Batista, segundo de Cositorto y vicepresidente de Generación Zoe rompe el silencio desde Bouwer

Maximiliano Batista (44) fue detenido el lunes 21 de marzo del año pasado en el aeropuerto de Ezeiza. El entonces vicepresidente de Generación Zoe y mano derecha de Leonardo Cositorto, el fundador de la compañía, llegaba desde Francia para entregarse a la Justicia. Sabía que la fiscal de instrucción de Villa María, Juliana Companys, había ordenado su captura internacional. Desde entonces, está alojado en el módulo MD1 de la cárcel de Bouwer. Desde allí brindó su versión de lo ocurrido en la firma, en una entrevista exclusiva con PERFIL CÓRDOBA.

Batista negó haber administrado fondos ilícitos y también su participación en negocios ilegales. Contó que asumió como vicepresidente por el éxito de los emprendimientos de Generación Zoe, pero que a pesar de lo relevante de su cargo nunca tuvo acceso a las cuentas corrientes ni a la conducción administrativa. Y no dudó en responsabilizar a tres personas sobre la desaparición del dinero: Claudio Álvarez en lo relativo a Córdoba, el abogado y exjuez Héctor Luis Yrimia (prófugo) y el contador Miguel Echegaray.

La causa investiga 350 estafas por un monto cercano a los US$ 120 millones. El expediente que lleva adelante Companys es el que más avanzó entre las numerosas sedes judiciales que investigan el sistema Ponzi que se desmoronó a comienzos del año pasado. Oportunamente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) estableció que la fuga del dinero se habría producido a través de su conversión en criptomonedas.

–¿Cómo llegó a ser vicepresidente de Generación ZOE?

–Ocurrió en 2021, cuando la empresa estaba creciendo. Leonardo me lo pide por un tema de confianza: necesitaba una persona que el día de mañana no le reclamara nada. Lo conozco hace 25 años. Estuve con él en la empresa de cosmética. Estuve 19 años con el mismo fabricante de perfumes y jamás tuve un problema. Además, cada cosa que Leonardo Cositorto declaraba, se cumplía. Anunció que iba a abrir una hamburguesería y abrió tres locales. Lo mismo ocurrió con el bróker: no sólo se armó el broker propio, sino que en este momento está funcionando y lo está llevando adelante una de las personas que está imputada pero no se ha presentado y lo sigue manejando. A mí no me ponen como vicepresidente para dar órdenes.

–¿Dónde está toda la plata de la gente que no pudo recuperar sus inversiones?

–La gente que administraba el dinero tiene mucha responsabilidad en esa parte. Hoy algunos están imputados y están en la cárcel de Villa María. Otro está prófugo.

–¿De quién se trata?

–Luis Yrimia (N.deR.: es un exjuez que se encuentra imputado y prófugo en esta causa). Cuando empezó con la parte legal decía que iba a darle un blindaje a la empresa para que esté segura. Por eso armaron todas las sociedades.

–¿Por qué usted está inscripto en la Afip como titular de juegos de azar? ¿Qué relación tiene con el casino Just do Bet que funciona en el barrio porteño de Congreso?

–Son negocios lícitos. Es un casino que lo trajo una persona de Colombia. Actualmente, sigue funcionando pero a nombre de otra persona, como hicieron con todos los negocios. Todos se están moviendo, pero han cambiado la sociedad y están utilizando a terceros.

–¿Usted no reconoce los delitos que le está imputando la justicia?

–Soy responsable de ser vicepresidente. Ahora, la justicia dice que hay estafas pero yo no lo reconozco porque nunca estuve en Córdoba, no tengo nada firmado en Córdoba. Sólo vine a dar tres charlas de coaching. Los que manejaban la administración de Córdoba eran los Álvarez y yo ni tenía contacto con la administración de los Álvarez. Lo mismo en Buenos Aires: no administraba el dinero. Si usted ve mi economía, yo sigo viviendo en el mismo departamento que viví siempre, con el mismo auto y un scooter desde que tengo 33 años. Mi madre y mi padre siguen alquilando, mi hija también.

–¿Cómo es la relación con Cositorto?

–La relación no está ni mal ni bien. Estamos en dos pabellones completamente diferentes. Yo creo que a Leonardo se le fue de las manos la empresa porque confió en un montón de gente que administraba los fondos del negocio.

–¿A quién se refiere específicamente?

–El que administraba las cuentas es Miguel Echegaray (N.deR.: Se encuentra detenido desde el 1 de noviembre pasado). Yo no tenía acceso a las cuentas corrientes de la empresa, no podía retirar dinero porque no estaba autorizado. Por eso le digo que fui una persona que confió en una empresa, en un negocio y como vi que estaba funcionando, accedí a ser vicepresidente.

–¿Cuándo se da cuenta que todo se derrumbaba?

–En diciembre del 2021 estaba todo perfecto. A fines de enero, cuando yo estaba en España, me empezaron a decir que había problemas.

–¿Qué pasó?

–La gente hacía una inversión de US$ 500 para ganar US$ 700 u US$ 800, o sea que los números de los que muchas veces se hablan están engrosados, porque había un porcentaje que se daba cuando entraba la persona con la inversión. No nos olvidemos que esa gente tenía estudios, viajaba, con hoteles, comidas, estadías y entrenamientos, todo pago. Hubo mucha gente a quien se le retornó el dinero. Tengo muchos conocidos que no solamente recibieron lo que invirtieron, sino que ganaron dinero.

–Pero hay cientos de damnificados que no recibieron nada. Por eso usted está imputado, junto al resto.

–El dinero está invertido en un montón de negocios. El broker que se hizo es un negocio que está hoy funcionando y que lo tiene una persona que está prófuga en este momento, que es Luis Yrimia. No es que los negocios nunca funcionan. Lo que pasa es que, al meter presa a la persona que es la dueña de la empresa, Cositorto, es complicado que los negocios que están afuera sigan funcionando. Y muchos negocios que hoy están funcionando cambiaron de nombre y lo tienen otras personas que lo están haciendo y están generando rentabilidad con eso.

–Pero justamente, lo pusieron preso porque hubo gente que denunció que no podía recuperar el dinero que había invertido.

–Hubo una corrida porque parte de los medios y la Fiscalía de Córdoba fueron a una prisión de manera bastante apresurada. Sólo una sola persona fue la que se presentó porque tenía siete días de retraso en el pago. Una vez que cae preso Cositorto empiezan a aparecer un montón de otras denuncias.

–Con el diario del lunes: ¿qué análisis hace hoy?

–Encuentro que, por ejemplo, en Córdoba los que estaban liderando la empresa (N.deR.: Claudio Álvarez y su entorno) compraron cosas a su nombre. Me entero que tienen concesionarias, autos alta gama y hectáreas en Villa Nueva. Han utilizado el dinero para su beneficio personal. Cuando Leonardo en un momento empieza a dar rienda suelta a la gente, yo le digo “me parece que no es el camino” y él me responde “si vos fueras el dueño de la empresa estaríamos fundidos”. En muchos eventos dijo claramente que el único dueño de la empresa, el único que administraba, lideraba y tomaba decisiones, era él.

–¿Usted está preso por culpa de Cositorto?

–Yo estoy preso porque soy responsable de haber firmado como vicepresidente.

–En síntesis, ¿quiénes son los responsables de la debacle?

–Miguel Echegaray y Luis Yrimia.

–¿Qué espera ahora de la Justicia?

–Que las personas que son responsables y que se han quedado con el dinero, paguen lo que tienen que pagar con las cosas que han comprado y con los desvíos de dinero que han hecho. Es lo único que espero. Yo nunca toqué el dinero de nadie.