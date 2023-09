Bornoroni: “En las PASO sacamos 33 puntos y sólo tuvimos dos mil fiscales”

La Libertad Avanza ganó las PASO en Córdoba con sólo dos mil fiscales generales. Para tener una dimensión de ese número, Gabriel Bornoroni, candidato a diputado nacional por la fuerza que encabeza Javier Milei, sostuvo que desde esa fecha se han registrado 7 mil personas para fiscalizar el 22 de octubre. “Necesitamos a 9.100 fiscales para tener presencia en todas las mesas en Córdoba. Estamos confiados en que lo vamos a lograr”, dice en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.



Bornoroni reconoce que en Córdoba no se vivió una situación similar a la de Buenos Aires (donde el líder libertario reconoció que le ‘robaron’ 5 puntos), pero pone de manifiesto que “pasaron cosas”. “En muchos lugares faltaron boletas, por eso ahora nos estamos organizando para que no vuelva a pasar”, asegura. En Córdoba, La Liberta Avanza se impuso sobre Juan Schiaretti y Juntos por el Cambio logrando el 33% de los votos.



En ese sentido, desde el espacio libertario están organizando capacitaciones virtuales para quienes se anotaron para actuar como fiscales. “No estamos preocupados de que puedan originarse situaciones conflictivas. Confiamos en que la Justicia va a actuar si es necesario”, asegura el empresario.



El armado de una red de fiscales “robusta” es clave para La Libertad Avanza Córdoba. Si bien dicen “no tener temor” a irregularidades, están al tanto que esta vez desde las dos fuerzas principales -Hacemos por un País y Juntos por el Cambio- no contarán con un ningún tipo de apoyo.

“En las PASO nos dieron una mano, porque nuestros fiscales no tienen experiencia y los ayudaron. Ahora eso no va a pasar”, cuenta una fuente ligada a los fiscales libertarios.

Desde el peronismo, un fiscal con más de 30 años de experiencia, va en la misma línea: “En la mayoría de las mesas estábamos nosotros, los radicales y gente del PRO. Y no pasó nada. Hasta le dimos una mano a algunos pibes de Milei, que era la primera vez que fiscalizaban. Descarto que pase algo raro en octubre, pero esta vez no vamos a estar tan pendientes de ellos”, razona.



“Si pasa algo raro con los votos o el conteo es un hecho delictivo. No lo podemos romantizar, como que es propio de la política”, destaca Bornoroni, que insiste que LLA llegará en Córdoba a los 40 puntos y podría sumar hasta cuatro diputados.

¿Se animan los empresarios?

Como presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles de Argentina, Bornoroni tiene un trato cercano con el sector empresario. “Me llaman mis colegas, me dicen que están a disposición, hay un apoyo a las ideas de Javier Milei”.

-¿Le piden mantener el apoyo en reserva?

-No, no me dicen eso. Noto que le creen a Milei.

-¿Les interesan las ideas pero les genera algún temor Milei?

-Yo noto que les interesan las ideas y de a poco se van a ir manifestando públicamente.