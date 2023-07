Cachin se dio el gusto de jugar con el mejor del planeta de igual a igual

Pedro Cachín está jugando con los grandes y, muchas veces, como los grandes. Esta vez el rival fue el mejor del planeta: Novak Djokovic, que va por los ocho títulos récord de Roger Federer en la Catedral.

En el verde césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club fue protagonista del partido más importante y más esperado por los cordobeses. Pedro Cachin (que hace poco pidió en un reportaje que no le pongan más el acento a su apellido) enfrentó al serbio Novak Djokovic, ganador de las cuatro últimas ediciones del torneo.

Up and running.@DjokerNole records his 29th consecutive match win at #Wimbledon, beating Pedro Cachin 6-3, 6-3, 7-6(4) pic.twitter.com/W78EBnwtzi — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2023

Ante cualquier especulación ni lógica, Cachin cayó en set corridos 6-3, 6-3 y 7-6 (4), pero estos fríos números no empañan el gran partido de argentino.

Los dos primeros set, con lluvia mediante, fueron un día más en la oficina para Nole. El primero fuero 41 minutos y el segundo un poco más de 30.

En el tercer set, el partido se puso con más paridad. Recién aquí fue cuando algo cambió en la cabeza de Cachin y pudo mostrar que tiene tenis para hacerle frente a los mejores. Su primera ronda en Wimbledon no iba a pasar sin pena ni gloria, todo terminó en un tiebreak. Aunque se llevó un lindo "mimo" de uno de los mejores de la historia que seguro lo tatuará como recuerdo.



"Pedro se merece un aplauso por su actuación. Especialmente en el tercer set, golpeó muy bien la pelota, con mucha precisión, y no fue fácil romperle el saque. Fuimos mano a mano hasta el tie-break, y yo empecé mejor. Supongo que eso me ayudó a ganar el tie-break y cerrar el partido", analizó Djokovic tras el encuentro, alabando el buen partido que jugó el cordobés.

Cachin en Wimbledon

Pedro Cachin había pasado tres veces por la clasificación (2015, 2019 y 2022), pero nunca la había podido superar. Pero desde el año pasado está jugando a muy buen nivel y disfruta el mejor momento de su carrera, por lo que este lunes se dio el gusto de disputar por primera vez el Grand Slam más tradicional del tenis.