Cacique hacer barullo

Alexander Medina se quedó con la sangre en el ojo. Más allá de que Talleres haya dado la talla en la Liga Profesional, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, los tres frentes en los que tuvo que batallar en simultáneo.

“El equipo fue al frente en todas las competencias, pero nos quedamos en la orilla por tener un plantel corto”, sostuvo “el Cacique” al hacer un balance anticipado del primer semestre del año.

Ya sin chances para adjudicarse el Grupo G, el elenco albiazul jugará este martes en Guayaquil ante Emelec para completar su quinta participación en un torneo de la Conmebol. A su regreso de Ecuador es muy posible que ya tenga programado el enfrentamiento ante Estudiantes de Río Cuarto para buscar un lugar entre los ocho mejores clasificados de la Copa Argentina.

Más allá de estos compromisos inmediatos, el entrenador uruguayo ya tiene la mente puesta en la temporada cuyo comienzo está previsto para agosto próximo, luego del receso impuesto por la disputa de la Copa América.

“Estoy muy cómodo en el club, pero siempre buscamos dar un paso más”, aseguró el DT al referirse a su continuidad en barrio Jardín. Pero marcó la cancha con una frase que quedó retumbando en el oído de propios y extraños: “Quiero ser campeón con Talleres, el que quiera subirse al carro conmigo se subirá”.

Con esta declaración, Medina -que tiene contrato vigente hasta diciembre próximo- dejó en claro que su permanencia tendrá mucho que ver con que su deseo se convierta en “un objetivo común”.

Vidas paralelas

Mientras “el Cacique” le pone la vara alta a la dirigencia albiazul hablando de campeonato, del otro lado del mostrador surgen señales contradictorias. “Quiero que Medina se quede por mucho tiempo en Talleres”, asegura el presidente Andrés Fassi, quien no desaprovecha ocasión para referirse a “la sustentabilidad” como el mayor desvelo de su gestión.

En ese sentido, el hombre fuerte de la “T” dio una clara señal en los últimos días: la venta del futbolista Franco Fragapane al Minnesota United de Estados Unidos.

Por esa operación ingresará US$ 1.500.000 a la tesorería albiazul, que no pudo hacer diferencia con el caché que la Conmebol le pagó por su nueva experiencia continental (US$ 1.020.000). ¿El motivo? Un fallo del TAS –en el marco de un reclamo del CIBI por un porcentaje impago del pase de Emanuel “Bebelo” Reynoso- prácticamente terminó licuando esa ganancia.

OTRO ÉXODO. Lo inició Franco Fragapane, quien ya fue presentado en el Minnesota United de Estados Unidos.

Desde hace varias semanas Fassi viene anticipando el éxodo de jugadores, un clásico de cada final de campeonato durante su mandato que arrancó en 2014 y que, sin oposición a la vista, seguramente se extenderá por cuatro años más antes de diciembre.

El dirigente precisó que serán negociados “tres o cuatro futbolistas importantes”, y se presume que la lista incluye a Diego Valoyes, Federico Navarro y Nahuel Tenaglia, quienes ya fueron tentados por clubes del país y del exterior en el último mercado de pases.

A esa nómina podrían sumarse tres defensores: Piero Hincapié, Enzo Díaz y Juan Komar, de escasa participación en el equipo en los últimos meses.

Medina no solo aspira a que todas las bajas en el plantel sean cubiertas. Quiere un salto de calidad. Esta vez no se conformará con un pedido de disculpas público del presidente. Ni agachará la cabeza.

Está empecinado en demostrar que campeonato y sustentabilidad pueden ser compatibles. Como la coexistencia de dos caciques.

DE COPA EN COPA

Liga Profesional. Jugó 14 encuentros, con 5 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Ocupó el 4º puesto en la Zona 2 y perdió por penales ante Colón de Santa Fe en el enfrentamiento de cuartos de final.

Sudamericana. Disputó 5 partidos, con 1 triunfo, 2 igualdades y 2 traspiés. Ocupa el tercer puesto del Grupo G y el martes completa su participación con Emelec. Ya no tiene chances de clasificar a octavos de final.