Alexander Medina: “Talleres la va a pelear hasta el final”

Adentro de la cancha, Alexander Medina celebró a más no poder el triunfo 1-0 ante Huracán en el Estadio Kempes, que le aseguró a Talleres la clasificación a la fase preliminar de la Copa Libertadores 2005 y lo dejó a tres puntos del líder Vélez Sarsfield, a dos fechas del epílogo del Torneo de la Liga Profesional. Minutos más tarde, en la conferencia de prensa, el técnico de la ‘T’ no escatimó elogios hacia su equipo y se entusiasmó con la chance de pelear hasta el final el actual certamen de Primera División.

“Creo que redondeamos el mejor partido desde que estamos acá. Si no terminó con una diferencia de más goles fue por el arquero, el palo o la mala definición. No pudimos ponernos en ventaja antes y tampoco pudimos aumentar después, pero Talleres fue un equipo totalmente avasallante, protagonista desde el comienzo del juego”, destacó ‘El Cacique’.

“Fuimos superiores en tenencia de pelota y también en posicionamiento. Ganamos por derecha, por izquierda y por adentro, y cuando ellos querían tomar la iniciativa enseguida estábamos nosotros para presionar tras perdida y recuperar el balón. Y cuando jugamos, lo hicimos bien”, precisó el DT uruguayo al analizar la actuación del conjunto de barrio Jardín.

“La verdad es que me encantó el equipo. Salió todo como lo habíamos planificado, ante un rival muy jodido, que se hace más fuerte de visitante que de local. El hecho de que pudiéramos sacar un solo gol de diferencia hizo que llegáramos al final con los nervios lógicos de no haber cerrado el partido mucho antes, tal como lo hubiésemos merecido”, agregó Medina.

DEBUT GOLEADOR. El venezolano Miguel Navarro marcó su primer gol en la temporada con la camiseta de Talleres. El Albiazul sumó su cuarta victoria consecutiva en el Torneo de la Liga Profesional. /// FOTO:PRENSA TALLERES

“Estoy feliz porque venimos levantando en el juego. Hace cuatro jornadas nos presentamos con Lanús y después de ese partido manifesté que me había gustado lo que había mostrado el equipo. Aquella vez generamos un montón de situaciones, igual o más que esta noche, pero nos embocaron y no pudimos revertir la situación. Entiendo que decir que jugamos bien después de una derrota es incómodo para la gente, pero al día siguiente me planté ante los jugadores y les dije ‘ustedes van por muy buen camino y tenemos que seguir así’. A medida que pasó el tiempo, el juego fue aumentando y los resultados se fueron dando”, puntualizó.

“Me voy contento, porque hoy dimos una gran exhibición de fútbol. Nos debíamos una actuación así ante nuestra gente”, enfatizó ‘el Cacique’.

Sobre la chance de pelear el título y el tramo final del campeonato, que contempla la visita a Gimnasia y Esgrima La Plata y el cierre como local ante Newell´s Old Boys de Rosario, Medina señaló: “Este equipo la va a pelar hasta el final. Los jugadores me están demostrando que tienen carácter, que tienen humildad. Valoro mucho el trabajo del día a día. Cuando no creían mucho en nosotros, a dos fechas estamos expectantes".

Finalmente, el DT albiazul destacó el respaldo que tuvo su equipo por parte del público que asistió ayer al Estadio Kempes. “Quiero agradecer a nuestra gente, a nuestra hinchada, porque jugar un lunes a la noche y meter 52 mil personas en la cancha no es para cualquiera”.

“Un golpe de realidad”

No anduvo con muchos rodeos Frank Darío Kudelka, el entrenador de Huracán. “Ellos fueron superiores, merecieron ganar y nos ganaron”, aseguró en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron sobre la derrota ante Talleres. “No tuvimos una buena noche, no pudimos ponernos en partido prácticamente nunca, y no mucho más. Nos ganaron porque fueron mejores, y punto. Hay que aceptar las cosas, no buscar excusas”, añadió.

“No tengo una explicación exacta de lo que pasó, pero haciendo un rápido repaso mental del partido me parece que ellos siempre estuvieron un escalón arriba, en todo sentido. Fueron mejores, merecieron ganar y ganaron; no hay mucho misterio en esto”, dijo el ex DT albiazul. “Tengo una bronca que no entra dentro de mí, pero hay que aceptar las cosas como son. Esto no fue un cachetazo, fue un golpe de realidad”, enfatizó.

“Talleres jugó su mejor partido de los últimos tiempos y nosotros estuvimos bastante lejos de lo que podemos dar, y eso se conjugó para que hubiera una diferencia importante, que tal vez no se reflejó en el marcador pero sí en el juego”, agregó Kudelka.

“Tenemos un equipo que sigue peleando los primeros lugares del campeonato, aunque hoy un poco más lejos, y debemos seguir creyendo en nuestros jugadores. Hemos sido protagonistas durante toda la temporada y esperamos serlo también en las dos últimas fechas”, sostuvo el orientador táctico del Globo sobre el futuro inmediato.

Al igual que Medina, Kudelka también le dedicó un párrafo al público de la ‘T’, que lo recibió y lo despidió con una ovación ayer en el Kempes: “Que se hayan tomado un tiempo para gritar mi nombre, siendo que los dos equipos estábamos peleando por el campeonato, me llena de emoción; más allá de la tristeza y de la bronca por haber perdido, es un trofeo que me llevó en el corazón”.