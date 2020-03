Alerta en financieras por cheques sin fondos de municipios

por José Busaniche

Las transiciones complicadas no se limitan al municipio capitalino. Las nuevas autoridades del Palacio 6 de Julio siguen siendo enfáticas en “la herencia” que recibieron, y apuntan a la falta de recursos en general, al atraso de numerosas áreas administrativas y fundamentalmente a los números recibidos. Como se sabe, la gestión actual calcula que la deuda de corto plazo orilla los $7.000 millones, que incluye deudas con proveedores por más de $4.684 millones y que calculan una deuda total (contando los compromisos de largo plazo) por $29 mil millones. Esos números son uno de los ejes entre oficialismo y oposición que ya pidió que, en lugar de hacer denuncias públicas y mediáticas se recurra a la Justicia.

Pero la fragilidad de los municipios sigue siendo muy palpable, principalmente por la caída de la actividad que repercute en los ingresos públicos de ciudades y pueblos del interior. Si a eso se agrega que hay decenas de localidades que atraviesan una transición política luego de las elecciones, el combo es muy complicado.

Circuito. Esa complicación y fragilidad municipal comenzó a notarse semanas atrás en un circuito particular: el de las financieras que operan ilegalmente en Córdoba. “Pasó lo que pasó en muchos municipios, el intendente saliente tiró cheques para adelante para pagar proveedores, obra pública lo que sea. Normalmente son de Banco de Córdoba y de Banco Nación porque son los únicos que tienen sucursales en los pueblos del interior. El intendente se fue, y el nuevo no cubre, básicamente porque no tiene plata. El cheque está asentado en una orden de compra, está todo en blanco, pero no tienen plata y ahora les aparecen con eso. Hay que renegar con eso porque los tipos te dicen ´no tengo plata y yo no lo firme´”, comentó un operador local a este medio.

Según recrea la fuente, son varios los cheques sin respaldo que, desde principios de año, circularon por los circuitos informales. Uno de ellos, por un monto de 4 cifras, fue librado por un municipio ubicado en el departamento San Justo, al noreste de la provincia y a 190 kilómetros de Córdoba Capital. Otros, con montos por 6 cifras, correspondían a una localidad un poco más grande, situada en el departamento Marcos Juárez, sobre la ruta provincial 6 y a 290 km de la Ciudad de Córdoba.

Cuevas. “Llegan de gente que le provee al municipio y el municipio paga a 90, 120 días, Van a una cueva para fondearse y la cueva lo toma porque son cheques oficiales. Si en diciembre te dieron un cheque a marzo de este año no lo podés aguantar tanto. Lo ven oficial, te lo compran y después resulta que viene de culo”, se queja el operador. Cabe recordar que el artículo 302 del Código Penal prevé puede quedar configurado por la figura de la estafa quien paga con cheques sin provisión necesaria de fondos. En cuanto a la pena que puede caberle a quien realizara aquella práctica, va entre los seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años.