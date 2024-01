Alerta en Córdoba: trágico balance de 16 muertes por ahogamiento en ríos, piletas y lagos

En lo que va de la temporada, se registraron en la provincia de Córdoba un total de 16 muertes por ahogamientos en ríos, piletas y lagos. De estos incidentes, específicamente aquellos en espejos de agua, las autoridades resaltan que no ocurrieron en lugares solitarios o en situaciones de crecida o tormenta.

Todos los años, a comienzo del verano, suceden casos similares. El año pasado, desde noviembre el 2022 a enero del 2023, según reportes de la Policía de Córdoba, se registraron seis muertes por ahogamiento.

"No hemos batido ningún récord. Los lugares donde hubo muertes fueron por algún tipo de descuido o imprudencia, no es que la gente no conoce los ríos. De igual manera, una muerte por ahogamiento en los ríos y lagos ya es suficiente para tomar todas las medidas que haga falta", explicó Roberto Schneider, de la secretaría de Riesgo Climático.

Prevención y colaboración comunitaria

Los especialistas recalcan que este tipo de incidentes están directamente relacionados con el incumplimiento de normas de seguridad mínimas e indispensables que uno tiene que seguir cuando se acerca a un cuerpo de agua.

"Lo primordial es conocer el lugar, no ir a ríos ni lagos donde no se conoce. ¿Cómo se hace para conocer?, preguntarle a algún lugareño, a algún guardavidas, a algún bombero, llamar o preguntar a gente de defensa civil, etc.", indicó Schneider.

Las poblaciones locales, por su familiaridad con el entorno, tienen una comprensión más detallada sobre aquellos lugares seguros y los riesgos asociados en entornos acuáticos.

"La gente local conoce, sabe donde tirarse, donde no tirarse. Sabe si hay piedras al lado de una olla, donde uno se puede patinar. No hay que tener miedo de preguntar".

Además, considera igual de importante no adentrarse en áreas desconocidas, especialmente en lugares solitarios, y a bañarse únicamente en zonas permitidas. "La gente sabe que los ríos podrían llegar a ser peligrosos en algunos sectores. Las comunas y municipios entregan folletería, hay cabinas de información turística, hay carteles de ‘prohibido nadar’ y de ‘aguas profundas’, etc.", precisó el referente.

"Siempre hay que meterse al agua en lugares donde haya otras personas y que estas personas sepan, que en caso de emergencia, tienen que llamar al 911, al 100, al 101 o llamar a la policía".

En general, las zonas de mayor riesgo en los ríos suelen encontrarse en áreas montañosas, donde las corrientes pueden ser más rápidas y erosionar el fondo, creando desniveles peligrosos.

"En caso de emergencias es importante llamar al 911 y esperar que venga la gente de rescate, mientras tanto no perder de vista al que está pidiendo ayuda y tener un teléfono cerca. Si la persona está inconsciente y sale sin respirar, practicarle maniobras de RCP (reanimación cardio pulmonar), pero solo si estás capacitado".

Finalmente, "Córdoba es muy lindo para pasear. Los accidentes que se produjeron son accidentes que suelen suceder por falta de previsión, no llevarle el apunte a los carteles, no preguntar. Han sucedido por impericias, por falta de conocimientos, por falta de preguntar, es gente que ha ido y se ha tirado sin saber lo que había abajo", concluyó Schneider.

Fallecimientos por ahogamiento en espejos de agua