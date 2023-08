Awer Reviews, la startup que ayuda a crecer a las empresas a través de la opinión de clientes

“Todo lo que no se mide, no mejora; y lo que no se mejora, empeora”, analiza Sergio Darós, CEO de Awer Reviews, la startup que analiza las reseñas de los consumidores para ayudar a pymes y comercios a tomar decisiones, mejorar la atención al cliente y aumentar sus ingresos.

El trabajo de Awer Reviews se basa en tres pilares: desarrollo tecnológico, medición de indicadores y análisis de estrategias para mejorar el proceso. Su solución permite digitalizar a los clientes físicos y organizar la base de datos de los clientes garantizando todas las normas de seguridad.

Desde su nacimiento, en febrero de 2022, la startup logró captar la atención de más de 150 puntos de ventas, con la proyección de alcanzar los 300 puntos antes de fin de año y 3.200 a mediados de 2025. Además, atrajo a 300.000 usuarios registrados y más de 500.000 interacciones en la plataforma.

Actualmente, tiene presencia en Argentina y Chile pero la idea es llegar a diferentes países de Latam, con foco en México y Uruguay. “Estamos en busca de socios inversores que nos acompañen para acelerar los procesos de desembarco en Latam y en el incremento de puntos de ventas”, comenta Darós. Además, forman parte del Founder Institute -incubadora de empresas- y se encuentran próximos a presentar su propuesta frente a inversores.

Al contratar el servicio de Awer Reviews, las pymes y comercios acceden a una plataforma de autogestión que les permitie revisar reseñas, incorporar comentarios de Google, analizar estadísticas, compararse con la competencia e identificar a sus consumidores para tomar decisiones estratégicas. En una segunda instancia, la startup brinda herramientas de registro de clientes y captación de información en los puntos de venta, como locales y delivery.

“Trabajamos con tecnología de punta e inteligencia artificial en lo que respecta a la plataforma, experiencia del consumidor y todas las funcionalidades que nos solicitan los clientes”, comentó Franco Rossi, CTO de la startup.

“Le damos la posibilidad al consumidor de que se exprese y pueda dar su opinión sobre el servicio. Luego, esa información se replica en Google, contribuyendo a que la marca esté mejor posicionada y tenga una mejor reputación online. Hoy todo el mundo valora las reseñas antes de tomar una decisión. Los automatismos que ofrece Awer permite a las empresas hacer un seguimiento de cada cliente que compartió su calificación. Los automatismos ayudan a mejorar la eficacia del proceso de fidelización y reducen costos operativos. Trabajamos codo a codo con los equipos de Operaciones y Marketing de cada empresas”, explica Ariana Mathieu, CMO la firma.

La startup trabaja con un modelo de negocios de monetización por suscripción y cuenta con tres planes diferentes (básico, medio y full) que van desde los $ 20.000 a $ 40.000 mensuales.

“Incentivamos a que los usuarios dejen comentarios sobre el servicio. En base a esos datos los comercios pueden tomar decisiones informados y diseñar campañas de marketing altamente efectivas que generen un retorno de inversión mayor”, explica el CEO y comenta que están desarrollando juegos con realidad aumentada para crear nuevas experiencias e incentivar el uso y registro de los usuarios en la plataforma.