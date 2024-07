Alta Gracia: la ciudad superó los 60 mil habitantes y debería sumar concejales ¿qué dice Marcos Torres?

Alta Gracia fue una de las localidades que más creció en la provincia. Alcanzó los 60.373 habitantes subiendo un 25,4%. El último dato nacional, en 2010, reflejó 48.140 pobladores. Además de los festejos propios que gobernar una ciudad que crece y que suma a nuevos vecinos, a su intendente le genera un debate automático: discutir el tamaño del Estado.

Por Carta Orgánica deberá aumentar de 9 a 13 los concejales e incrementar el tamaño del concejo y la administración pública. Más ediles demanda más empleados, secretarios y hasta asesores en 2027. Pero Marcos Torres, fiel a su estilo, ya marcó posición contraria.

Censo: Cuáles son las nuevas ciudades con más habitantes en la provincia y cuál fue la sorpresa

“No creo que aumentar de 9 a 13 concejales responda a una necesidad de la gente. No me corresponde a mi decidir sobre eso porque es algo estipulado en la Carta Orgánica redactada en 1999”, expresó el mandatario. Se opone, por ahora en su dichos a una obligación reglamentaria.

¿Qué dice la Carta Orgánica?

Remarcando que no quiere ir en contra de la Ley y que sus dichos son solo una opinión personal, Torres agregó: “hoy en lo personal no me parece ni determinante ni socialmente atractivo incrementar el número de concejales. Algo que la sociedad podría rechazar”.

En caso que el intendente quisiera avanzar en sentido contrario, deberá modificar la Carta Orgánica con una Asamblea Constituyente lo que derivaría en un llamado a elecciones. La actual situación es un Concejo constituido por seis ediles oficialistas, dos radicales y uno del Pro.

¿Clubes o Sociedades? El debate central, la profesionalización de la gestión del deporte

La Ley soberana municipal, que data de 1999 indica en su artículo 64: “Cuando la Ciudad supere los cincuenta mil (50.000) habitantes, ese número se incrementará a once (11) concejales y se irán incrementando de dos (2) concejales cada diez mil (10.000) habitantes más hasta un máximo de diecisiete (17). A este efecto se toma la cifra que arroje el último Censo Nacional o Provincial”.

Torres considera que “nuestra ciudad demanda hoy otras respuestas en referencia a este censo, sobre todo en términos de posibilidad de contar con más recursos que sean destinados a mejorarle la calidad de vida a los vecinos y vecinas y trabajar seriamente sobre el ordenamiento urbano”.

¿Todo controlado? todo controlado

Los “Torres” (Facundo y Marcos) son actores de relevancia en el departamento Santa María. Facundo es legislador departamental y autoridad en la Legislatura provincial y Marcos cumple su segundo mandato tras ganar por el 60% de los votos. Tener más pobladores es una buena noticia, pero termina de convertirse en una celebración.

Orlando Arduh: “Si en Córdoba derogan la ley de juego online, será peor”

Contar con un cuerpo legislativo de mayor número, además de demandarle más recursos propios lo obligaría a tener que buscar otros espacios. Sumado al sentimiento actual de la sociedad, que acompaña muchas medidas del presidente Javier Milei, principalmente las que suponen un achiche de la “casta”. Esto marcha en dirección contraria.

Sin peso propio, los dirigentes opositores se entusiasman con la noticia. Contar con más voces en el legislativo local les puede generar más representación política y poder de fuego para oponerse más enérgicamente al gobierno. Hoy, están muy lejos de esos deseos.