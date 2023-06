Les robaron los ahorros que tenían para irse a vivir a España en un violento asalto

Tres ladrones armados asaltaron a una familia en la localidad cordobesa de Bialet Massé y les robaron los ahorros que tenían para irse a vivir a España.

El violento episodio ocurrió en la madrugada del sábado, cuando los asaltantes entraron en la vivienda mientras todos estaban durmiendo.

“Sentimos ruidos, pensé que eran los perros. Salgo al patio y encuentro el portón de la casa abierta. Cuando miro para el costado me encuentro con los delincuentes tapados con máscaras. Agarré una regla, porque yo me dedico a la construcción, y empecé a pegarles con la regla, sin darme cuenta que ellos estaban armados”, contó el dueño de casa.

Violencia. “Cuando le tiro la regla, viene uno y me pega un culatazo por atrás. Me tira al piso y me empiezan a maniobrar, a tirarme de los pelos y de los abrazos para tirarme adentro. Me atan con precinto. Y ahí se van a la pieza y las agarran a mi señora y a mi hija”, prosiguió el hombre en su relato.

“Yo tengo una nena con discapacidad de 11 años. Es increíble lo mal que se siente físicamente, psicológicamente porque tiene miedo. No quiere volver a mi casa”, precisó en declaraciones a Telefe Noticias Córdoba.

Además aseguró que él y su familia están comiendo en la vivienda de uno de sus hermanos porque “se llevaron todo el dinero”.

“Se llevaron todo, tarjetas, efectivo, el ahorro que nosotros veníamos juntando hace años para poder irnos porque no queríamos que nos pasara esto y lamentablemente nos terminó pasando”, agregó.

Testimonio. En tanto, su pareja afirmó que llamaron a las 3.30 de la mañana a la Policía y que no fueron atendidos. “No somos los únicos. En todo el barrio roban y nadie atiende los teléfonos en la comisaría”, cuestionó.

Todos los integrantes de la familia fueron rescatados por los vecinos tras la fuga de los ladrones. Aún no hay detenidos en el caso.