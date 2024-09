Bornoroni quedó en offside al criticar a Llaryora por los incendios y recibió una dura devolución de los legisladores cordobeses

El diputado nacional libertario cuestionó en redes al gobernador Martín Llaryora indicando un abultado gasto en pauta publicitaria en lugar de destinar fondos para la lucha contra los incendios. A los pocos minutos recibió la respuesta de la legisladora oficialista Nadia Fernández y del llaryorista Ignacio Garía Aresca.

“Es una vergüenza que con incendios recurrentes la provincia gasté 5 veces más en pauta publicitaria que en la prevención del fuego”, publicó en X el presidente del bloque de LLA y agregó una imagen donde se detallaba que en concepto de “Prevención y Lucha contra el fuego” se destinó $ 5.853.583.000 contra los $ 28 mil millones en propaganda.

La primera en alertar sobre la información desactualizada fue la legisladora provincial Nadia Fernández, que le explicó a ex estacionero que “el gasto en publicidad se ajustó en más de un 80%” y agregó algo todavía a aseverar que: “ese gasto, además, se destinó a campañas de prevención contra incendios”.

La oficialista agregó que “cabe destacar que Córdoba es una de las regiones más propensas a incendios en el mundo, junto con Australia, Portugal y California. Por esta razón, contamos con el cuerpo de bomberos más grande de Argentina: 5000 bomberos distribuidos en 270 cuarteles altamente equipados”.

Justificó que la lucha contra el fuego se contra desparejo “debido a las actuales condiciones climáticas, estamos en situación de riesgo extremo”.

Otro de los llaryoristas que se sumaron a las críticas fue el ex intendente de San Francisco y actual diputado nacional. “Resulta de oportunismo político usar y mentir en las cifras como está sucediendo, ante la situación que está atravesando nuestra provincia y golpea a los cordobeses”, comenzó su publicación.

Y detalló que “las partidas destinadas al manejo del fuego de forma directa/indirecta representan una suma de más de 30 mil millones que tiene destinado la provincia para estas situaciones”.

Sin frenar la discusión que comenzaba a subir de tono en las redes, Bornoroni detalló la ayuda nacional que habría enviado el gobierno nacional para Córdoba con el fin de colaborar en la lucha contra los incendios.

“Hasta el día de hoy, el gobierno nacional desplegó los siguientes recursos en la provincia: 3 aviones hidrantes; 2 helicópteros; 60 brigadistas nacionales; 2 camiones comando y autobombas”. Algo que queda lejano a los casi mil bomberos que están trabajando en las zonas afectadas.

Llayora se metió en el baile

El propio gobernador envió a gran parte de su gabinete a estar de cerca con todo lo que rodea a los incendios. En el Centro de Operaciones montado en La Cumbre, participan los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; Seguridad, Juan Pablo Quinteros y de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores.

“Yo lo que les digo a los dirigentes que quieren sacar algún rédito político que me insulten a mí, pero que no pongan en duda y en juego el profesionalismo de los bomberos, de la Defensa Civil de Córdoba, del Etac, del Duar porque quedan como unos boludos”, aseguró el mandatario provincial.

“En la Argentina y en Sudamérica son cuerpos reconocidos que forman a otros cuerpos, que son cuerpos de élite. Entonces no sólo no me agreden, a lo mejor sí la gente que no entiende, pero aparte quedan muy mal parados. Y a veces tienden a degradar a nuestras fuerzas”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Para todo estos que hablan que con cuatro no focos, sino lugares, porque focos tenés un montón, con la cantidad de gente que esto implica, gracias a Dios hemos tenido ya el quinto incendio y no hemos tenido que lamentar víctimas”, enfatizó Llaryora.