Aída Tarditti, del TSJ: “Un cambio importante es la inclusión de la perspectiva de género”

La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti, aseguró que “un cambio importante” en la Justicia “es la inclusión de la perspectiva de género en la aplicación de las leyes y en la valoración de las pruebas”.

“Cuando yo era una pinche de Tribunales las denuncias de las mujeres de violencia se recibían y se ponían en un casillero. Y ahí quedaban”, contó en el ciclo “Charlas de verano” de Cadena 3.

Y luego recordó en diálogo con el periodista Sergio Suppo: “Como un día dijo la gran Carmen Argibay, ´todas hicimos eso de recibir denuncias, de creer bueno esto es un tema familiar, ya se va a pasar, si a la semana vienen y dicen que esto ya está, bueno ya están bien´” .

Femicidios

Además relató que la especialista Silvia Chester “hizo una recopilación de fallos de estos como ´pasionales´ y que uno los lee, y son femicidios de acá a la China” pero “eran trabajados con esa lógica de la atenuación”.

Asimismo consideró que “la mejor prevención es la educación, una educación en la igualdad desde todos los ámbitos formales e informales de educación”.

La vocal del TSJ ejemplificó con algunas frases tales como “´levantate y atendé a tu hermano´, ´no, está bien que te controle el teléfono, mirá cómo te cuida´” para advertir sobre situaciones que “no están siendo visibilizadas” al tiempo que pidió “tener otra forma, mucho más libre, liberadora de la carga de los varones de que tienen que ser ellos los proveedores”.

“De qué otro modo, si no es a través de la educación podría esto cambiarse, una educación en sentido amplio”, enfatizó.

Estos dichos de Tarditti se conocieron después de que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona anunciara que el Gobierno nacional "eliminará la figura del femicidio del Código Penal Argentino", aunque la magistrada no mencionó expresamente tal iniciativa.

“No fue un error, esto fue intencional”

“Cambio cultural”

“Por ejemplo, yo he escuchado ´ya no podemos hablar, ya no podemos decir más nada´. Es cierto que hay una incomodidad ante conductas que antes eran normales, chistes altamente sexualizados en los ámbitos de trabajo, formas de referirse o saludar o abrazar a la compañera. Empieza a generarse una incomodidad. No es que no se pueda hablar, pero digamos hay cambios, hay otra sensibilidad. Lo cual no quiere decir, no tener una flexibilidad de entender que en ese cambio cultural hay algunos que se adaptan más rápido y otros que no”, sostuvo en otra parte de la entrevista.

Violencia de género

“Hay casos judiciales que son muy duros, que son los casos de muertes de bebés a manos de las parejas de las mujeres en forma activa y las madres omisivas”, explicó Tarditti.

“En los primeros casos fallados no se indagaba si había o no en contra de ella una situación de violencia. Eso no se indagaba en los procesos. Hoy eso se indagaría porque no es lo mismo para la madre, para la protección, para poder proteger a un bebé" si tiene o no "una pareja maltratadora”, añadió.

“Vos lo tenés que mirar porque esta que no protege porque a su vez a ella le pegan, a ella le va descendiendo la autoestima, y sabe que si protege le pegan más”, concluyó la vocal del TSJ.