipo lo único que teníamos prohibido decir es que no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Las 'fotos' de la realidad han empeorado desde entonces. Ya lo sabíamos y la gente debe saberlo, pero no para buscar roña: lo que está ocurriendo es el ajuste, venimos por la solución, no por el ajuste. Más allá de la gravedad, venimos a dar tranquilidad: esto tiene solución y no hay ningún pase de magia que resuelva esto".

-"Después de las PASO, el equipo de Patricia Bullrich nos honró al aceptar el plan y bajo su liderazgo implementarlo. Debo anunciar que en las últimas 72 horas por indicación de Patricia hemos contactado personalmente al grupo que venía desarrollando su tarea técnica, todos conocidos y amigos, por lo que quiero hacerles saber la integración de varios de ellos: son todos bienvenidos. Ahora, hay que agregarle el liderazgo político".

-"Nuestras ideas son capitalistas, occidentales, implementables. Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica. Que todos estemos mejor es una condición ineludible. A una economía estancada desde 2011 no se le puede hablar de un plan a 50 años. Es de a poco. No hay que vender espejitos de colores".

Por su parte, Bullrich precisó que "los desafíos que tenemos por delante son enormes. Sabemos perfectamente de dónde partimos y dónde queremos llegar. No nos asusta llevar adelante los cambios profundos que hay que hacer. Imagínense a cualquier líder del mundo que hicieron los cambios de fondo, dicen esto no es para mí. Estamos decididos a llevar adelante los cambios".

"Nunca vivimos una situación tan dura en la Argentina, nunca vimos un muro que nos separa del futuro, nunca pensamos que íbamos a llegar a esta situación. No vamos a lograr cambiar lo que hay que cambiar, si volvemos a probar las mismas herramientas. El cambio es una necesidad irrenunciable de una Argentina que quiere tener futuro", sostuvo.

"La Argentina del caos es ingobernable. Hay que poner orden en todos los ámbitos del país. Ese orden parte de la constitución de la ley para generar una sociedad donde la anomia se reemplace por la ley", añadió.

"En el programa de la Mediterránea no vimos sólo números, sino previsibilidad, en una Argentina humanista que se puede proyectar: el ser humano en el centro. ¿por qué lloran hoy los argentinos? Porque se sienten que no son el centro, que el poder se ha concentrado en un Estado burocrático. La mirada es a la gente. El ser humano es lo que nos importa", sostuvo Bullrich.

"La gente no se banca más a políticos que trabajen de políticos. Tenemos un modelo que en muchos países del mundo funciona. Si bien hay que generar cambios en el Estado, uno es fundamental: hoy, se entra al Estado si sos amigo de alguien del Estado. Hay que ser amigo del comisario. Vamos a hacerlo transparente, para que los cargos sean de los argentinos y no de los políticos", sostuvo.

Bullrich precisó que el país "necesita temperamento, carácter, por eso le quiero agradecer a la Fundación Mediterránea y a los economistas que ya venían trabajando, que éste va a ser el equipo que va a sacar a la Argentina de la crisis. No me van a torcer el brazo y a Carlos tampoco. Este es un plan para la gente, para convertir a la Argentina del caos en una Argentina de la esperanza".