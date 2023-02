Atenas: un club social que revoluciona Río Cuarto

Atenas de Río Cuarto es un club de 116 años, que siempre se caracterizó por la actividad social a través de sus disciplinas y sedes sociales, muy importante para la ciudad, junto a Estudiantes. Una institución popular y grande en la región que por estas horas vive uno de sus momentos de mayor gloria. Por tal motivo, por las calles del ‘Imperio del sur’ abundan las casacas del ‘Albo’.

Los dirigidos por Sebastián Montivero (no renovó contrato) lograron el histórico ascenso al Federal A el fin de semana pasado. Un equipo que ya es eterno e hizo una revolución en la región.

La institución tiene a uno de sus grandes ídolos en este plantel: Ezequiel Bardín. El arquero hace más de 15 años que ataja en la Primera del club, con algunos paréntesis, y fue fundamental para este ascenso, con grandes atajadas y en las dos definiciones por penales que tuvieron que atravesar con él como protagonista. No obstante, no se olvidan de Nicolás Gatto, aquel goleador histórico, clave en las participaciones en la década de 2000 en el Federal B; ni a Anacleto Peano, que en la década de 1950 llegó a jugar en la selección nacional y de quien el predio del club lleva su nombre. Son historias de un club enorme que celebra su presente, no olvida su pasado y se proyecta a un futuro esperanzador.

Por sus instalaciones circulan diariamente 1.200 personas, aproximadamente. Esto se debe a que además de los socios, hinchas, del plantel del ascenso, del plantel de fútbol femenino, y de los 500 juveniles en inferiores, también se practican vóley, tenis, karate, ajedrez, patín, natación, entre otros. Este año iniciarán su proyecto de inferiores de fútbol femenino. Por eso, lo conseguido fue más que un ascenso.

Club popular. Federico Felippa, presidente de la institución, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA afirmó: “Logramos algo histórico. Es un sueño cumplido. Atenas hace 25 años que participa de torneos nacionales, Federal C, Federal B, Regional Amateur, de manera ininterrumpida y nunca pudimos lograr estar en la tercera categoría. Por eso es un sueño cumplido que buscábamos y buscábamos.

Cuando terminó el partido tuve una emoción difícil de explicar o describir con palabras. Lo buscamos desde el primer momento y cuando se dio el pitazo final se me vino todo el trabajo a la cabeza, el sacrificio, me tocó agarrar el club en pandemia, fue muy difícil, se me vino a la mente mi viejo, que fue dirigente, mi familia que está dentro del club. Ver a la gente llorar en la tribuna, fue una emoción muy grande”.

El directivo que esta semana cumplió 43 años, relató: “Me crié en el club, mi viejo fue dirigente y hoy acompaña de atrás, mi mujer coordina muchas disciplinas, mis hijos juegan acá”. Una muestra de un club donde la familia es protagonista. Por eso, Felippa resalta: “Somos gente del club, venimos del barrio de Atenas y siempre me gustó inculcar el sentido de pertenencia, los valores, el respeto, el orden, la disciplina y el amor al escudo. Hoy se va a potenciar con el ascenso. Vendrá más gente a la cancha. Trabajamos por el sentido de pertenencia, porque somos un club popular”.

Rivalidad. A las pocas horas de logrado el ascenso de Atenas, el presidente del ‘Albo’ recibió un llamado especial. Del otro lado de la línea estaba Alicio Dagatti, titular de Estudiantes, su clásico rival. “Estoy feliz por ustedes, estamos juntos, haciendo historia”. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que le dijo el presidente del ‘León’. Felippa cuenta que los dos dirigentes estaban muy emocionados por este presente del fútbol riocuartense. “Hoy Atenas estará en la Tercera categoría, Estudiantes está en la Segunda división, se estaba perdiendo el folclore, pero ahora se recupera. Hoy salís a recorrer la ciudad y hay camisetas de Atenas por todos lados”, indicó.

DIRECTIVO FELIZ. Federico Felippa, el joven presidente que cumplió el sueño familiar.