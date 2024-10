Alejandro Mercado cobró millonaria indemnización por licencias adeudadas en la Policía

Luego de su declaración indagatoria, en la que negó todas las acusaciones, trascendió que el ex subjefe de policía Alejandro Mercado, pasado a retiro obligatorio tras su detención e imputación por presunto encubrimiento, percibió un monto cercano a los 100 millones de pesos como resarcimiento por las licencias que le adeudaban en la Policía de Córdoba.

El trámite está sujeto a derecho, según lo establece el régimen para el personal de la Policía de la provincia de Córdoba. El artículo 53 en el punto 9 indica que, en el caso de un retiro obligatorio, corresponde “la indemnización de las licencias pendientes en la parte proporcional que le correspondiere, siempre y cuando no hubieran caducado”.

Quién es Alejandro Mercado, el subjefe de la policía de Córdoba detenido por corrupción

Mercado inició el trámite correspondiente luego de la oficialización en el Boletín provincial del pase a retiro obligatorio dispuesto por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Se trata de un procedimiento habitual luego de una baja en la fuerza y, si la solicitud está en regla, el pago se concreta a los cinco días hábiles.

El ex subjefe no hizo uso de su licencia anual ordinaria durante los últimos 10 años, confirmó su abogado Justiniano Martínez. Ese es el motivo del desembolso millonario por acumulación de vacaciones no usufructuadas. “Es lo que corresponde”, indicaron a PERFIL CÓRDOBA desde la Jefatura de Policía.

La polémica

Tras la detención e imputación de Mercado, en la Policía de Córdoba comenzaron a escucharse críticas sobre la decisión de resolver el retiro obligatorio del ex subjefe y de pasar a situación pasiva al comisario inspector Cristian Cabrera, su subordinado a cargo de las Brigadas Civiles, quien no pudo iniciar el trámite de deuda por licencias por estar en esa condición.

“A cualquier suboficial en la situación que está Mercado le denegarían cualquier pedido. Lo premiaron, en vez de castigarlo”, dijo una alta fuente policial a este medio.

El mismo contacto, que eligió preservar su identidad para evitar represalias internas, reveló que, por diferentes motivos, actualmente hay alrededor de 200 policías en pasiva que no pudieron solicitar el pago sustitutivo de las licencias adeudadas.

Estos efectivos cobran el 30% del salario, hasta que la Justicia o el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, según el motivo de su condición pasiva, resuelvan su situación que podría derivar en una cesantía.