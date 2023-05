Belgrano-Talleres, un clásico copado

Afuera de la cancha, Belgrano y Talleres juegan todos los días un superclásico diferente: quién tiene más socios, quién lleva más gente a sus partidos, quién inaugura más obras, quién cuenta más seguidores en las redes sociales o quién presenta el modelo de camiseta más original.

Belgrano y Talleres vuelven a enfrentarse en forma oficial después de cinco años y siete meses

En la tabla de posiciones, Celestes y Albiazules hoy también se miran de reojo. Sus desempeños en el campo de juego, aun con las oscilaciones del caso, los han situado en las posiciones más expectantes de la Primera División de la AFA. La actualidad muestra a ambos equipos en zona de clasificación a los certámenes de la Conmebol, situación que no modificará el resultado del anhelado reencuentro de esta tarde en la categoría superior.

El primer superclásico cordobés del año forma parte del 17° capítulo del Torneo de la Liga Profesional, que tiene programadas 27 fechas y culminará el 30 de julio próximo, asegurándole a su campeón el primer pasaporte del fútbol argentino a la Copa Libertadores 2024.

REENCUENTRO

Belgrano y Talleres vuelven a enfrentarse en forma oficial después de cinco años y siete meses . El partido, correspondiente a la 17° fecha del Torneo de la Liga Profesional, se juega desde las 15.30 en el Gigante de Alberdi.

. El partido, correspondiente a la 17° fecha del Torneo de la Liga Profesional, se juega desde las 15.30 en el Gigante de Alberdi. El árbitro será el internacional Fernando Rapallini, el mismo que dirigió el último superclásico cordobés en la Primera División de la AFA.

Alrededor de 800 personas estarán afectadas al operativo de seguridad.

La revancha está prevista para el 1 de octubre, cuando Talleres y Belgrano se midan en el Kempes por la 7° fecha de la Copa de la Liga, el segundo certamen de la temporada, que sumará 14 partidos al cómputo de la Tabla Anual. Esta grilla, que contempla un total de 41 encuentros y tendrá definida sus cuentas a fines de noviembre, resolverá en gran parte quiénes representarán al país a nivel continental en 2014. La AFA tiene asegurados seis cupos para cada una de las Copas que regentea la Conmebol.

CAPITANES Pablo Vegetti y Guido Herrera compartieron la conferencia de prensa previa al superclásico cordobés del Torneo de la Liga Profesional. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Blanco y blue

“El objetivo es que el club vuelva a competir en una Copa internacional”, repiten sistemáticamente los jugadores y el cuerpo técnico de Talleres, alineados al discurso del presidente Andrés Fassi. En barrio Jardín reconocen que haber quedado al margen de las competencias continentales de 2023, además de una frustración deportiva, representó “un inconveniente” para la economía del club.

La derrota ante Patronato, en la final de la Copa Argentina, le impidió a la ‘T’ asegurarse un fijo de US$ 3.000.000 por jugar la fase de grupos de la Libertadores, más la posibilidad de embolsar un plus por victoria de hasta US$ 1.800.000 (US$ 300.000 por cada uno de los seis partidos que se disputan en esa instancia de certamen).

El caché que paga la Conmebol a los 32 equipos que integran el cuadro principal de su competencia de clubes más añeja, sin contar el novedoso incentivo instaurado como “plus por partido ganado” y tomando como referencia la oscilante cotización del dólar paralelo, representa alrededor del 30 por ciento del actual presupuesto anual de la entidad albiazul.

Una campaña como la que realizó el año pasado, avanzando hasta la instancia de cuartos de final, le hubiera permitido amortizar el 80 por ciento del gasto, que para el ejercicio 2923 está previsto en $3.700 millones.

Bajo la actual gestión dirigencial, Talleres compitió en las Libertadores 2019 y 2022 y en la Sudamericana 2022. Antes había jugado la Conmebol 1999 (se consagró campeón), la Mercosur 2001 y la Libertadores 2002. En seis participaciones coperas, logró 14 triunfos, 15 empates y 13 derrotas.

TRES EMPATES. En Alberdi, Belgrano y Talleres nunca se sacaron ventajas en la Primera División de la AFA. El último partido en 'El Gigante' fue el 0-0 del 15 de octubre de 2017. /// FOTO: CEDOC PERFIL

En la escala de premios vigente, la Sudamericana otorga a sus participantes un ingreso mínimo de US$ 900.000, además de la chance de cobrar hasta US$ 600.000 de plus por victorias (US$ 100.000 por partido) y un extra de US$ 500.000 por acceder a la Ronda Final.

Dólar celeste

“El objetivo, además de mantenernos en Primera División, es poder aspirar a un torneo internacional”, aseguró Luis Fabián Artime, el presidente de Belgrano, antes del inicio de la actual temporada futbolística. El nuevo escenario que el regreso a la máxima divisional le planteó al club de Alberdi incluye un presupuesto tres veces mayor al de la Primera Nacional, pero también la chance de mejores ingresos por derechos de televisación y el gran incentivo que representa una probable experiencia internacional.

Considerando la brecha entre el ‘abono básico’ y el ‘combo gigante’, la ganancia podría representar, en el caso de Belgrano, entre 13 y 30 por ciento de su previsión de gastos anual. Ganar el campeonato continental le permitiría facturar otros US$ 6.950.000, y exceder su previsión anual, establecida en $3.240 millones.

El Pirata también sabe lo que es navegar en aguas internacionales. La participación en la Sudamericana 2013 fue su debut en el ámbito de la Conmebol, y luego repitió la experiencia en 2015 y 2016. En todos los casos, con el formato anterior de competencia que tenía el segundo torneo continental de clubes: llaves de eliminación directa y cobro de un monto en dólares por juego de local. En ocho presentaciones, Belgrano ostenta un récord de tres victorias, un empate y cuatro derrotas a nivel sudamericano.

CASI MEDIO SIGLO DE HISTORIAL NACIONAL