“Belgrano es mi casa y sé que algún día voy a volver”

Como buena número ‘10’, Romina ‘la Pepa’ Gómez mete la pelota bajo la suela. “Todo tranqui”, repetirá varias veces durante la entrevista con PERFIL CÓRDOBA, la primera que concede tras su sorpresivo alejamiento de Belgrano. Tiene claro que su desvinculación -anunciada con un escueto tuit por el club de Alberdi, el pasado 28 de abril- dejó muchas preguntas sin responder.

“La verdad es que prefiero no hablar mucho de eso”, responde a la consulta sobre los motivos que la llevaron a bajarse del barco pirata. “Fue una sumatoria de cosas que venían pasando y la verdad es que no estaba contenta”, asegura. “Sentí que no valoraban el lugar que ocupaba. No me sentí cuidada y decidí cambiar de aire”, enfatiza.

‘La Pepa’ Gómez no es una futbolista más en Belgrano. Allí jugó durante 18 años, fue goleadora, referente y capitana, y logró 22 títulos en la Liga Cordobesa de Fútbol y dos ascensos consecutivos en la AFA. Dos murales con su imagen, uno en el barrio ‘Ciudad de los Cuartetos’ y otro en el Pasaje Aguaducho, testimonian el reconocimiento y la devoción que le profesan amigos, familiares, allegados y simpatizantes del club celeste.

Por todo eso, fue extraño verla semanas atrás en el Gigante de Alberdi con otros colores, integrando la delegación de River Plate, “Lo viví con tranquilidad, es mi característica. Disfruté mucho de poder estar con mis excompañeras y gente que conozco, y de apoyar a mi equipo”, refiere.

“No pienso en el retiro. Quiero que el fútbol me siga sorprendiendo”.

Consumada su desvinculación de Belgrano, Romina llegó al ‘Millonario’ de la mano de Daniela Díaz, quien fue su entrenadora en el conjunto celeste. “Fue todo muy rápido, los planetas se alinearon”, subraya la mediocampista, que tiene 32 años.

“Estoy instalada en Buenos Aires desde el 8 de mayo pasado, entrenando con el plantel y viviendo en la pensión que el club tiene en Núñez. Es un equipo joven, con un modelo de juego diferente, de mucha tenencia de pelota, y estoy recontenta, súper bien. Que ‘Dani’ sea la entrenadora es un plus, porque me da mucha confianza, aunque la verdad es que me integré re bien al grupo”, comenta.

“El fútbol femenino de River es súper profesional, pero en el club hay un clima muy tranquilo. Yo buscaba eso. Quiero disfrutar del fútbol”, afirma ‘la Pepa’, quien ya había tenido su experiencia porteña jugando para San Lorenzo de Almagro, en su adolescencia.

“Estuve una temporada y me volví, porque en aquel momento era difícil mantenerse y estar lejos de los afectos. Hoy estoy más madura, sé lo que quiero y no me arrepiento de la decisión que tomé. En el futuro me iba a lamentar si no aceptaba jugar en un club grande de Buenos Aires y vivir esta nueva experiencia”, destaca.

REGRESO A ALBERDI. Romina (la primera desde la derecha) y sus nuevas compañeras de equipo, el pasado 26 de mayo en ‘el Gigante’. /// PRENSA RIVER FEMENINO

Amasando sueños

“Dejé la panadería en pausa, la cerré y me vine”, cuenta ‘la Pepa’ sobre los alcances de su decisión de emigrar a Buenos Aires. “Obvio que no lo descarto”, responde sobre la chance de reanudar alguna vez el emprendimiento familiar. “Acá sólo tengo que entrenar y jugar. Hasta duermo la siesta, algo que nunca había hecho en mi vida”, apunta con una sonrisa.

“También estoy haciendo, a distancia, el primer año del curso de directora técnica. Mi idea es seguir vinculada al fútbol en el futuro, aunque todavía no me pienso retirar. Mis piernas no han tenido lesiones y me siento muy bien. Quiero que el fútbol me siga sorprendiendo”, enfatiza.

“Artime jamás me preguntó qué me pasaba. Nunca hablé con él”.

“No fue fácil, pero me acomodé”, sostiene sobre la distancia física con sus afectos, su mamá Fresia y su hermana Giselle. “Quiero disfrutar todo lo que se pueda esta nueva experiencia”, dice Romina, quien firmará contrato con River a mitad de año y empezará a competir oficialmente en agosto, tras la disputa del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Por ahora juego en los entrenamientos y también puedo participar en amistosos”, precisa. “Aquí el objetivo es que el equipo siempre esté lo más adelante posible”, subraya sobre sus expectativas para la próxima temporada futbolística.

-A pocos días de rescindir tu vínculo con Belgrano hiciste un posteo en Instagram remarcando que tu decisión de irte no era por lo económico.

-No fue por lo económico, y tampoco por lo futbolístico. Mis compañeras saben por qué me fui y todo lo que hice para no llegar a esa situación. Si fuera por el dinero, ninguna mujer puede vivir del fútbol en nuestro país. Ni siquiera en Buenos Aires te pagan como para subsistir jugando a la pelota.

-Decís que intentaste revertir esa situación que te generaba incomodidad.

-Sí. En un momento lo planteé para tratar de llegar a un acuerdo, pero después mi decisión fue correrme del lugar. Sentí que era el momento. Que tenía que animarme a salir de mi zona de confort y buscar un cambio de aire. Las cosas se dan por algo, y mis compañeras lo entendieron.

-Quedó la impresión que desde Belgrano le quisieron ‘bajar el precio’ a tu salida, remarcando que se trataba de una ‘decisión unilateral’. Inclusive Luis Fabián Artime, el presidente del club, se expresó en ese sentido en algunas notas que le hicieron.

-Artime jamás me preguntó qué me pasaba, Es más, nunca hablé con él. Sólo me mandó un mensaje cuando ya había rescindido el contrato. Pero fue una decisión mía. No quería seguir en Belgrano estando mal.

-¿Y hoy cómo estás?

-Feliz, tranqui, con ganas de disfrutar al máximo esta nueva experiencia que me ofrece el fútbol. En este momento estoy enfocada en esta etapa en River, pero Belgrano es mi casa y sé que algún día voy a volver.

REFERENTE. La histórica ‘10’ de Belgrano tiene dos murales. Uno está en el barrio ‘Ciudad de los Cuartetos’ y otro en el Pasaje Aguaducho. /// FOTO: CEDOC PERFIL

“Hay que seguir invirtiendo en el fútbol femenino”

“Creo que vamos por buen camino”, afirma Romina Gómez al hablar de la realidad del fútbol femenino en Argentina. “Hay que seguir invirtiendo, apostando por el crecimiento de este deporte”, sostiene la histórica referente de Belgrano y actual jugadora de River Plate.

“En Córdoba veo que Talleres está involucrándose fuerte con el fútbol femenino y espero que ascienda para que la provincia pueda tener más equipos en la Primera División de la AFA. Y ojalá que Instituto siga el mismo camino”, destaca ‘la Pepa’.

Sobre el seleccionado que participará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, del 20 de julio al 20 de agosto próximos, señala: “Al equipo se lo vio distinto en los últimos amistosos, muy bien. Tiene jugadoras de jerarquía y estoy convencida de que va a hacer un buen papel”.