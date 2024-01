Artistas reconocen comienzo difícil y una fuerte mejora en enero

Este domingo se completará la primera quincena de enero y los distintos sectores vinculados al turismo comienzan a evaluar el andar de la temporada. El mundo del teatro de Villa Carlos Paz, con más de 85 obras en escena, también hace lo propio.

PERFIL CÓRDOBA convocó a artistas de diversos espectáculos para que compartan su balance de las primeras semanas en cartel y aporten sus expectativas para lo que queda del verano. Reconocen que diciembre fue duro pero con el paso de las fiestas de fin de año, la afluencia de turistas mejoró y eso tuvo su impacto en la taquilla.

Celeste Muriega, protagonista de 'Bien Argentino' se manifestó en esta línea y aseguró: “Empezó el movimiento de gente, lo notamos al buscar dónde estacionar en el centro de la ciudad y también se vio reflejado en el teatro. La gente tiene muchas ganas de divertirse, pasar un momento hermoso”. En la misma sintonía se expresó su pareja y compañero de 'Bien Argentino' en el Espacio Mónaco,

Christian Sancho, quien consideró que “se ve un turismo más de fin de semana que viene de jueves a domingo, días en los que las funciones están llenas. Carlos Paz tiene la particularidad que recibe mucho público de Córdoba, entonces el boca en boca va haciendo su efecto y se empieza a sentir”.

El actor resaltó la injerencia que tienen los premios Carlos, los galardones más importantes del verano en las sierras, en la afluencia de público. “Hay un punto más que seguramente se empiece a hablar los próximos días y tiene que ver con los premios Carlos. Influyen en la gente y está bueno que se entreguen a fin de enero para que durante el mes de febrero podamos disfrutar de lo que nos dejan esos premios”, agregó.

Miguel Del Sel, protagonista de la obra 'Miguel y Chino en banda' y un avezado conocedor de la temporada, aseguró que el clima ha sido un condicionante de la temporada. “La gente cuando va a veranear tiene mucho en cuenta cómo va a ser el clima. Si tenés pensado ir a Mar del Plata o a Carlos Paz y ves que va a llover siete días, posponés tus vacaciones. Hubo unos ‘tormentones’ bárbaros, los quincena de enero.

“Creo que a partir de los próximos días el clima va a mejorar y eso se va a ver reflejado en la cantidad de gente en las salas. La temporada nuestra arrancó el 25 de diciembre, fuimos inteligentes en arrancar temprano y eso nos ayudó bastante. Creo que va a seguir muy bien lo que resta del verano”, completó el humorista.

A su turno, Rocío Pardo, directora y una de las figuras de 'Pabellón Tornú', obra de teatro inmersivo que se lleva a cabo en el abandonado Hospital Colonia Santa María de Punilla, consideró que el movimiento empezó fuerte tras el primer fin de semana de enero. “Allí explotó la temporada. Nuestras expectativas eran moderadas por el contexto económico, no sabíamos cuál iba a ser la posibilidad de la gente, pero fuimos viendo que el movimiento se intensificó mucho y tuvimos que agregar funciones. Con 'Pabellón Tornú' se han superado las expectativas, la temporada camina y estamos viendo varias obras con localidades agotadas”.

Por su parte Gisela Bernal, de 'Bien Argentino', se manifestó sin vueltas y afirmó que “la temporada arrancó medio floja. No se veía gente en las calles de Carlos Paz, algo que llamaba la atención porque estamos acostumbrados a ver un hormiguero en la peatonal. No ver eso me sorprendía”, expresó sin rodeos. La actriz consideró que eso cambió con la llegada de enero. “De pronto, tras las fiestas de fin de año, apareció la gente y ahora veo que los teatros están explotados. Creo que vamos a tener una segunda quincena de enero y un febrero muy buenos”, reflexionó Bernal.

Por último, Nicolás Scarpino de la obra 'Mosqueteros del Rey' que se presenta en el Teatro Candilejas, analizó que “teniendo en cuenta el panorama económico delicado que vive el país creo que el balance es bueno. Carlos Paz propone una gama amplia de espectáculos y entendemos que en esta temporada tal vez la gente que antes veía tres obras, este año vea una sola o a lo sumo dos. En esa ecuación todos estamos haciendo un esfuerzo para que nos elijan. Respecto a lo que viene, esperemos que en el corto plazo la gente pueda seguir acompañando y siga optando por ver teatro”.