Bullrich: “Massa es kirchnerista: ¿qué más tiene que hacer, ponerse la pollera de Cristina?”

Patricia Bullrich sabe que tiene que lidiar con dos batallas paralelas de cara a las elecciones del 13 de agosto: la que la enfrenta en la interna de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta para decidir quién será el candidato a presidente del espacio y la que tiene con el kirchnerismo, en particular con Sergio Massa. “No vengan con eso de que Massa no es kirchnerista y de que hay sectores que ahora se están acercando. Él (Massa) estuvo con ellos en momentos claves, más de uno, por más que trate de disimularlo”, dice en diálogo con PERFIL CÓRDOBA tras su paso por esta provincia para apoyar la candidatura de Rodrigo de Loredo.



-¿Qué evaluación hace de lo que pasó desde la última vez que vino a Córdoba, el 25 de junio, a acompañar a Luis Juez tras las elecciones?

-Claramente se perjudicó a Juntos por el Cambio hablando de incorporar a Schiaretti, fueron muchos días de tratar de explicar que no éramos lo mismo.



-¿Por qué eligió ese momento Rodríguez Larreta para hablar con Schiaretti?

-No lo sé, pero la diferencia terminó siendo muy exigua, sólo 3 puntos…



-Esta semana Schiaretti volvió a hablar de la posibilidad de dialogar con Juntos por el Cambio después de la primer vuelta.

-Siempre que estamos cerca de una elección, Schiaretti habla que quiere un acuerdo con nosotros, cuando estamos compitiendo. Quiere que todos seamos lo mismo y confundir al electorado de la ciudad de Córdoba. ¿No le parece una casualidad? ¿No le parece que debería decirlo una vez que llegue esa instancia? A mí no me parece una casualidad. Creo que es como decir ‘somos todo lo mismo’, con lo cual si somos todo lo mismo voten a mi candidato. Y nosotros decimos que no somos lo mismo en Córdoba.



-En Córdoba las encuestas la favorecen. ¿Por qué cree que pasa eso?

-Creo que el electorado cordobés sabe que Argentina necesita un cambio profundo y que la velocidad de cambio no da igual. Si el cambio lo hacemos lento, todos los factores de poder que siempre han trabado a la Argentina se reacomodan y comienzan a impedir que el cambio se realice. Creo que ven en mí, y en todo nuestro equipo, coraje, decisión, carácter, la fuerza para llevar adelante el cambio que necesitamos los argentinos. Siento que el pueblo cordobés está dispuesto a llevar adelante ese cambio profundo, como profunda es la crisis que vivimos en la Argentina.



-¿Le sorprende que la critiquen con dureza dentro su propio espacio, casi a la par de la oposición?

-Ladran Sancho, señal que cabalgamos…Estamos cabalgando y cuando uno lo hace y del otro lado no quieren, le tiran los perros para agarrarle las piernas y bajarle la velocidad. Siempre fue así: el que ataca es porque va perdiendo.



-¿El todo o nada que usted desarrolla como la idea central de su campaña es la única salida para Argentina? ¿No representa un riesgo plantearlo así?

-Los problemas que tiene el país no se solucionan a medias tintas. El todo quiere decir educar en serio a los chicos de las próximas generaciones y los que están hoy educándose o es nada y seguir con una educación de baja calidad y terminar con nuevas generaciones de chicos que terminan no sabiendo leer ni escribir. El todo es luchar contra el narcotráfico en serio y el nada es convivir con el narcotráfico como si fuera algo común a los que nos acostumbramos. El todo es terminar con la inflación, que la gente pueda producir, que tener una pyme sea simple para las personas y el nada es seguir con este Estado burocrático. El todo es que los políticos no tengan más privilegios y el nada es seguir con todos los privilegios y dejar todo como está. Nuestro proyecto es claro: queremos un cambio profundo y rápido, que genere una posibilidad de progreso. Y estamos decididos a llevarlo adelante y que no se nos crucen en el camino los mismos de siempre, porque nos amenazan todos los días. Ahora nos dicen que nos van a poner un helicóptero, que no nos van a dejar gobernar… quieren generar miedo. Y no tenemos miedo, tenemos la decisión del cambio.

-¿Massa y Rodríguez Larreta tienen más similitudes que diferencias?

-No voy a entrar en ese tema porque en este momento estoy en una competencia interna pero luego mi principal adversario va a ser Massa, que es una persona que representa una política oportunista, un modelo de política no sincero y yo quiero que la gente entienda que esto que representa Massa, que es el kirchnerismo, pierda poder. La Argentina necesita más República, más justicia, un cambio de fondo que no los va a representar Massa, claramente.

-Pero Massa no se presenta como kirchnerista y de hecho en ese espacio muchos lo aceptan sólo porque lo impuso Cristina…

-A ver: fue jefe de gabinete de Cristina de Kirchner cuando surgió la 125 y empezaron los problemas para el campo. No se olvide: él lo reemplazó a Alberto Fernández, por lo tanto fue kirchnerista en ese momento. Estuvo en Anses con Néstor Kirchner. En este gobierno fue clave como jefe de la Cámara de Diputados para aprobar proyectos y ahora es ministro de Economía: ¿qué más tiene que hacer para ser kirchnerista? ¿Ponerse la pollera de Cristina?

-¿Cuál es la expectativa que tiene para las PASO?

-Es muy grande, creo que Córdoba va a acompañar a la fuerza del cambio tanto a mí como Luis Picat (primer candidato a diputado) porque Córdoba sabe que da para mucho más: está empobrecida, con problemas de producción y los cordobeses quieren otro país, porque son personas de trabajo, de compromiso con su provincia y de cambio, por eso me van a acompañar.