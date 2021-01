Belgrano y una elección que “parece a la gobernación”

La frase la disparó un conocedor de los vestuarios, con muchos años de cancha y una vida dentro del fútbol. Y hacía referencia a las elecciones en Belgrano que se llevarán a cabo el sábado próximo en Alberdi, con dos listas: una encabezada por Luis Fabián Artime y otra liderada por Armando Pérez. “Parece una elección a intendente o a gobernador de la cantidad de políticos, la boleta única, las encuestas y toda la movida que hay”, dijo el hombre. Pero no se quedó ahí, reparó en dos momentos que se produjeron en la presentación oficial de Artime en la semana en un hotel, cuando el exgoleador del club se abrazó de manera efusiva con el exfiscal general de la provincia, Alejandro Moyano; y cuando el exministro de Finanzas de Córdoba presentó el sistema de gestión Trasus que se aplicará en caso de que gane Artime y que curiosamente conduce la familia del economista. La movida política no terminó ahí: en el reclamo por los padrones, por el lado de Artime acudieron a una reunión en la semana, Moyano, Rodrigo Rufeil y Juan Negri, y comprobaron que el exintendente de La Calera llamativamente no estaba incluido en los padrones. Hay más, la llaryorista Miriam Aparicio, integrante del Tribunal de Cuentas municipal, está en la lista de Artime y se le vio muy presente en redes con esta cuestión. Como así también hay quienes sostienen que un exintendente hincha de Talleres sigue los pasos de la campaña y puso a un hombre de su extrema confianza a darle una mano a Artime.

Salibi contra todos

La interna radical sigue siendo una de las novelas del verano. Con el plazo del vencimiento de presentación de alianzas y listas cada vez más cerca, el clima en el interior de los distintos dirigentes de la UCR se divide entre aquellos que creen que habrá finalmente internas y aquellos que se muestran más incrédulos ante esa posibilidad. División de pensamiento que se da, sobre todo, entre los intendentes. Mientras en el sur provincial, en Calamuchita y en Punilla creen que habrá humo blanco, en Colón la disputa puede tener en cancha a tres listas: una encabezada por Daniel Salibi, otra con Luis Picat a la cabeza y la otra con Myriam Prunotto al tope de la boleta. Intendentes de Mendiolaza, Jesús María y Estación Juárez Celman, respectivamente. Picat, alineado con Rodrigo de Loredo; Prunotto, mestrista paladar negro; y Salibi distante de los que pelean a nivel provincial. De hecho, el intendente de Mendiolaza reconoció que “no me extrañaría nada que De Loredo y Mestre terminen acordando. Todo esto es para la tribuna. ¿Cómo se explica que (Mario) Negri, elegido diputado hace dos años ahora quiera ser senador? O, De Loredo, candidato a intendente y ahora concejal, pretenda ser diputado. No les interesa el partido, es todo para la tribuna”, disparó Salibi.

¿Se vienen más cambios en la Muni?

Como se adelantó en esta sección antes de fin de año, los funcionarios municipales sabían que no había margen para el descanso estival. Todo lo contrario, las lluvias en esta parte del año obligan a estar atentos a la gestión, como dijo un influyente funcionario municipal, y no son pocos los directores de los CPC que reconocen los llamados o la visita constante de funcionarios del Palacio 6 de Julio. Bueno, ahora, mientras buscan galpones en los barrios para que colocar las máquinas que se compraron para los trabajos -les pidieron que sean lugares visibles-, varios se miran de reojo para saber si continuarán en sus cargos. Algunos por ascensos; otros pueden ser ubicados en otras áreas con menos exposición. Lo que se resolverá en estos días es quién queda con la Dirección General de los CPC, para la que suenan dos directores: el de Pueyrredón, Bernardo Berbotto; y la del Chalet San Felipe, Carolina Martín. Nombramiento que se definiría en las próximas semanas, aunque no habría que descartar otro director de CPC de diálogo permanente con funcionarios de primera línea en el Municipio.

Se volvió a agitar el clima en el PRO…

Parecía que era todo calma en el mundo PRO. Que la unidad había dejado cierto conformismo y las aguas en calma. Hasta que esta semana apareció un tweet de Eduardo Prestofelippo, el tuitero más conocido como El Presto que estuvo detenido el año pasado por amenazas en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El usuario publicó en su red que “se venía una denuncia contra un concejal PRO por haber falsificado más de 500 afiliaciones” y apuntó a Ariel Mealla, edil de La Calera. Algunos en el partido creen que esto es fuego amigo que viene del G25 y es por eso que una usuaria le apuntó al tuitero diciéndole que las fichas habían pasado la Justicia Federal. “Las fichas del PRO las revisó el Tribunal Federal así que si hay algo trucho debió haber saltado allí pero no pasó. Lo que no llegó aún a la Justicia es los avales truchos que presentó G25 y el PRO de Marcos Juárez con firmas falsas y hojas repetidas. Andá por ahí”, le escribió la mujer a El Presto.

La juventud del radicalismo también juega su partido

Mientras los popes de la UCR miden fuerzas y amagan con la interna, con algunos de peso y otros históricos que reaparecieron para motivar varias miradas de reojo, la Juventud de la UCR organizó una reunión con representantes de todos los núcleos en Tulumba. Y de allí, desde el norte sacaron un comunicado diciendo que “la realidad nos marca la agenda de la manera más cruda: crisis sanitaria, catástrofe educativa, emergencia en violencia de género, crecimiento exponencial de la pobreza y la necesidad imperiosa de generar desarrollo económico y empleo de calidad en nuestra provincia y en la Argentina. La comunidad cordobesa nos exhorta a ocuparnos de los problemas reales, los nuestros”. No se manifestaron en favor de ninguna de las facciones que hoy se divide en la interna, y hay jóvenes que observan desde lejos qué puede pasar. Concretamente, algunos jóvenes que estuvieron en Tulumba se animaron a desestimar la chance de que sea Alberto Giménez, el exintendente de Mina Clavero, quien vuelva a la conducción del partido. “Hay algunos que no confían de su relación con el PJ”, se sintió en el norte y ponen la lupa en lo que en algún momento fue el panmestrismo encarnado por Oscar Aguad y Miguel Nicolás.

Macri y un pedido a Córdoba por el hackeo de su cuenta

El hackeo a la cuenta del expresidente Mauricio Macri fue un motivo de debate hace un tiempo, sobre todo porque desde el PRO nacional insinúan que se realizó desde Anses, mientras la actual titular del organismo, Fernanda Raverta, sostuvo que sucedió en tiempos del macrismo en el gobierno. Concretamente, en el año 2018. Lo cierto es que, al margen de la investigación interna que prometieron hacer ahora en el organismo, aquellos que se preparan para volver a la actividad en el Congreso aseguran que hubo un contacto del entorno del expresidente para que la cordobesa Soher El Sukaría presente un pedido de informe para saber qué pasó. Y eso hizo la diputada nacional en la última semana.