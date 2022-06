Calvo, a cargo del Ejecutivo, pone el GPS en la Capital

El gobernador Juan Schiaretti arranca su gira por País Vasco acompañado por su esposa, la senadora nacional Alejandra Vigo, un grupo de funcionarios y empresarios cordobeses que completan la delegación que mantendrá al primer mandatario provincial fuera por unos días. Y a miles de kilómetros, cuentan que el vicegobernador Manuel Calvo, que en el viaje de Schiaretti de hace unas semanas a Medio Oriente activó una agenda por el interior provincial, tendrá un sugestivo cambio en su GPS. Dicen en algunos pasillos de la Unicameral que esta semana Calvo se va a concentrar en los barrios de la capital cordobesa. Sí, dejará de lado las recorridas por el interior y las fotos con los intendentes para, nuevamente a cargo del Ejecutivo provincial, hacer pie en la ciudad en medio del agitado clima interno que vive el peronismo de la ciudad por varios factores. En primer lugar, la tensión entre el Suoem y la gestión que encabeza Martín Llaryora en el Palacio 6 de Julio; y, en segundo término, porque varios empezaron a probarse el traje de sucesor del intendente. “Hay permiso para ese cambio de agenda. Una libertad de acción coordinada con ‘el 1’”, dicen algunos por el vínculo entre Calvo y Schiaretti.

Carrió y un par de frases que hicieron ruido entre los socios…

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cerró un par de días agitados en Córdoba con una agenda completa. Recorrida por los medios, encuentro con referentes de su partido que en territorio mediterráneo encabeza Gregorio Hernández Maqueda, escala en la Bolsa de Comercio y reunión con el resto de los referentes de las otras fuerzas que componen la alianza. Ese encuentro se produjo en la fría mañana del viernes, asistió la mayoría de los referentes locales de la alianza, hubo algunas ausencias también como la del exintendente Ramón Mestre; otras llegadas tarde como la del diputado nacional Rodrigo de Loredo, y presencias firmes como las de Luis Juez, Mario Negri, Marcos Carasso, Soledad Carrizo, Marcos Ferrer, Javier Pretto, Soher El Sukaría y Leonor Martínez Villada, entre otros. En ése ámbito, cuentan que hubo algunas frases que hicieron ruido como algunas vinculadas al reglamento, la unidad necesaria, algo en torno al gobernador Juan Schiaretti y un ‘consejo’ a Negri. Carrió se refiere siempre al caudillo radical cordobés como “mi hermano Mario”, destaca que conoce a la familia y que el vínculo entre ambos va más allá de la política. Sin embargo, habló de “jubilarse” y retirarse a tiempo de la política. Algo que entre los cordobeses de Carrió ya sabían y hasta habían hablado en su momento de ese “techo” como partido en Córdoba por la prioridad del vínculo de la exdiputada con Negri, a quien definieron siempre como “un extrapartidario”.

El mensaje de Vigo que algunos entendieron rápido

El relanzamiento del Diseñando Ciudad, el think thank del peronismo viguista en Córdoba que ocurrió el pasado lunes sirvió para ratificar lo que se había adelantado hace algunas semanas en esta sección: la senadora Alejandra Vigo vuelve a jugar fuerte en la Ciudad. Y si bien, como aclararon varios no se trató de un lanzamiento de ella para la intendencia (por lo menos por ahora), sirvió, como bien dijo un funcionario que interpretó cada gesto “para avisar que ésta es la cancha en la que tiene que jugar el peronismo”. “No se lanzó, pero avisó que ésta es la cancha y éstas son las reglas. Por eso estaban todos los que quieren ser como (Miguel) Siciliano, (Daniel) Passerini y (Marcelo) Rodio. En otras palabras, dio a entender que ahí estaban todos y que los que no están dentro de esa cancha juegan afuera. Y eso me parece que es un mensaje en varios sentidos. Por un lado, para los que algunos pueden mantener cierta relación con (Olga) Riutort, pero sobre todo a los que se puedan ir con (Luis) Juez. Simple”, razonó enfático el activo funcionario municipal. Dicen también que habló mucho de federalismo y sobre todo de la coalición Hacemos por Córdoba, con un guiño a los que no forman parte del PJ. En el tren de las encuestas y los codazos que hay para suceder a Martín Llaryora en el Municipio, algunos dicen que hay una tensa calma. Aunque también están aquellos que le dieron algunas vueltas a las encuestas que publicó PERFIL CORDOBA la semana pasada y donde había sido medida Natalia de la Sota. “La dirigente que más mide en la Ciudad sigue recorriendo la provincia porque su objetivo está ahí. El candidato del delasotismo en la intendencia es Daniel (Passerini)”, lanzaron el viernes desde esa vertiente PJ.

¿Militar o evangelizar?, la duda de Grahovac

Hubo una reunión de las máximas autoridades del ministerio de Educación de la Provincia con el objetivo de analizar los malos resultados obtenidos en sus evaluaciones por los estudiantes del nivel secundario. La preocupación, justificada, llevó a que el ministro Walter Grahovac y la ‘plana mayor’ de esa cartera se reunieran para analizar el tema y buscarle soluciones. Algunos cuentan que, en su alocución, Grahovac destacó que existen múltiples programas destinados a la mejora de la educación en el ámbito de la provincia y enfatizó con la necesidad de ponerlos en práctica para levantar el nivel de los alumnos del nivel secundario, ya que los resultados del nivel primario no muestran esas defecciones. A la hora de reclamar que se impulse la aplicación de esos programas, el ministro habló de “militarlos” y una de sus funcionarias pidió una rectificación: “La palabra ‘militar’ tiene algunas connotaciones incómodas –dijo–, es preferible decir que salgamos a ‘evangelizar’ los programas”. Las miradas socarronas y sonrisas de costado se cruzaron en la reunión porque, dicen, esa funcionaria es todo lo contrario a una acólita religiosa.

Dicen que Martino arma las valijas…

El microclima político de Río Tercero vivió algunas semanas con cierta convulsión. Ruidos y fricciones en el bloque oficialista que responde al intendente Marcos Ferrer, el proyecto que llegó desde la oposición para derogar las Paso que terminó con el edil peronista expulsado de su partido, y las recorridas habituales que hacen algunos peronistas y otros macristas en un distrito gobernado por el radicalismo. Bueno, en una charla de café esta semana en Córdoba, una persona contó que se viene un movimiento ajedrecístico dentro del radicalismo riotercerense. Resulta que Alberto Martino, el antecesor de Ferrer y con quien la relación no atravesó un buen momento hace algunos meses, está preparando la mudanza. “La cuestión es así. A Martino siempre se lo asoció al peronismo de Córdoba y por eso terminó como vocal de la Agencia Córdoba Deportes. Ahora, los que están cerca de Ferrer, para que ‘el Flaco’ no vaya y quiera armar, le gestionaron un cargo dentro de Deportes pero… ¡en Caba! Sí, Martino se va a Buenos Aires por una gestión con Horacio (Rodríguez Larreta) y le despeja el terreno a Marcos (Ferrer)”, contó un radical en la semana. Dicen que esa secretaría de Deportes en la que ahora asumió Carlos ‘Chapa’ Retegui fue parte de un acuerdo tejido entre el senador nacional Martín Lousteau y el jefe de Gobierno que enojó a la cúpula del radicalismo porteño. Y al parecer, en Córdoba también hubo repercusiones; rojiblancas y amarillas…

Los gestos de los intendentes opositores a Schiaretti

El jueves antes de partir rumbo a País Vasco el gobernador Juan Schiaretti encabezó un importante anuncio de un plan de viviendas con más de 300 intendentes y jefes comunales de toda la provincia. Proyecto que seguramente en un par de semanas hará una escala en la Unicameral y abrirá un frente interno en la oposición. Sin embargo, al margen de lo que ocurrirá en 15 días en la Legislatura, no pocos dejaron pasar los mensajes de los intendentes de la oposición en el escenario y después del discurso de Schiaretti. Tanto el jefe del foro de intendentes radicales, Ariel Grich (Monte de los Gauchos), como el líder del Comupro, Oscar Fasolis (James Craik), destacaron que el programa se divida de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada localidad. Primero con viviendas y luego con fondos específicos. Los dos hablaron del federalismo como “práctica habitual de este gobierno” y generaron una serie de gestos de respaldo de los funcionarios provinciales de primera línea. El otro detalle pasó por la rápida salida del acto del intendente de Marcos Juárez, el macrista Pedro Dellarosa que tendrá elecciones en septiembre y en el PJ dicen que llegará dividido. ¿Se complica el ‘kilómetro 0’ de Juntos por el Cambio?

Rodio, Campana y la ‘revolución del transporte’

Otro de los activos en el gabinete llaryorista es el secretario de Transporte, Marcelo Rodio. El viernes, salió a presentar unidades 0Km de Coniferal, agradeció el respaldo del sector privado, le hizo un guiño a la empresa y aseguró que no habrá medidas de fuerza en el transporte en los próximos días porque el Municipio adelantó fondos. Además, dicen que miró los movimientos que se están dando en Amba con el posible aumento del boleto y cuenta entre sus íntimos que fue una movida que iniciaron con el intendente Martín Llaryora. Sin embargo, en el peronismo capitalino algunos observaron que en la presentación del viernes también estuvo el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor ‘Pichi’ Campana, otro que empezó a sonar para la intendencia. “Son amigos, hay buena onda y de última, a lo mejor ‘Pichi’ se suma también a la ‘revolución del transporte’”, lanzó un conocedor del PJ en la capital cordobesa.