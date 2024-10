Boleto Obrero Metropolitano: cómo se puede acceder al descuento del 50% del pasaje en 24 viajes

El gobierno de la provincia de Córdoba presentó el nuevo “Boleto Obrero Metropolitano”, que se suma a los programas de Boleto Educativo y Adulto Mayor. Entrará en funcionamiento en las próximas semanas.

Según se adelantó en la explicación oficial, cada trabajador registrado o monotributista hasta la categoría que resida en un radio de 50km a su destino podrá acceder al 50% de descuento en el pago de su viaje. Esa diferencia del boleto la pagará la provincia.

“Este boleto metropolitano le da posibilidad de tener un viaje con un recorte del 50%. Por ejemplo, un trabajador que viva en la zona de Rio Cuarto y que gana hasta cuatro salarios básicos, va a poder inscribirse en el Cidi, completar el formulario de la secretaria de transporte y accederá al 50% de descuento de 24 viajes”, ejemplificó el ministro de transporte Marcelo Rodio.

El ahorro que estimó la provincia es de unos 26 mil pesos mensuales, “prácticamente del 5% de su sueldo de cada persona que ahora es alcanzada por el beneficio”, aseguraron.

La idea del gobierno es que las principales ciudades de la provincia puedan imitar lo que se comenzará a implementar en el área Metropolitana de la Capital. “El radio debe ser comprendido de 50 km de la ciudad cabecera. En este caso Córdoba, pero puede ser Rio Cuarto, Río Tercero, Villa María, Marcos Juárez, traer soluciones para esos lugares”, amplió el funcionario.

A su turno, el gobernador Martín Llaryora apuntó a que esta medida refuerza el “modelo cordobés” e hizo un llamado a los legisladores nacionales para acompañar al presupuesto universitario. “Entendemos que sin educación no hay futuro. Me solidarizo y les pido a todos que defiendan el presupuesto universitario. No es un tema partidario, si ideológico. El mayor acto de rebeldía del hijo de una familia humilde es poder estudiar”.

Así mismo, adelantó que estará enviando a la Legislatura cordobesa el proyecto “con el acuerdo para los nuevos recorridos de los colectivos”. “Para que esos colectivos que ingresan nos permitan tener más horarios, mejores frecuencias y más recorridos, utilizando la misma energía del sistema”, señaló.

El único intendente orador fue el capitalino Daniel Passerini que no perdió la oportunidad de mandar un mensaje al gobierno de Javier Milei. “Por cuidar algo que, hace 10 meses por decisión del gobierno nacional, quisieron destruir como es el derecho y el servicio de transporte para la gente que se mueve y trabaja. Este momento, decidimos conectar, integrar y humanizar”.

Que dijeron los gremios

En la conferencia estuvieron presentes los titulares de los gremios de Aiota, Empleados Públicos y los Empleados de Comercio. Emiliano Gramajo, de los choferes de interurbanos, se mostró con esperanzas para recuperar a los usuarios. “Esperemos que los usuarios vuelvan al colectivo y que podamos rediseñar un buen transporte”, dijo en el escenario.

Pablo Chacónm, de Agec se mostró conforme con otra media que ayuda a cuidar el bolsillo de los empleados para todos “nuestros trabajadores que están en la línea de ‘batalla’ (?) puedan tener un reconocimiento. Creo que es un gran beneficio para todos los trabajadores, que buscando un alquiler más barato se van al interior”.

Y el titular de los trabajadores públicos se alegró porque una medida que se incorporó a la paritaria del estado se puede ampliar a todos los trabajadores de la provincia: “eso beneficia a los compañeros trabajadores en esta situación de crisis que vivimos”.

Quiénes pueden acceder a este beneficio

Deben ser trabajadores o monotributista A, B, C, D o E que no superen cuatro salarios mínimos (hoy $ 1.100.000)

Deben residir en un radio de 50 kilómetros desde las ciudades cabecera, en este caso Córdoba capital. Próximamente serán: Río Cuarto, Río Tercero, Villa María, Marcos Juárez, San Francisco, etc.

Deben inscribirse ingresando en la plataforma de Ciudadano Digital (CIDI) y buscar la secretaría de transporte, para recibir un descuento del 50% en un paquete de 24 viajes mensuales