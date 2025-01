Campamento de solteros en Córdoba: descubrieron un casado entre los participantes

Un fin de semana en las Sierras de Córdoba, 40 personas, un objetivo: el amor. Belén, una emprendedora en redes sociales organiza campamento para solteras y solteros. Este fin de semana fue en las Cabañas Las Perdices, en Candonga.

El objetivo de que los participantes se conecten en la vida real y dejen el Tinder o las redes sociales para conectar con la vida real. El evento, que incluyó actividades, juegos, cenas y fiestas, fue un éxito rotundo, con un 50% de "efectividad" en cuanto a "chapes", según una encuesta realizada por Belén Bona.

BelenCitas surgió como una posibilidad de unir a personas solteras. Su método, basado en un formulario de selección que explora el crecimiento personal de los participantes, busca generar un ambiente de profundidad y diversión, alejado de la superficialidad de las aplicaciones de citas.

Un casado entre los solteros

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Un rumor se extendió por el campamento: uno de los participantes estaba casado. La noticia se originó cuando a esta persona la “stalkearon” en las redes sociales. Alguien reconoció al hombre en fotos con su esposa. Aunque no se confirmó la veracidad del rumor, Belén se rió de la anécdota y lo calificó como "lo más divertido de todo".

“Es que surgió desde ahí, o sea, alguien se fijó quiénes eran las personas, entonces dijo, uy, este me parece que está casado, en realidad puede haber sido una relación anterior, o sea. No lo terminamos de corroborar y no era tampoco que nos íbamos a poner todo un debate sobre eso, sino que es algo que surgió ahí como a modo de comentario”, explicó Belén.

Belén confía en la honestidad de sus participantes, quienes deben completar un formulario con preguntas sobre su proceso de crecimiento personal para poder asistir al evento. “Yo creo que la gente que realmente se ocupa en obtener la información, leer, ver mi propuesta en Instagram, se compromete con su lugar en el evento lo hace desde un lugar de confianza en la humanidad”, afirmó.

Infiltrado o no, fue todo un éxito

Más allá de la anécdota del “infiltrado”, el campamento fue un éxito. Belén recibió solicitudes de personas de diferentes provincias argentinas, como Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos y Neuquén. El evento, que incluyó alojamiento, comidas, actividades y traslados desde un punto de encuentro, tuvo un costo accesible para los participantes.

“La verdad que estoy muy contenta”, declaró Belén, quien planea replicar el campamento “millones de veces las que sean necesarias” debido a la gran demanda. La emprendedora, que ya lleva tres años organizando eventos para solteros, se encuentra en una gira por todo el país, llevando su propuesta a diferentes ciudades.

El éxito de su emprendimiento es un reflejo de la necesidad de conexión real en un mundo cada vez más digitalizado. “La verdad que viene siendo todo muy maravilloso en Córdoba. Me está yendo muy bien. La gente que se está acercando es sumamente hermosa”, concluyó.