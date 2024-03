Artime, el capitán que se rehace en la tormenta

Como capitán del barco pirata, Luis Fabián Artime logró esquivar en los últimos días un fuerte temporal, el segundo en intensidad que le tocó atravesar desde que se hizo cargo del mando, el 6 de febrero de 2021.

A los primeros bamboleos, el presidente de Belgrano los había experimentado a pocos meses de embarcar, en medio de una turbulencia que provoco el naufragio de la gestión del entrenador Alejandro Orfila y la llegada de Guillermo Farré, un hombre de la casa, como nuevo timonel.

Aquel recambio generó algún chispazo entre ‘el Luifa’ y Antonio Mariano, vicepresidente 1° y mentor de la candidatura del exdelantero. “Si querés traer a esos, pagálos vos”, aseguran que le dijo el supermercadista al cabeza de lista de la agrupación ‘Belgrano Primero’, en alusión a Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla técnica que el omnipresente intermediario Christian Bragarnik quería sumar a la tripulación para continuar monitoreando la navegación del bergantín desde su torre de control.

Mariano y Artime no compartieron el palco de autoridades el pasado jueves en el Estadio Julio César Villagra. El empresario, quien desde hace tiempo viene profundizando su habitual bajo perfil, siguió el partido ante Defensa y Justicia desde las butacas que se rescataron del Orfeo Superdomo para armar la nueva Platea Súper Celeste.

En Alberdi aseguran que, descontento por lo tironeos internos, bajaría su nombre de la sábana de candidatos que la actual conducción belgranense -sin oposición a la vista- deberá presentar con miras a la asamblea de recambio de autoridades del próximo mes.

En la previa del encuentro, tampoco pasaron inadvertidas las ausencias del vicepresidente 2° Héctor Baistrocchi y del tesorero Diego Merlino -dos abonados a las fotos en los agasajos que habitualmente se hacen al borde del terreno de juego-, en el homenaje al exdefensor Claudio ‘Chiqui’ Pérez.

LEJOS DE LAS EXPECTATIVAS. En la temporada 2024 Belgrano jugó 10 partidos, con un saldo de una victoria, cuatro empates y cinco derrotas. /// PRENSA BELGRANO

La fiesta de pocos

La decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA de amonestar a Belgrano por ‘comportamiento indebido del público’ en el último clásico ante Talleres -la novedad llegó desde Buenos Aires el mismo jueves por la tarde- y el empate ante ‘el Halcón’ de Florencio Varela, sirvieron para apaciguar el malhumor en las tribunas y también puertas adentro del club.

A la floja campaña del equipo en la temporada (un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas; eliminado de Copa Argentina, rezagado en la Copa de la Liga y complicado en la Tabla Anual), se había sumado en el inicio de la semana pasada la sanción del Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia (Cosedepro), que Artime tildó de “desmedida”: $40.000.000 de multa, prohibición de ingreso de banderas, instrumentos y pirotecnia por siete juegos de local, y derecho de admisión para 250 socios. “Estoy enojado para adentro y para afuera; nos salió cara la fiestita”, dijo ‘Luifa’.

“O es un muy buen actor o realmente estaba muy molesto”, comentó, respecto al máximo directivo de la ‘B’, alguien cercano a la investigación.

Por los episodios que opacaron el final del superclásico cordobés del pasado 24 de febrero, la Municipalidad de Córdoba ya había multado a Belgrano con $3.482.000 y se abrió una causa que se tramita en la Fiscalía del Distrito I Turno II, a cargo de Guillermo González.

El reporte policial de aquel evento deportivo -que el Cosedepro evaluó antes de emitir su veredicto, junto a una investigación interna del club y las actuaciones judiciales- dio cuenta de ocho detenciones, cinco heridos por quemaduras, dos lesionados y el secuestro de 746 bengalas y 12 bombas de estruendo.

“Fue el hecho más grave de los últimos tiempos en materia de seguridad deportiva”, consideró Marcelo Frossasco, el titular del Cosedepro.

FARRÉ Y ARTIME. Pese a tener mucha ‘espalda’ en Belgrano, el DT y el presidente son blanco del descontento de los hinchas en las redes sociales. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Juega de punta

“Voy a ir por la reelección”. El fin de semana pasado, antes del partido que Belgrano jugó ante Boca Juniors en La Bombonera, Artime anunció su decisión de presentarse para un segundo mandato en el club de barrio Alberdi. La noticia sorprendió a propios y extraños, no sólo por el contexto dominado por los incidentes en el clásico con Talleres, sino también porque en los cónclaves internos todavía no había asomado el ‘humo blanco’.

Con su declaración, el exgoleador, que cuenta con el respaldo de ‘Chiqui’ Tapia y la mesa chica de la AFA, marcó la cancha en medio de una ríspida discusión interna que -a partir de la pretensión de alguno de sus pares de ostentar el poder que ejerce puertas adentro- puso en debate la alternativa de un cambio de roles en los escalones más altos del entramado dirigencial.

De hecho, la existencia de una posible ‘grieta’ en la dirigencia celeste fue una de las hipótesis que barajaron el Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Cosedepro, respecto a los episodios del 24 de febrero en el Gigante de Alberdi. “Nos dijeron que puede tener que ver con una persona que le estaría disputando el poder al ‘Luifa’ en el club”, señaló una fuente.

Más allá de las ambiciones personales, la campaña del equipo es otro motivo de discusión en la intimidad de Belgrano, donde Artime es el principal (o tal vez el único) sostén del entrenador Guillermo Farré. De hecho, luego del 1-1 ante Defensa y Justicia se volvió a especular con la posibilidad de un paso al costado del DT, quien es muy criticado en las redes sociales, aunque en la cancha mantiene su halo de ‘intocable’.

“Sé que estamos en deuda, porque la pasión quiere resultados”, declaró Farré en su último contacto con la prensa. “Los dirigentes confían en que puedo llegar a dar vuelta esta situación, y por eso estoy muy agradecido con ellos”, añadió.

“Cuando vea que el partido que jugamos no es el que pretendo, que no les llego a los jugadores, seré el primero en dar un paso al costado. Pero la realidad es que el plantel me está demostrando que quiere salir de esta situación, y la verdad es que me pone en un aprieto dejarlos solos cuando ellos me están brindando esa confianza”, concluyó el DT.

Ya sin Mariano como estratega, Belgrano también intenta buscarle la vuelta al funcionamiento de su equipo dirigencial. Con Artime confirmado como punta de lanza, Baistrocchi, Héctor Gennaro y Merlino conformarían el tridente que jugaría unos metros atrás. Bien cerquita del referente de área.