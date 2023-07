Bonsegundo y Gramaglia, las jugadoras cordobesas que quieren hacer historia

Florencia Bonsegundo acaba de soplar 30 velitas, es jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino de la Primera División de España y lleva casi una década vistiendo la camiseta del seleccionado argentino de mayores.

Paulina Gramaglia tiene 20 años, viene de ascender a la Liga A1 de Brasil con el Red Bull Bragantino y, aunque acredita experiencia en las juveniles nacionales, apenas suma un puñado de amistosos con el equipo principal de la AFA.

Las dos futbolistas se desempeñan como delanteras y serán las embajadoras cordobesas en el Mundial de Nueva Zelanda-Australia, que arrancará el 20 de julio en Auckland y culminará el 20 de agosto en Sidney.

BONSEGUNDO. La delantera de Morteros lleva casi una década jugando en la selección de mayores. Ya hizo una experiencia mundialista en 2019. /// FOTO: PERFIL CÓRDOBA

Como Diego

Bonsegundo es oriunda de Morteros, donde de pequeña comenzó a jugar a la pelota soñando con ser Diego Maradona, y tuvo su bautismo de fuego mundialista cuatro años atrás.

En Francia 2019, fue titular en los tres partidos que disputó el representativo albiceleste, y marcó dos goles en el empate 3-3 ante Escocia, en el Parque de los Príncipes, aunque la FIFA registró uno de esos tantos como autogol de la arquera Lee Alexander.

Tras sus inicios en el Club Roberto Colombo de su ciudad natal, Florencia jugó en Huracán de Parque Patricios, UAI Urquiza, Sporting Club de Huelva y Valencia, antes de sumarse al Madrid CFF. Este club fue creado en 2010 por el empresario Alfredo Ulloa, para que su hija Paola (actual arquera del equipo) “pudiera jugar al fútbol en un equipo con camiseta blanca”, ya que por entonces el Real Madrid no tenía elencos femeninos.

FLORENCIA. En la última temporada hizo ocho goles jugando para el Madrid CFF, que clasificó quinto en la Primera División de España. /// FOTO: CEDOC PERFIL

En el último campeonato de la Liga Española, Bonsegundo jugó 29 partidos y anotó ocho goles, y su equipo obtuvo un histórico quinto puesto, detrás de Barcelona, Real Madrid, Levante y Atlético de Madrid.

Con los colores albicelestes, a los que varias veces adornó con la cinta de capitana, ‘Flor’ fue campeona en los Juegos Odesur de Chile 2014 y también disputó el Mundial Sub-20 en Japón, los Panamericanos de Toronto 2015 y las Copa América 2014, 2018 y 2022.

En este último certamen, que se disputó en Colombia, la morterense marcó uno de los goles en el triunfo 3-1 ante Paraguay, que le permitió a Argentina completar el podio y clasificar a su cuarta Copa del Mundo.

GRAMAGLIA. La atacante ex Talleres es la primera jugadora de La Docta que vestirá la camiseta celeste y blanca en una Copa del Mundo de la FIFA. /// FOTO: CEDOC PERFIL

A lo Messi

Hace cuatro años, Gramaglia celebraba frente al televisor el gol de Bonsegundo ante las escocesas, y soñaba con protagonizar su propio Mundial, emulando a su ídolo Lionel Messi. Por entonces, llevaba tres años jugando en la primera de Talleres y marcando goles a más no poder.

A fines de 2020, la jugadora que dibujó sus primeras gambetas en las canchitas del Club Parque Vélez Sarsfield se marchó a UAI Urquiza, donde se consagró campeona del certamen de Primera División de la AFA. Un año más tarde recaló a préstamo en Houston Dash, la franquicia del fútbol estadounidense que tiene en su junta directiva a la estrella de la NBA James Harden y al excampeón mundial de boxeo Oscar de la Hoya.

Al término de la temporada 2022, el club de Texas hizo uso de la opción por el pase de Paulina y la cordobesa se convirtió en la primera futbolista argentina en ser transferida desde la liga argentina a la National Women Soccer League (NWSL). Con el objetivo de que tuviera más minutos en cancha, Houston Dash cedió a la atacante al Red Bull Bragantino.

PAULINA. Su equipo, Houston Rash, la cedió a préstamo al Red Bull Bragantino, donde acaba de consagrarse campeona del Brasileirao A2. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Con el elenco brasileño, Gramaglia acaba de consagrarse campeona del Brasileirao A2, logrando el ascenso a la máxima categoría, tras derrotar a Fluminense en la serie final (3-0 y 1-0).

Con el tanto que convirtió en el partido revancha, la ex Talleres llegó a la decena de conversiones en el club paulista, cuyo equipo masculino es dirigido por otro conocido de barrio Jardín, el portugués Pedro Caixinha.

´Pauli´ integró los representativos nacionales Sub 17 (fue capitana) y Sub 20 (el año pasado jugó el Sudamericano, en Chile) y debutó en la Selección Mayor el 27 de noviembre de 2021, en un amistoso (0-0) que se llevó a cabo en el estadio de Liga Deportiva de Quito. En ese juego, reemplazó en el complemento a la santafesina ex Belgrano Amancay Urbani.

Bonsegundo y Gramaglia compartieron escenario en el encuentro que Argentina jugó ante Venezuela en el Estadio Kempes, el pasado 6 de abril. Antes y después de aquella presentación, tanto ellas como sus compañeras y el DT Germán Portanova dejaron en claro cuáles son los objetivos para el certamen donde compartirá el Grupo G con Italia, Sudáfrica y Suecia: “Queremos hacer historia. Para nosotros, eso sería ganar un partido, algo que nunca sucedió, hacer números y tratar de pasar a la segunda fase”.

TITULARES. Bonsegundo y Gramaglia, segunda y cuarta desde la izquierda en la fila de paradas, compartieron equipo en un amistoso con Venezuela en La Rioja. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Quiñones y Mendieta, las pioneras

Florencia Quiñones, quien días atrás celebró su primer título como DT dirigiendo a Boca Juniors, fue una de las primeras cordobesas en representar al país en un Mundial.

La oriunda de Oncativo jugó la edición de China 2007 y fue titular en los tres partidos del elenco albiceleste, ante Alemania (0-11), Japón (0-1) e Inglaterra (1-6). En el primero fue amonestada y en los dos restantes fue reemplazada por Emilia Mendieta, la jugadora de Laboulaye que vistió la camiseta número ‘10’ y que actualmente juega en CFS Arona Costa Sur, equipo de futsal español.

En Francia 2019 hubo otra presencia ‘cordobesa’: Natalie Giselle Juncos. La actual defensora de Racing de Avellaneda nació en Detroit y es hija del exnadador local Luis Juncos, representante olímpico en Los Ángeles 1994, quien es médico y está radicado desde varias décadas en Estados Unidos.

MUNDIALES