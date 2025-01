Alejandro Orlando: "Nunca le pedí un peso al Estado para financiar mis obras"

Simpático, entrador, definido como "muy buen tipo" en un ambiente en el que los elogios no son fáciles. Alejandro Orlando no da vueltas, evita las frases hechas y cuando se le pregunta sobre si el Estado debe subvencionar a la cultura, responde con naturalidad: "Yo no le pedí nunca a un peso a ningún gobierno".

Nació el 12 de marzo de 1969 y en diálogo con el programa Punto y Aparte de la emisora Radio Punto a Punto, contó que comenzó a hacer teatro a los 14 años, cuando estudiaba en las Escuelas Pías de barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. "Fue una casualidad hermosa. Me eligieron para ser protagonista de una obra en un festival escolar, y ahí descubrí mi vocación. Desde ese momento, supe que no podía hacer otra cosa".

Hace 22 años que integra el grupo "Los Modernos", junto a Pedro Paiva.

Alejandro Orlando y Pedro Paiva

En el relato quedó claro que esa agrupación lo marcó de por vida, ya que pisó diferentes escenarios del mundo. Hace muy poco, él y Pedro hicieron una serie de presentaciones en Córdoba y finalmente cerraron el ciclo con una soberbia actuación en el Teatro del Libertador San Martín. "Es una sensación incomparable", comentó.

Orlando destacó que su formación ha sido completamente autodidacta: "Nunca estudié formalmente, pero el escenario ha sido mi mejor escuela". Sobre su experiencia profesional, recordó: "En un momento de mi vida tuve que trabajar en otras cosas para pagar las cuentas. Tuve un negocio de ropa con mi hermano, pero sentía que estaba desperdiciando mi tiempo para convertirme en el actor que quería ser".

El éxito llegó, pero no sin sacrificios. "En 2003, junto a Pedro (Paiva), vendimos casi 30.000 entradas con 'Los Modernos'. Fue un antes y un después". Sin embargo, aclaro que: "Todo lo que logramos fue a riesgo propio. Nunca pedimos ayuda al Estado. No estoy en contra de quién lo haga, pero me siento un artista realmente independiente".

Pese a su independencia, valora los reconocimientos recibidos. "Cuando cumplimos 20 años con Los Modernos, Martín Llaryora, siendo intendente, nos honró con una placa y un brindis. También la Legislatura nos reconoció recientemente. Todo eso es lindo, pero no lo buscamos. Siempre cubrimos nuestras campañas y espectáculos con recursos propios".

Actualmente, Orlando está presentando su "Trilogía de la Alegría" en el Teatro La Llave de Córdoba. "Son tres unipersonales que amo hacer: 'Mi vida con Robert', 'El oficio más hermoso del mundo' y 'La Mesías'. Esta última es muy especial para mí. Es un trabajo actoral profundo, con un texto hermoso".

Sobre el futuro de Los Modernos, aseguró que "hay modernos para rato. Aunque ahora trabajamos de forma distinta, con Pedro viviendo en España, seguimos creando. Hemos envejecido bien artísticamente, y el público sigue disfrutando de lo que hacemos".

Con la misma pasión que lo llevó a subirse a un escenario por primera vez, Alejandro Orlando concluye: "El teatro es todo para mí. No puedo hacer otra cosa. Voy a seguir actuando hasta el día en que me muera".