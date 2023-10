Ángel Mahler: “Los candidatos deberían pensar más en la cultura”

Este domingo los amantes del cine y la buena música podrán disfrutar de un espectáculo que busca combinar lo mejor de ambas expresiones artísticas. ‘Paramount In Concert’ llega por primera vez a Córdoba luego de un rotundo éxito en Buenos Aires, dirigida por Ángel Mahler, quien comanda una orquesta integrada por más de 60 músicos en escena. El espectáculo propone un repertorio que incluye música de las películas más famosas de la compañía, entre ellas El Padrino, Forrest Gump, Los Intocables, Misión Imposible, Star Trek, Top Gun, Grease, Rocketman, Footlose, Saturday Night Fever: Stayin Alive, Transformers, entre otras.

En la previa al show, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Mahler quien brindó detalles de la obra que desembarca en Quality y también, como exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y referente de la cultura nacional, brindó su mirada sobre la actualidad que atraviesa el país.

“Este espectáculo nace desde la idea de valorizar la música del cine; los músicos del cine son los músicos clásicos de hace un par de siglo. Son partituras que tienen la complejidad de la música clásica y las presentamos acompañadas por fragmentos de las películas; creo que es algo muy novedoso. El público va a tener la posibilidad de ver 22 pedazos de películas y escuchar los temas centrales, algo que no es muy común. Lo habitual es la banda sonora entera y el filme entero, no todo junto”, destacó el escritor y director de clásicos como Drácula, junto a Pepe Cibrian.

“Hicimos dos Luna Park, en abril y en septiembre, son shows costosos, incluyen pantallas, técnica y nos hemos animado junto a Paramount. Siento que en Argentina necesitábamos olvidarnos un poco de los problemas cotidianos y conectarnos con la sensibilidad por eso este espectáculo”.

—En medio de tiempos turbulentos y escenarios económicos muy convulsionados como el actual, ¿hay lugar para apostar a espectáculos de calidad?

—Empecé a producir cuando tenía 22 años y desde ese momento hasta ahora, que tengo 63, siempre han sido quijotadas. Todas han estado siempre bajo riesgos importantísimos. Argentina esun país hermoso pero siempre producir es una quijotada. Durante varios meses previos empezás a planear y luego llegas a presentarlo con una situación de país totalmente distinta.

—¿Drácula también fue una quijotada?

—Drácula fue la quijotada más grande del planeta, arrancamos con el Austral, la entrada costaba 25.000 australes, luego llegó el 1 a 1 y comenzó otra historia. Los argentinos tenemos muchos máster en crisis y cómo sobrevivirla, esto no es la excepción. Paramount in Concert tiene un costo altísimo, pero lo hacemos porque no sé hacer otra cosa, yo sé dirigir y hacer música, y la gente responde. El Quality estará lleno y tal vez perdamos dinero. Entendemos cómo es el negocio y los riesgos desde el día uno: lograr que la gente se conecte con lo mejor de la música.

—Usted fue ministro de Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión del PRO. ¿De cara al próximo balotaje, en qué lugar se ubica?

—Me ubico en el lugar de apostar a la persona que tiene buenas intenciones. Yo fui parte de Cultura del gobierno de Cambiemos, pero si yo hubiera podido llevar adelante mi plan de cultura, lo hubiera hecho tranquilamente en otro espacio político. Yo soy proarte, soy procultura.

—Hace pocos días estuvo presenciando un show suyo el candidato Javier Milei. ¿Cómo lo tomó?

—Con mucho agradecimiento. Agradezco que Milei haya venido, pero si hubiera venido cualquier otro político lo hubiera recibido igual. Son personajes de nuestra vida, puedo tener más afinidad con uno que con otro. A esta altura tenemos que buscar gente que trabaje bien más allá del signo político. El signo político son como las guerras religiosas, son cosas que no logro entender. Acá hay una Argentina que hay que salvar. Tenemos que buscar que la cultura forme parte de lo cotidiano porque es la base para todo el resto de las cosas. Yo he vivido otra Argentina y he vivido un país en que la parte cultural era orgullo en todo el mundo, y creo que seguimos siéndolo porque hemos tenido a representantes como Julio Bocca, Paloma Herrera, Barenboim, Argerich, cantantes de ópera. Nosotros somos muy talentosos, el día que nos olvidemos de la economía y conectemos con la parte cultural nos va a hacer muy bien. Hoy creo que las prioridades que tiene el país son otras, creo que ninguno de los candidatos está pensando demasiado en la cultura y se equivocan. Hay que ocuparse de todo a la vez.