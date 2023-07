“Basura, transporte y agua son tres grandes negocios de la política y será clave el nuevo Concejo Deliberante”

César Orgaz tiene en claro cuál es su norte: ingresar a un Concejo Deliberante ‘caliente’ que tendrá por delante “la discusión de tres de los grandes negocios de la política de Córdoba: basura, transporte y agua”. “Somos la garantía de que no vamos a actuar ni como el peronismo ni como Juntos por el Cambio”, sostiene el candidato a intendente de Encuentro Vecinal. “A la gente le da lo mismo que gobierne Passerini o De Loredo, la percepción es que Córdoba va a ser más o menos la misma. Por eso es importante que ingresen concejales de fuerzas que controlen y ahí aparecemos nosotros: no es nuestra expectativa es nuestra propuesta”, sostiene Orgaz.



El candidato estima que la polarización que se vivió en la elección del 25 de junio no será tan extrema en la compulsa municipal. “Había una posición muy anti en la elección provincial: anti Juez, porque no lo querían en el gobierno o anti peronista, porque llevan 24 años en el poder y se buscaba una alternancia. Ahora no hay ni antideloredismo ni antipasserismo. La gente va a votar con más libertad”, señala.



Consultado sobre cómo se coló ‘la agenda narco’ en esta campaña, Orgaz no esquiva el tema: “Es uno de los pilares de la política de Encuentro Vecinal”.

-Sí, pero acá no se discute una política sino si hay o no candidatos narco.

-Es un problema político que tiene De Loredo y Juntos por el Cambio, que lo tendrán que resolver ellos. Yo no voy a hacer lo que plantean Verónica Síkora y Passerini al decir ‘lo tienen que echar al candidato’. Acá el tema es otro y hay que recordar que los concejales admiten los títulos de sus colegas, por lo que en definitiva es una decisión del Concejo. Encuentro Vecinal está muy lejos de eso. En nuestra lista, el candidato a vice es Gonzalo Frontera, fundador junto al padre Oberlin una fundación. Es decir, tenemos gente que lucha en el territorio contra el narcotráfico.

García Elorrio, a la par. “La participación de Aurelio (García Elorrio) es fundamental, está haciendo campaña a la par nuestra”, dice Orgaz, quien asegura que el objetivo es mantener el núcleo duro que siempre vota al espacio (ronda entre 4% y el 5%).

“Yo no soy Aurelio pero está claro que la política de Encuentro Vecinal es una sola. Nos consolidamos como tercera fuerza el 25 de junio, ganamos en La Calera (en alianza) y tres comunas en el interior. El capital político no disminuyó y es el objetivo mantenerlo, con la expectativa del control por un lado y de ir planteando la renovación: yo tengo 38 años, el candidato a vice 39 y la primera candidata de la lista tiene 38 años”.



Respecto a la conformación de la nueva Legislatura, Orgaz es tajante: “El peronismo va a tratar de romper la paridad pero a los legisladores que intentará sumar no los va a encontrar en Encuentro Vecinal ni en la izquierda, sino en Juntos por el Cambio”.



-¿Y qué puede pasar en el Concejo Deliberante?

-Es diferente, porque el que gana se lleva 16 concejales y el resto son 15. Lo que puede pasar es que si el partido que gana no tiene muy aceitada su interna, se le rompa el bloque. Al último al que le sucedió eso fue a (Daniel) Giacomino y le pasó un poco a (Ramón) Mestre con Laura Sesma, que iba y venía. En el peronismo no se mueve una sola pieza, pero en Juntos por el Cambio sí puede pasar: sobretodo por lo que pueda pasar en la Legislatura y después eso repercuta en los concejales que les responden a los legisladores.