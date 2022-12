Argentina campeón del mundo: una cuestión de piel y amistad

El lago de Embalse, con las sierras cordobesas de fondo, sirve de contexto para la charla entre dos amigos. Están tomando mates en medio de ese paisaje calamuchitano, mientras el Mundial en Qatar ya comenzó. Es una copa especial para ese pueblo, ubicado a 110 kilómetros de Córdoba Capital, debido a la presencia de un vecino y amigo: Nahuel Molina. La charla futbolera y mundialista entre Matías Miranda y Joaquín Cortez viró, como era de esperar, a los sueños y esperanzas.

“Qué lindo sería que hiciera un gol ‘el Nahuel’, ¿te imaginas?”, tiró Joaquín mientras cebaba. Y el ‘Sata’ no dudó: “Ojalá. Sabes qué orgullo sería. Prometo que ahí nomás me tatúo el relato”.

La charla quedó ahí. Pasó la fase de grupos, Argentina clasificó, también pasaron los octavos y la ‘Scaloneta’ generó ilusiones y llegó a cuartos de final, enfrentando a Países Bajos, cuando el embalseño terminó convirtiendo un golazo, tras la gran jugada de Lionel Messi.

“Estaba viendo el partido con mi amigo Ramiro, en La Cruz, el pueblo que está a 10 kilómetros de Embalse, por cábala, cuando vino el gol y vemos en la pantalla que lo había hecho Nahuel, lo gritamos y nos abrazamos. Yo no lo podía creer y rompí en lágrimas de emoción. Escribíamos en el grupo de WhatsApp donde estamos todos los amigos: somos 16 y todos estábamos llorando. Y ahí nomás, en los festejos, le comenté a Joaquín que ahora ya se venía el tatuaje que prometí”, le narró Miranda a PERFIL CÓRDOBA. Y se lo hizo tres días antes de la final del Mundial.

El campeón del mundo llegó a Embalse el jueves pasado, cuando fue recibido por una multitud. Y vio el tatuaje. “Estás loco”, le dijo. Pero ‘Sata’ no se quedó con eso: se va a hacer un segundo tatoo, esta vez con la firma de su amigo. Es que el lateral derecho de

la Selección y Miranda son amigos. “No jugué con él chico pero cuando viene no faltan los picaditos”, contó, añadiendo que “para nosotros es un orgullo, todavía no caemos que somos campeones mundiales”. La tinta eterna de una amistad que perdurará en el tiempo, como el gol de Nahuel Molina.

Proyecto. Tan grande ha sido la repercusión de Nahuel Molina en la localidad del valle de Calamuchita que fue declarado Ciudadano Ilustre y desde la Municipalidad lanzarán un programa para apoyar a los deportistas amateurs de Embalse al que denominarán ‘Nahuel Molina’.